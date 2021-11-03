貴圈真亂！柚子與葡萄柚又是母子又是祖孫！？--多情的柚子

【文、影像來源／陳文盛】

中秋節，吃月餅，吃柚子！我愛吃柚子。當年到美國留學的時候，沒有柚子吃，只有葡萄柚。葡萄柚比較酸，而且只能切開挖食，不能剝皮一瓣一瓣吃。葡萄柚的英文是grapefruit。它的名字為什麼有「葡萄」兩字呢？有一說法是它有葡萄味，我倒不覺得；另一說法是它的果實像葡萄一般成串掛在樹枝，也姑且聽之。

幾天前，有位學者朋友和我談起葡萄柚和柚子的不同，引起我對它們親緣關係的好奇。葡萄柚和柚子都分類於柑橘屬。柑橘屬的種類繁多，彼此又很容易雜交，因此分類及名稱相當混亂、爭議不少。現在我們有了基因體學技術，可以從基因體序列客觀嚴謹地分析它們的親緣性，甚至推論它們演化分家的年代。

染色體序列的分析顯示，現有的柑橘屬都源自一個喜馬拉雅山東南麓區域的始祖，向外輻射擴張。我們平日吃的柑橘大都是從三個野生種繁殖而來：枸櫞（Citrus medica，佛手柑）、橘（C. reticulata）與柚（C. maxima）。三者在不同區域演化：枸櫞在印尼北部，橘在越南、南中國、台灣和日本，柚則在馬來西亞半島。其中基因體最純的是枸櫞，它自花授粉，而且花開前就完成授精，看不見和別種柑橘類雜交的跡象。

我們現在種植的柑橘都經過不同程度的育種，除了從種子的變異或芽變進行單系選種之外，還進行品系間的雜交。單系選種的基因體序列變化相當小，通常只有少數的突變。雜交則會發生大規模的基因洗牌，容易出現較大的變化。柑橘大都有相對應的九對染色體，所以異種間的雜交很容易成功。柑橘類會在野外自然雜交，但是大多數的雜交還是人工進行，而且常常有多次的雜交（包括和親代的回交），造成很複雜的基因體內涵。雜交得到的新品種，學名中常插入「×」，以表示所謂「栽培品種」（cultivar），不是自然產生的物種，例如：葡萄柚的學名是Citrus×paradisi。

葡萄柚是柚子和甜橙（Citrus×sinensis）的自然雜交種。葡萄柚的葉綠體DNA序列比較接近柚子，所以柚子應該是母親，因為被子植物的葉綠體基本上都來自母親。身為父親的甜橙本身又是柚子和橘的雜交產物，而且甜橙的葉綠體也來自柚子，所以柚子不但是葡萄柚的母親，也是葡萄柚的祖母......

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