拯救亞馬遜的大型猛禽—角鵰

沒有人知道野外還有多少角鵰，不過科學家確實知道角鵰正在消失。這種強壯的猛禽曾經生活在從墨西哥南部到阿根廷北部一帶，但是自19世紀以來，牠們的分布範圍縮小了40%以上，現在主要局限在亞馬遜地區...

拯救亞馬遜的大型猛禽

科學家、巴西栗子採集者、地主和旅遊業者，正聯手幫助保護世界上體型最大的鷹類之一：角鵰

【撰文：瑞秋．紐威 RACHEL NUWE R／攝影：凱琳．艾格納 KARINE AIGNER】

這本該是一條捷徑。

然而此刻，在深及腰部的拿鐵色水中，我在水下的原木間跌跌撞撞行走，並穿過黏糊糊的蜘蛛網，一路沿著巴西生物學家埃弗頓．米蘭達開闢出來的道路前行。

在田野調查助理埃德森．奧利維拉臉朝下栽進一個充滿水的水坑後，一臺昂貴的相機就泡湯了，而攝影師凱琳．艾格納的前臂被黃蜂螫傷，傷口變得又紅又腫。

但若有人有意回頭，也只是想想而已。我們的任務太重要了。我們來到這裡，是為了尋找隱密的角鵰巢，據傳是位於巴西馬托格羅索州這片亞馬遜雨林往內約1公里半之處。

角鵰是世界上體型最大的鷹類之一，牠們滑亮的黑白色羽毛、凶猛的眼神和茂密的臉部羽毛，使牠們往往躋身地球上最令人驚歎的鳥類之列，並在許多賞鳥人士的願望清單中名列前茅。角鵰的爪可以長得比灰熊的腳爪還大，能從樹上抓走一隻成年樹懶，而雌角鵰的體重可達大約11公斤。

這些猛禽的翼展相對較短，這讓牠們能在茂密的叢林中飛行。牠們可以從樹上抓住一隻成年樹懶，還能奪走一頭小鹿。這隻角鵰正帶著一隻豪豬的屍體返回巢中。 攝影：凱琳．艾格納 KARINE AIGNER

米蘭達說：「牠們看起來就像是奇幻故事書裡的動物。」身為頂級掠食者，角鵰在生態系中扮演非常重要的角色，幫助控制獵物物種的數量。「若能成功保育角鵰，就等於同時保護了牠們所棲息的生態系中幾乎所有的生物多樣性。」遊隼基金會總裁兼執行長理查．瓦森說；這個非營利保育組織在巴拿馬主導了一項角鵰保育計畫。

沒有人知道野外還有多少角鵰，不過科學家確實知道角鵰正在消失。根據米蘭達的說法，這種強壯的猛禽曾經生活在從墨西哥南部到阿根廷北部一帶，但是自19世紀以來，牠們的分布範圍縮小了40%以上，現在主要局限在亞馬遜地區。

農業、礦業與開發導致的森林砍伐是角鵰生存的主要威脅，至今沒有減緩的跡象。根據米蘭達的計算，在2020年初，巴西亞馬遜雨林每小時有55公頃的森林被夷為平地。

米蘭達身處拯救巴西角鵰的最前線，他說，少了有效的保育作為，角鵰很快就會從牠們巴西根據地的大片土地上消失――也就是所謂的森林砍伐弧形地帶，一片環繞亞馬遜東南部、約為西班牙大小的破碎地帶。

米蘭達相信，讓巴西人了解矗立的森林比被砍倒的森林更能帶來利益，就能遏制棲地大肆減少的問題。有鑑於此，他最近協助啟動了一個創新的生態旅遊計畫，藉此鼓勵地主保護角鵰和牠們的棲地。

生物學家埃弗頓．米蘭達表示，生態旅遊已經對角鵰保育產生了正面影響，它讓地主了解到「森林並不是毫無經濟效益的地方。」他相信自己致力保護的亞馬遜地區，最終每年應可吸引數百名遊客前來觀賞角鵰巢。這對於這些猛禽、森林裡無數其他物種以及生活在那裡的人，都將是一大福音。 攝影：凱琳．艾格納 KARINE AIGNER

如果我們找到角鵰的巢，將能增添另一個重要的數據點，用以識別角鵰今日棲地的類型，進而保護這些地方。米蘭達瞥了一眼標示著他認為鳥巢所在位置的GPS定位點。一條湍急的溪流擋住了我們的去路。他不為所動，找來了一根半腐爛的倒木，它奇蹟般地支撐著我們的重量，讓我們輪流攀爬渡河。

我們爬上泥濘的堤岸，最後踏上堅實的土地，在快速走完最後1公里後，終於看到一棵巴西栗子樹寬大雄偉的樹幹。在米蘭達的研究區域裡，這種保育樹種高聳的樹冠層樹枝，是角鵰理想的築巢地點。我們凝視著上方濃密的樹葉，大約30公尺高的地方，從一個縫隙間可以看見一大團小樹枝。鳥巢！

然而，除了米蘭達發現的一根白色羽毛之外，我們沒有找到其他證據證明鳥巢有角鵰活動。播放錄製的角鵰叫聲（一連串刺耳的尖叫聲）也沒有引發任何回應。米蘭達推測，原本一直住在這個巢裡的幼鳥想必已長大，準備離開牠待了三年的親鳥活動範圍。

如果不受打擾，角鵰可能會連續使用同一個巢數十年。米蘭達表示，在接近2020年底時，這個巢可能會有新的雛鳥入住。他希望，如果一切順利，遊客將會被帶來這裡欣賞雛鳥，並幫助保護牠。

米蘭達並沒有在未受破壞的亞馬遜雨林研究角鵰，而是選擇以森林砍伐弧形地帶為焦點，是因為那裡受到的威脅非常緊迫。自2004至2012年，巴西的森林砍伐率減少了83%，降至一年4400平方公里。

剛喪命的犰狳即將成為一隻嗷嗷待哺的角鵰雛鳥的大餐。科學家希望在最有可能被砍伐的森林區域保護角鵰，監測這個巢就是這項努力的一部分。 攝影：凱琳．艾格納 KARINE AIGNER

然而，隨著養牛與大豆業鉅子開始收買政客以取得影響力，這個數字又再度上升。2019年成為巴西總統的雅伊爾．波索納洛縮減了遏止盜伐的力度，導致森林砍伐增加了30%。根據一些估計，如今不斷擴大的森林砍伐中，有95%是非法的。

米蘭達抵達該地區時，人們告訴他，角鵰已經消失了。

他以上弗洛雷斯塔以西約250公里處的法國研究站為基地；上弗洛雷斯塔是個有近5萬2000人和超過79萬頭牛的市鎮。為了展開他的研究，米蘭達必須先找到鳥巢。

在跋涉穿越50公里的叢林後，他終於找到一個。他暗自慶幸，同時盤算著按照這個速度，他每個月都能找到幾個鳥巢。然而在過了三個月和400公里的路程之後，他並沒有找到更多鳥巢。他需要幫助。

米蘭達開始張貼海報，懸賞100美元給任何找到角鵰巢的人。他的追尋帶他找到了巴西栗子採集者，這些人在森林中漫遊以尋找掉落的巴西栗子，這種果實構成了一個能賺取利潤、可永續經營產業的基礎。米蘭達說：「我這才意識到一直有人無償在叢林裡做穿越線調查的工作。」於是，他開始接觸巴西栗子協會...完整內容文章，在《國家地理》雜誌2020年10月號 NO.227「顛覆恐龍世界！」

【瑞秋．紐威著有《盜獵：野生動物走私的黑暗世界》（Poached: Inside the Dark World of WildlifeTrafficking）。攝影師凱琳．艾格納專注於人類與動物之間的關係，這是她為《國家地理》雜誌拍攝的第一篇報導。】

《國家地理》雜誌2020年10月號 NO.227「顛覆恐龍世界！

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