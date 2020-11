用一張繪圖 了解COVID-19疫苗競賽歷程

【製圖: 迪安娜.馬克斯、亞歷山大.史戴格梅爾】

COVID-19疫苗有了新進展,從研發到運輸分配的疫苗競賽之路,用一張圖讓你一目了然!

專家建議可能需要開發多種疫苗,每人施打兩劑(或許每年一次),才能開始保護全球人口免於感染COVID-19。沒有一種疫苗能百分之百有效,即使獲得核准,在廣泛使用前仍有許多障礙需要克服。各國政府與科學家設定了多條不同且交疊的疫苗開發時程。本文呈現其中一個充滿雄心的願景。

保護群體

專家認為,要抑制COVID-19傳播,需要有大約70%的人口已經康復或是已經接種疫苗;其餘民眾則仍易感染這種疾病。如果早期的疫苗只有五成的效力──這是美國食品暨藥物管理局目前設定的最低門檻──那麼光靠100%的接種率並不能實現群體免疫,但是或許能預防這種病毒造成更嚴重的衝擊。

研發

過去針對如嚴重急性呼吸道症候群(SARS) 、中東呼吸症候群(MERS)等其他冠狀病毒的研究,正在幫助科學家加快疫苗研發進度。

臨床試驗

疫苗必須通過多個步驟的測試過程,證實為安全和有效,才能獲得政府與國際核准。

大規模生產

疫苗含有複雜的生物科技成分,大量生產可能是研發過程中最大的瓶頸。

全球運輸

為了將疫苗從生產地點運送至全球各地,需要廣泛的冷藏系統網絡。

分配

產品一旦送達當地,政府將負責儲存並運送至有需求的社區。

疫苗接種

一個國家的大小、資源和人們接種疫苗的意願,將決定接種策略;接種疫苗會需要大量的注射器、防護設備和健康衛生工作者。

預估的全球疫苗年供給量與年需求量:需要158億劑疫苗(一人兩劑)

資料截至2020年8月 SOURCES: PRASHANT YADAV, CENTER FOR GLOBAL DEVELOPMENT AND INSEAD; MARGARET A. LIU,INTERNATIONAL SOCIETY FOR VACCINES; JOHN J. DONNELLY, VACCINOLOGY CONSULTING, LLC.; UNICEF; WHO 製圖: 迪安娜.馬克斯、亞歷山大.史戴格梅爾

更多內容文章,在《國家地理》雜誌2020年11月號 NO.228「病毒重整世界!一場肺炎大流行,改變了什麼?」

國家地理》雜誌2020年11月號 NO.228「病毒重整世界!一場肺炎大流行,改變了什麼?」

延伸閱讀》

疫苗異史:為什麼有人怕疫苗?

Follow 科普新知:《國家地理》雜誌 官網

跟大家一起討論科學:《國家地理》雜誌 粉絲團

《國家地理》雜誌+哈利波特3D立體拼圖,只要多加8元起!