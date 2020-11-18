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用一張繪圖 了解COVID-19疫苗競賽歷程
【製圖： 迪安娜．馬克斯、亞歷山大．史戴格梅爾】
COVID-19疫苗有了新進展，從研發到運輸分配的疫苗競賽之路，用一張圖讓你一目了然！
專家建議可能需要開發多種疫苗，每人施打兩劑（或許每年一次），才能開始保護全球人口免於感染COVID-19。沒有一種疫苗能百分之百有效，即使獲得核准，在廣泛使用前仍有許多障礙需要克服。各國政府與科學家設定了多條不同且交疊的疫苗開發時程。本文呈現其中一個充滿雄心的願景。
保護群體
專家認為，要抑制COVID-19傳播，需要有大約70%的人口已經康復或是已經接種疫苗；其餘民眾則仍易感染這種疾病。如果早期的疫苗只有五成的效力──這是美國食品暨藥物管理局目前設定的最低門檻──那麼光靠100%的接種率並不能實現群體免疫，但是或許能預防這種病毒造成更嚴重的衝擊。
研發
過去針對如嚴重急性呼吸道症候群（SARS） 、中東呼吸症候群（MERS）等其他冠狀病毒的研究，正在幫助科學家加快疫苗研發進度。
臨床試驗
疫苗必須通過多個步驟的測試過程，證實為安全和有效，才能獲得政府與國際核准。
大規模生產
疫苗含有複雜的生物科技成分，大量生產可能是研發過程中最大的瓶頸。
全球運輸
為了將疫苗從生產地點運送至全球各地，需要廣泛的冷藏系統網絡。
分配
產品一旦送達當地，政府將負責儲存並運送至有需求的社區。
疫苗接種
一個國家的大小、資源和人們接種疫苗的意願，將決定接種策略；接種疫苗會需要大量的注射器、防護設備和健康衛生工作者。
預估的全球疫苗年供給量與年需求量：需要158億劑疫苗（一人兩劑)
更多內容文章，在《國家地理》雜誌2020年11月號 NO.228「病毒重整世界！一場肺炎大流行，改變了什麼？」
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