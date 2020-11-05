病毒與社會動盪如何考驗人性？
從現代歷史的經驗來看，在駭人的死亡事件與巨大的社會動盪後，立即就會發生人權與社會進步的重大發展。COVID-19劇烈地改變了我們許多社交行為，但它會改變我們的文化價值嗎？
COVID-19改變了我們生活與工作的方式，破壞了某些我們最珍惜的習俗。然而，隨著世界各地出現爭取社會公義的示威活動，COVID-19也提醒我們亟需處理社會中的不公義，並需要更妥善地保護我們之中最弱勢的族群。
【撰文：菲利普．莫里斯 PHILLIP MORRIS／攝影：帕里．都克維奇 PARI DUKOVIC】
有些人低估了新冠病毒，認為它是可以管控甚至是無害的。全世界都見證了病毒攻勢的起落，作出的回應卻經常造成悲劇。隨著感染率急速攀升，維吉尼亞州切斯特菲爾德的知名福音派牧師，66歲的傑拉德．葛倫主教，在3月的第四個星期日勸誡他的會眾不要害怕病毒。曾經當過警察的葛倫就像許多教會領袖一樣，並未聽從維吉尼亞州州長勞夫．諾瑟姆和其他人的建議，避免進行超過十人的聚會。
「我堅信上帝比這個恐怖的病毒更強大。」葛倫對他的教區居民說：「如果我得發表我自己的悼詞，我會說：『上帝比你我面對的任何挑戰更強大。』這就是我的墓誌銘。」三星期後，葛倫死於COVID-19。他的宗教信仰似乎從未動搖，但是病毒致死的威力也絲毫不減。
幾個星期之後，一年一度的穆斯林朝覲被縮減至極小規模，以防範這個五天宗教儀式難以估算的潛在健康風險。這場朝聖是伊斯蘭教五功之一，所有體力和財力許可的穆斯林，一生都得履行一次。
一般而言，每年都有超過200萬名朝聖者前往麥加；今年的朝聖人數則限制在1000名。新冠病毒的目標不單是受害者的身體，還有那些被迫分開與隔離之人的精神。
或許病毒造成的死亡帶來了不容我們忽視的警訊。現在，這個災難性的健康威脅曝露出我們這個物種的弱點，同時也照亮了我們彼此的連結。這是此刻的一線光明。在疫情威脅下，我們有機會去重新思考，即使在長期以來人為的區隔下，不同的社群與社會其實是如何依賴彼此。
說我們都是全球骨牌鏈的其中一塊並不為過。有些人恰好更容易受感染，但所有人都面臨倒下的高度風險。
美國沒有幾座城市像底特律一樣，很早就被這場全球流行病猛烈摧殘。這座城市承受的病毒攻擊足以毀滅希望。曾是世界汽車之都的「汽車城」在2013年宣告破產。但早在那次危機前，它就是美國最貧窮的大城市之一，深陷絕望中長達數十年。儘管如此，汽車城本來正一步步走上復甦之路。
即使有些人離開另謀出路，仍有熱情的當地居民投注心力於底特律各個社區，為他們鍾愛的城市帶來生氣。隨著高檔餐廳與高價公寓一一出現，位於河濱的市中心似乎即將迎來新生。被視為無望的荒廢社區吸引了開發商與財力雄厚的城市創新者。然後，3月中，新冠病毒來襲。
疫情立刻曝露出所有令底特律脆弱不堪的既存劣勢。底特律有數千名窮人――大多是非裔美籍居民――因為繳不出水費帳單，家中沒有自來水，他們要怎麼洗手來消除病毒？在大流行開始擴散後的幾個星期內，超過40%在病毒來襲前有工作的城市居民丟了工作，許多人是永久失業。根據密西根大學一份收到超過700個回應的調查，底特律在4月底的失業率將近48%――是州整體失業率的兩倍以上。死亡浩浩蕩蕩地破城而入。
「有太多國家的社會契約都被破壞了，那些為了強化權利、平等、包容性成長與全球穩定所建立的全球性機構，同時也助長了我們現在所面臨的種種危機。」國際工會聯盟祕書長莎蘭．布羅說；這個聯盟代表了來自163個國家與領地的2億名勞工。
當然，早在新冠病毒來臨之前，全球貧窮涵蓋的範圍已經很廣。致力於減少全球貧窮的國際慈善機構樂施會指出，全球有近半數人口過著貧困的生活。世界前2153位富豪的財產總和，超過了46億人的財產總和。新冠病毒會如何加劇這駭人的不公尚未明朗，但樂施會在7月時估算，在今年年底前，每天會有多達1萬2000人死於和病毒有關的飢餓。這個數字可能比直接死於病毒的人數還要多。
新的飢餓區激增，不單是在南蘇丹與委內瑞拉等貧窮國家，也在印度、南非與巴西這些中等收入國家。在大流行發生前就只是勉強糊口的數百萬人，如今都身陷危機。美國並沒有倖免於飢餓問題。隨著企業被迫關門，學校被迫遠距教學，許多家庭面臨了幾乎從未碰過的龐大壓力，在某些狀況下還面臨前所未有的糧食不安全。
COVID-19劇烈地改變了我們許多社交行為，但它會改變我們的文化價值嗎？從現代歷史的經驗來看，結果是令人振奮的。上個世紀期間，在駭人的死亡事件與巨大的社會動盪後，立即就會發生人權與社會進步的重大發展。
在第一次世界大戰的浩劫與1918年的流感大流行後，美國女性贏得投票權。這雙重危機令美國勞工市場對女性開放，並且揭露了性別不平等，使其在大戰結束與流感疫情平息後，再也無立足之地。
致力於維持國際和平與推廣人權及社會權利的聯合國，是在第二次世界大戰結束不久後成立，並持續擔任全球衝突與紛爭的仲裁角色。
自這場對抗暴政與法西斯主義的戰爭歸來的美國黑人士兵，在民權運動與推翻根深蒂固的合法種族歧視體制上，扮演了早期而有力的催化劑........完整內容文章，在《國家地理》雜誌2020年11月號 NO.228「病毒重整世界！一場肺炎大流行，改變了什麼？」
【菲利普．莫里斯是來自克利夫蘭的記者，經常探討種族、階級與文化議題。帕里．都克維奇是得獎攝影師，以富感染力且色彩鮮明的非正式紀實攝影風格聞名。】
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