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古埃及的「死人財」

聯合新聞網 / 國家地理雜誌
法老拉美西斯二世（ 圖中）在路克索神廟建了一座禮拜堂來榮耀母親女神穆特。木乃伊專家莎莉瑪．伊克朗在禮拜堂的牆上發現了提到努特－謝斯的象形文字；努特－謝斯是薩卡拉祭司崇敬的蛇形神祇。 PHOTOS:IANCA ZAMFIRA／國家地理雜誌
法老拉美西斯二世（ 圖中）在路克索神廟建了一座禮拜堂來榮耀母親女神穆特。木乃伊專家莎莉瑪．伊克朗在禮拜堂的牆上發現了提到努特－謝斯的象形文字；努特－謝斯是薩卡拉祭司崇敬的蛇形神祇。 PHOTOS:IANCA ZAMFIRA／國家地理雜誌

【撰文：安德魯．柯瑞 A N D R E W C U R RY】

在開羅附近發現的一座木乃伊工坊裡，祭司是針對不同預算提供各種葬儀套裝服務的精明實業家。

這項發現在2018年7月首次公開後，就成了世界各地的頭條新聞：考古學家在位於開羅南方約20公里處的尼羅河、幅員遼闊的薩卡拉大墓地（necropolis，字意為死者之城）的沙子深處，發掘出一座古埃及的「殯儀館」。

此後兩年間，藉由仔細分析這項發現和在附近一座滿是墳墓的豎井裡的新發現，古埃及殯葬業的珍貴資訊也隨之浮現。數百年來，這片法老土地上的考古研究，都專注於發掘皇室陵寢內的銘文與文物，而非日常生活的細節。埃及各地的大墓地可能都有木乃伊工坊，但許多都被數個世代以來急著挖到下方墳墓的發掘者所忽略。

如今這個情況正在轉變，因為薩卡拉的發現，使得一個龐大殯葬產業的考古證據首次獲得發掘並詳細記錄。「我們發現的證據顯示，這些遺體防腐師很有生意頭腦，」來自德國杜賓根大學的埃及學家拉馬丹．胡笙說：「他們在提供不同的葬儀選項上非常精明。」

工人使用手動絞盤將工具和其他器具運送至下方的木乃伊工坊與墳墓。這片墓葬群位於薩卡拉的黃金地段──左塞爾階梯金字塔就在視線範圍內，這是埃及最古老且最神聖的遺跡之一。 PHOTOS: PIERS LEIGH (LEFT), PETE OXLEY／國家地理雜誌
工人使用手動絞盤將工具和其他器具運送至下方的木乃伊工坊與墳墓。這片墓葬群位於薩卡拉的黃金地段──左塞爾階梯金字塔就在視線範圍內，這是埃及最古老且最神聖的遺跡之一。 PHOTOS: PIERS LEIGH (LEFT), PETE OXLEY／國家地理雜誌

負擔不起由金、銀打造的豪華葬儀面具嗎？那你可能得到「白色灰泥加金箔」的選項，胡笙表示。「我們一直在〔古代〕文獻中讀到這些資訊，」胡笙說：「但現在我們真的可以把殯葬業放在實際脈絡中來看。」

胡笙於2016年開始在薩卡拉工作，尋找那些深藏在地底下、可追溯至公元前約600年的墳墓。早期埃及學家經常專注於源自埃及歷史上較古老時期的墓地，大多忽視了那些深邃的豎井。最近由國家地理製作的四集節目《木乃伊國度之謎》，記錄了胡笙團隊的工作情況。在探查最後於19世紀末檢視過的區域時，胡笙與他的團隊發現了一座鑿入岩床、裡頭滿是沙子與殘礫的豎井。

埃及學家拉馬丹．胡笙藉由繩索與籃子，下降到尼羅河畔薩卡拉大墓地地底的木乃伊工坊。右圖這副鍍金的葬儀銀面具，是自1939年以來第一個在埃及發現的這類物件；某個神祕教派的女祭司曾戴過這個面具。 PHOTOS: PIERS LEIGH (LEFT), PETE OXLEY／國家地理雜誌
埃及學家拉馬丹．胡笙藉由繩索與籃子，下降到尼羅河畔薩卡拉大墓地地底的木乃伊工坊。右圖這副鍍金的葬儀銀面具，是自1939年以來第一個在埃及發現的這類物件；某個神祕教派的女祭司曾戴過這個面具。 PHOTOS: PIERS LEIGH (LEFT), PETE OXLEY／國家地理雜誌

在清除38公噸的沙子後，這群考古學家到達了這座12公尺深的豎井底部，發現了一間寬敞、挑高的房間，裡面同樣塞滿了必須清運出去的沙子和巨礫。

終於清空這間房間後，團隊驚訝地發現這裡並不是墳墓。這間房間有塊高像是桌子的區域，還有許多沿著某一面牆基底刻進岩床內的淺溝槽。房內一角有個像桶子一樣大的碗，裡面有木炭、灰燼與黑沙。有座年代更久遠的隧道――屬於薩卡拉底下錯綜複雜的岩石通道系統一部分――將涼爽的空氣運送到這個房間。根據這些線索，胡笙認為這間房間之前是個木乃伊工坊，裡頭有巨大的香爐、輸送體液的排水溝槽，以及通風系統。「如果你要在這裡取出內臟，就需要引入空氣來驅趕昆蟲。」胡笙說：「處理遺體時，你需要不斷流通的空氣。」...更多內容文章，在《國家地理》雜誌2020年12月號 NO.229「木乃伊工坊—通往來世的好生意」

【安德魯．柯瑞現居柏林，撰寫考古與其他主題的文章。他在2019年8月號報導了最早的歐洲人的故事。】

《國家地理》雜誌2020年12月號 NO.229「木乃伊工坊—通往來世的好生意」
《國家地理》雜誌2020年12月號 NO.229「木乃伊工坊—通往來世的好生意」

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貓木乃伊真面目，X光照全都露

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