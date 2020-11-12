圖輯／病毒COVID-19大流行下的印尼

這波全球疫情填滿了某些墓園，也讓許多街道變得空無一人，不過並非全然如此。民眾還是會為了不可或缺的事物冒險出門：參加宗教節日、領取紓困物資。

【撰文： 辛西亞．戈尼 CYNTHIA GORNEY／攝影：穆罕默德．法德利MUHAMMAD FADLI】

印尼將開齋節的盛大返鄉潮稱為「mudik」，在這個假期當中，住在都市的印尼人會返回村莊及鄉下探望親人，不過疫情讓今年的開齋返鄉無法正常進行。印尼擁有全球最多的穆斯林人口，開齋返鄉潮的規模也極為龐大。

在沒有疫情的年代，隨著為期一個月的每日禁食結束迎來開齋節時，攝影師穆罕默德．法德利都會開車載著妻女勇敢地加入離開首都雅加達的車陣。法德利的返鄉之路得花36小時，路途蜿蜒崎嶇，還得搭乘渡輪，可是他的父母在那裡。而他是家中的獨子。

今年4月底時，印尼感染病毒的人數激增，而齋戒月就要開始，印尼政府宣布了為期六週的跨區移動禁令，《雅加達郵報》稱之為「開齋返鄉禁令」。被迫留在城裡的法德利還是繼續工作。一名攝影助理開車載著他穿梭在空蕩蕩的街道上，直到某天早晨，他們繞過一個街角時，看到一群人爭先恐後地想要搶什麼東西。

「停車。」法德利說。他戴上口罩，迅速下車。發生什麼事？他問。大家看也不看他地說：「Bantuan sosial」（社會救助）。米、口罩、發酵黃豆餅，全都由身著制服的男人從一道關著的大門內發送。

這些軍人一直大喊：「Tolong sosial distancingnya」，意思是：請保持距離，保持距離我們才會發東西！但沒有用。軍人最後放棄了，把門打開。此時法德利為自己的家庭仍擁有的一些資源感到幸運。印尼人已經不管旅遊禁令，把病毒散播到群島的各個地方，不過他知道他父母的家裡沒有客人，那裡沉鬱、安靜且安全。

法德利今年會透過手機視訊跟父母過開齋節，他現在就可以想像那個畫面。他們會用印尼人過開齋節的方式彼此問候：「懇請寬恕我過去做的錯事。」接著他們會在習慣視訊後開始聊天...更多內容文章，在《國家地理》雜誌2020年11月號 NO.228「病毒重整世界！」

在商業航班與海運暫停後的某日，印尼的日惹國際機場一片死寂。這個新蓋的機場位在中爪哇省，每年客運量可達2000萬人。印尼政府在4月宣布嚴格的旅遊禁令時，這個機場才正式啟用不到一個月。 攝影：穆罕默德．法德利MUHAMMAD FADLI

疫情蔓延至印尼後，這些巴澤航空機師的飛行任務也隨之減少。 攝影：穆罕默德．法德利MUHAMMAD FADLI 一個路牌引導汽車與機車開到臨時的檢疫車道，兩名護理師在那裡等著幫民眾抽血做COVID-19抗體檢測。跟美國一樣，在疫情剛爆發的前幾個星期，印尼政府提供的檢測數量很少，有時甚至結果有誤。 攝影：穆罕默德．法德利MUHAMMAD FADLI 雅加達的護理師在一個抗體檢測站為民眾做免下車抽血。 攝影：穆罕默德．法德利MUHAMMAD FADLI 在未受政府妥善照顧的鄉村地區，有些居民自己設立隔離設施。一名普沃達迪村村民砍下竹子做了這個籬笆。他的指示牌用多種語言寫著唯一放行的對象：要去稻田的農夫才可以通過。 攝影：穆罕默德．法德利MUHAMMAD FADLI 拿著自己作品的肖像藝術家西吉．帕萬多，平常在爪哇熱門的帕蘭特帝斯海灘靠幫遊客畫肖像維生──但是遊客在今年4月以後就消失了。 攝影：穆罕默德．法德利MUHAMMAD FADLI 《國家地理》雜誌2020年11月號 NO.228「病毒重整世界！」

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