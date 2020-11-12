圖輯／病毒COVID-19大流行下的印尼
這波全球疫情填滿了某些墓園，也讓許多街道變得空無一人，不過並非全然如此。民眾還是會為了不可或缺的事物冒險出門：參加宗教節日、領取紓困物資。
【撰文： 辛西亞．戈尼 CYNTHIA GORNEY／攝影：穆罕默德．法德利MUHAMMAD FADLI】
印尼將開齋節的盛大返鄉潮稱為「mudik」，在這個假期當中，住在都市的印尼人會返回村莊及鄉下探望親人，不過疫情讓今年的開齋返鄉無法正常進行。印尼擁有全球最多的穆斯林人口，開齋返鄉潮的規模也極為龐大。
在沒有疫情的年代，隨著為期一個月的每日禁食結束迎來開齋節時，攝影師穆罕默德．法德利都會開車載著妻女勇敢地加入離開首都雅加達的車陣。法德利的返鄉之路得花36小時，路途蜿蜒崎嶇，還得搭乘渡輪，可是他的父母在那裡。而他是家中的獨子。
今年4月底時，印尼感染病毒的人數激增，而齋戒月就要開始，印尼政府宣布了為期六週的跨區移動禁令，《雅加達郵報》稱之為「開齋返鄉禁令」。被迫留在城裡的法德利還是繼續工作。一名攝影助理開車載著他穿梭在空蕩蕩的街道上，直到某天早晨，他們繞過一個街角時，看到一群人爭先恐後地想要搶什麼東西。
「停車。」法德利說。他戴上口罩，迅速下車。發生什麼事？他問。大家看也不看他地說：「Bantuan sosial」（社會救助）。米、口罩、發酵黃豆餅，全都由身著制服的男人從一道關著的大門內發送。
這些軍人一直大喊：「Tolong sosial distancingnya」，意思是：請保持距離，保持距離我們才會發東西！但沒有用。軍人最後放棄了，把門打開。此時法德利為自己的家庭仍擁有的一些資源感到幸運。印尼人已經不管旅遊禁令，把病毒散播到群島的各個地方，不過他知道他父母的家裡沒有客人，那裡沉鬱、安靜且安全。
法德利今年會透過手機視訊跟父母過開齋節，他現在就可以想像那個畫面。他們會用印尼人過開齋節的方式彼此問候：「懇請寬恕我過去做的錯事。」接著他們會在習慣視訊後開始聊天...更多內容文章，在《國家地理》雜誌2020年11月號 NO.228「病毒重整世界！」
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