可能存在的第五種作用力？緲子搖晃藏玄機！

【文／卡芮娜（Marcela Carena】

多年以前，有一次我在離開歐洲核子研究組織（CERN）的物理實驗室之後，坐上高速鐵路火車穿越瑞士與德國的邊界，從車廂窗戶往外看，我被飛逝而過的景色迷住了：一對青年男女相擁於無人的月台、一位老人站在少了一個輪子的生鏽推車旁邊、兩個女孩在蘆葦叢生的池塘中涉水前進。每個景象都只是幾格閃爍的畫面，一閃而過，但是已經足以讓我想像怎麼填補一個故事。

我剛剛寫完一篇關於緲子（muon，這種基本粒子類似電子，但比電子還重）的理論論文，正有待粒子物理界同儕嚴格審查。當我從車廂窗戶往外看時所產生的一些感想，與正從事的研究之間存在著某種對稱。我的研究就是關於一些看不到的「虛粒子」（virtual particle）對於緲子的閃爍效應，目的是利用這些交互作用所帶來的線索，去拼湊出這個量子宇宙的完整圖像。做為一個科學生涯剛起步的年輕理論家，我已經聽說有人提議用實驗測量緲子的細微搖晃來收集這種線索。我才剛剛在CERN待了幾個月，研究一個點子：緲子的搖晃可能和主宰宇宙以及其他謎題的暗物質有關。我的思緒快轉，這麼想著：「太棒了，現在只要等實驗來理出頭緒。」但萬萬沒想到要等上1/4世紀！

終於在2021年4月，我在服務的研究機構美國芝加哥市附近的費米國家加速器實驗室（以下簡稱費米實驗室）觀看一場網路直播；這間實驗室的科學家在直播中報告了「緲子g-2實驗」（g-2即是g減2）的發現。全球有數千人在觀看，想要知道物理定律是否很快就要改寫。費米實驗室的這項實驗計畫是為了要證實2001年的實驗結果；當年那項實驗發現了一些緲子搖晃效應的誘人跡象，那正是我所期待的。那項實驗產生的數據不足以確認這些跡象，但是現在緲子g-2實驗的發言人波利（Chris Polly）就要揭示大家等待已久的第一輪實驗結果。我興奮地看著他展示一堆新證據，它們符合先前的實驗結果，兩者都意味著現今的理論無法說明緲子的行為。有了這兩項實驗的結果，我們已經快要跨越物理學家對於「新發現」所設定的嚴格統計門檻。

到底什麼是搖晃效應？讓我和其他物理學家那麼著迷？它所涉及的是，緲子在穿越磁場時如何自旋（spin）。根據奇怪的量子力學法則，在真空中創生又湮滅的虛粒子可以影響緲子自旋方向的變化。如果於我們所知的粒子之外，宇宙中還存在著其他粒子，它們也會以虛粒子的形式影響實驗中緲子的自旋，而這可能就如我們所看到的。費米實驗室的這項實驗與先前實驗所測量的緲子自旋的搖晃，比我們用目前（僅基於已知粒子）的理論所做的預測來得強。如果未來的實驗能夠支持這項差異，那麼這將會是從近期發現的新粒子「希格斯玻色子」（Higgs boson）以來，粒子物理學最大的突破。我們所觀察到緲子自旋搖晃的效應，可能有助於揭露暗物質的身分、甚至發現全新的自然作用力。

簡單又優美的數學結構

我對物理學的熱愛緣起於幼年之時、在阿根廷彭巴草原上，我在成長之地以驚異的心情看著深邃黝黑天空中的銀河。現在我也感受到同樣的驚奇。我身為粒子物理學家，研究工作就是探究宇宙是什麼構成的？是如何運作的？是如何開始的？

科學家相信存在著一個結構：一個奠基於大自然的對稱性、簡單又優美的數學結構；這結構能夠描述微觀基本粒子如何透過電磁力、弱力與強力彼此相互影響。科學家無趣地稱這個結構為「標準模型」（standard model），但它不折不扣是個粒子物理學的奇蹟。遙遠的星星和我們的身體，都是由相同的三種基本物質粒子所組成的：電子、上夸克與下夸克；後兩者構成質子與中子。星光是星星很熱的表面所釋出的光子，是由帶電的質子與電子之間的電磁力所導致的。這些星星（包括我們的太陽）的熱源是源自於強力和弱力的作用；強力作用於質子與中子之間以產生核融合，弱力作用於夸克以及電子、把質子轉變成中子與正子，而控制了核融合過程的第一步。（自然界的第四種作用力「重力」不是標準模型的一部份，把重力和其他三種作用力整合起來是物理學家的主要目標。）

物理學家投注了數十年心力，一點一滴拼湊出標準模型。我們可以在全球各地的粒子加速器中，產生並觀察到一切標準模型數學結構所要求的粒子。近期發現的希格斯玻色子，是於幾乎十年前在CERN的大強子對撞機（LHC）中產生。但是我們知道標準模型不完備，例如它無法解釋宇宙內85%的物質，也就是能讓星系（例如我們的銀河）兜在一起的暗物質。標準模型也無法說明，何以在宇宙歷史早期某個階段，物質會比反物質更多，讓人類得以存在。而現在費米實驗室的緲子g-2實驗可能顯示，無論標準模型的功績如何輝煌，它只是描述了一個更為豐富的次原子世界的一部份而已。

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※延伸閱讀

《巨大的原子雲》

《老派物理學家》