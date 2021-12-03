AI就是未來國力 專訪廣達集團董事長林百里

【採訪／李家維、林一平 整理／彭琬芸 攝影／王竹君】

人工智慧（artificial intelligence, AI）發展的速度超乎人們預料。20年前，資訊科學家估計讓機器學會「基本常識」，得花上將近20年；然而2021年8月號《科學人》的〈AI設計精準抗疫蛋白〉則揭露AI已在科學研究中扮演要角，甚至催生新世代疫苗。

嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情也引起全球更重視AI、遠距與精準醫療。據估計，全球智慧醫療市場今年規模為1840億美元，預估2025年會達到2760億美元，其中又以遠距醫療成長潛力最高。

廣達電腦（Quanta Computer lnc.）積極佈局AI市場，把醫療列為核心服務之一，透過第五代行動通訊（5G）的高速網路與物聯網（Internet of Things, IoT）聯繫，擴展AI的功能。例如與台大醫院雲林分院建構「智慧遠距居家照護平台」，透過雙向視訊平台提供防疫期間的遠端醫療服務。

廣達電腦曾從桌上型電腦轉向筆記型電腦，接著又進入雲端運算，再踏入AI與智慧醫療市場，每一次轉型都相當成功。廣達集團董事長林百里更以「AI傳教士」的精神，推動AI與雲端技術的整合，促進台灣的產業發展。

繼2010年6月號〈雲端運算只是工具 建立數位國家才是目的〉後，林百里再度接受《科學人》雜誌總編輯李家維、林一平聯合專訪，分享他的見解。想走進「5G＋AIoT」新時代，產業要如何佈局？政府又應扮演什麼樣的角色？以下是專訪紀要：

結合雲端、端與IoT

《科學人》（以下簡稱問）：我想起10年前，你直言：「雲端時代來了，但很少人了解什麼是雲端。」那時候你下定決心打造新的廣達。兩年前你告訴我廣達大幅轉型，光是雲端，當年就賺了100億元，現在肯定更多。我於是問你，下個世代的關鍵產業會是什麼，你說，當然是AI，經過10年，證明廣達產業轉型如此有遠見，能不能為我們說明，在第三個階段AI產業的變化？

林百里（以下簡稱答）：其實產業的這些演變，很早的時候已經出現了，重點是如何因應這些變化。廣達早在2000年即與美國麻省理工學院（MIT）合作、2004年與MIT簽約，就是因為發現既有的運算工具（computing tool）還有所不足，而當時出現大量關於AI 的論文，由此可看出：AI是未來（AI is the future）。所以，廣達的 AI 佈局非常早，這是因為我們的宗旨是要滿足人的需要，搞懂人類的行為，才能滿足人類的需求 。

廣達的定位是解決方案提供者（solution provider）。我們建構因應不同情況的運算工具，不只提供解決方案，我們也提供相應的工具（tool for solution）。

現代人，無論是誰，「運算」就像氧氣隨時隨地，不可或缺（computing is oxygen, anyone anytime anywhere need oxygen and computing.）。這句話說的就是雲端了，因為人們手上的裝置，沒有具備足夠大的運算能力來滿足人的需求。

於是當我們踏入AI這個世界，也把雲端放在心上。接著是釐清端（edge，邊緣運算），再來是IoT。

廣達如果要成為AI時代的工具製造者（tool maker），一定要打通雲端、端，與IoT。現在加上要用5G，把它們聯繫在一起。

我們五年前建立基礎架構，現已具備關鍵技術，廣達是最大、也最先開始提供雲端服務的業者；再者，要做端的話，其實就是把雲端伺服器縮小，或是把個人電腦等等做成一個終端機（terminal），加上有合作的硬體公司，我們早已做得到。

所以我們開始思考，是不是該聚焦在升級、成為解決方案提供者？我們過去建構運算工具，現在我們提供解決方案的服務，並聚焦在醫療、交通以及製造，因為這些是現代人類最需要的服務。

例如都市交通上會有很大的轉變，因為再加上我們有5G，我認為2025年就會發生。路上的感測器若由AI控制，交通會大幅改善。現在我們的交通號誌都還沒有AI，為什麼沒有橫向來車時，我要停車呢？沒有車就可以開過去，這就是AI與5G的精神。城市就應該是這樣，把道路圖整合進車輛，周圍狀況讓它全都掌握。

暢所欲言：《科學人》雜誌總編輯李家維（右一）、林一平（左二），共同採訪廣達集團董事長林百里（右二）與技術長張嘉淵（左一），談廣達在5G與AIoT時代新佈局，以及未來智慧醫院的構想。 （攝影：王竹君）

智慧醫療？先把需求弄清楚

問：廣達做整套工具，在IoT、巨量資料……，眼光都非常精準，你提到了未來10年怎麼走，取決於好的工具，讓我佩服的是，你們設計的工具可以持續10年。

這意味著你們要懂各領域的需求、與它們的實際知識（know-how），例如智慧醫療，國內很多廠商做不起來，廣達卻做起來了。我聽到各大醫院最能夠接受的是廣達的解決方案，醫院整個智慧醫療的理想很大，也是世界領先。能不能提一下AI在智慧醫療上廣達的佈局？

答：醫療服務，太多、太多事情可以做了。

首要之務，要把醫療的需求弄清楚，設想10年後的醫療會是什麼樣子的？構思10年後醫院是怎麼樣的？從10年後的醫療往回推，來為醫院建構專屬的醫院雲端介面（interface of cloud for hospital）。不過在此遇到的問題是，現在大多數醫院裡面的資料伺服器（data service server）還是很老舊，有待更新。

接下來的關鍵是遠端醫療（telemedicine），這可以協助醫師做更有效率的醫療判斷。例如連在患者身上的感測器，也就是所謂智慧醫療裝置（smart medical device），這是服務病患。目前我們已開發好幾項，陸續還在開發，適用於慢性病等民眾常遇到的病理問題。我認為我們的技術已經走到大眾運用的前沿，但醫生端實際運用還在比較後面。這是不同的使用者經驗（different user experience）所致。

每個醫療院所風格不一樣，美國也沒做到，我們在構思台灣怎麼做。醫院裡面很多工作可以用AI取代，我相信10年後醫師的工作會不一樣，或許目前還不需要10年後醫師所需要的服務，到時候會是由原生AI智能系統（AI native）來做。打個比方，現在外科醫師好比自駕車1.0系統 ，之後會升級2.0、3.0系統。

產學要合作，政策先佈局

問：我們了解廣達與MIT有合作，也大力支持台灣大學、成功大學、陽明交通大學等大專院校。廣達提供的技術與服務讓學術界往上提升，投注不少金錢與資源，身為董事長，你背後的想法是什麼？

答：我只是一個工程師，希望看到對世界有用的東西誕生。東西做出來之後，再去找商業模式。

我以前讀台大電機系時，學校的要求就是要發表論文、搞理論，那時候被教授罵，因為我沒有寫論文、我寫的文章見不得人。我就是個做實作的人，我覺得在學校太多理論了，要偏實用一點。我們不是做純物理化學的人，而做電機機械，應用至關重要。這些高等教育人才要出社會，要去工業區，為了讓他們發揮最好的表現與前途，一定要為他們開一扇窗。

這些人才需要什麼？像MIT有這麼好的資源、機會；國內台大、交大、成大也可以去MIT那邊看看，我常常串連這些計畫。MIT是這個領域最頂尖的研究機構，需要了解他們在做什麼事情......

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※延伸閱讀：

《AI設計精準抗疫蛋白》

《人機協作 產學攜手 科學家聯手工程師實現智慧農業》