古埃及的「死人財」
【撰文：安德魯．柯瑞 A N D R E W C U R RY】
在開羅附近發現的一座木乃伊工坊裡，祭司是針對不同預算提供各種葬儀套裝服務的精明實業家。
這項發現在2018年7月首次公開後，就成了世界各地的頭條新聞：考古學家在位於開羅南方約20公里處的尼羅河、幅員遼闊的薩卡拉大墓地（necropolis，字意為死者之城）的沙子深處，發掘出一座古埃及的「殯儀館」。
此後兩年間，藉由仔細分析這項發現和在附近一座滿是墳墓的豎井裡的新發現，古埃及殯葬業的珍貴資訊也隨之浮現。數百年來，這片法老土地上的考古研究，都專注於發掘皇室陵寢內的銘文與文物，而非日常生活的細節。埃及各地的大墓地可能都有木乃伊工坊，但許多都被數個世代以來急著挖到下方墳墓的發掘者所忽略。
如今這個情況正在轉變，因為薩卡拉的發現，使得一個龐大殯葬產業的考古證據首次獲得發掘並詳細記錄。「我們發現的證據顯示，這些遺體防腐師很有生意頭腦，」來自德國杜賓根大學的埃及學家拉馬丹．胡笙說：「他們在提供不同的葬儀選項上非常精明。」
負擔不起由金、銀打造的豪華葬儀面具嗎？那你可能得到「白色灰泥加金箔」的選項，胡笙表示。「我們一直在〔古代〕文獻中讀到這些資訊，」胡笙說：「但現在我們真的可以把殯葬業放在實際脈絡中來看。」
胡笙於2016年開始在薩卡拉工作，尋找那些深藏在地底下、可追溯至公元前約600年的墳墓。早期埃及學家經常專注於源自埃及歷史上較古老時期的墓地，大多忽視了那些深邃的豎井。最近由國家地理製作的四集節目《木乃伊國度之謎》，記錄了胡笙團隊的工作情況。在探查最後於19世紀末檢視過的區域時，胡笙與他的團隊發現了一座鑿入岩床、裡頭滿是沙子與殘礫的豎井。
在清除38公噸的沙子後，這群考古學家到達了這座12公尺深的豎井底部，發現了一間寬敞、挑高的房間，裡面同樣塞滿了必須清運出去的沙子和巨礫。
終於清空這間房間後，團隊驚訝地發現這裡並不是墳墓。這間房間有塊高像是桌子的區域，還有許多沿著某一面牆基底刻進岩床內的淺溝槽。房內一角有個像桶子一樣大的碗，裡面有木炭、灰燼與黑沙。有座年代更久遠的隧道――屬於薩卡拉底下錯綜複雜的岩石通道系統一部分――將涼爽的空氣運送到這個房間。根據這些線索，胡笙認為這間房間之前是個木乃伊工坊，裡頭有巨大的香爐、輸送體液的排水溝槽，以及通風系統。「如果你要在這裡取出內臟，就需要引入空氣來驅趕昆蟲。」胡笙說：「處理遺體時，你需要不斷流通的空氣。」...更多內容文章，在《國家地理》雜誌2020年12月號 NO.229「木乃伊工坊—通往來世的好生意」
【安德魯．柯瑞現居柏林，撰寫考古與其他主題的文章。他在2019年8月號報導了最早的歐洲人的故事。】
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