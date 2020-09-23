偷聽牠們的親密對話—認識動物界的溝通高手

【布蘭登．柯姆(Brandon Keim)】

人類到進入20世紀很久之後，還一直認為我們的語言是所有溝通形式的最高境界。語言「使人類之所以為人類」，科學界以往認為人類以外的其他動物都頭腦簡單，因此不會有複雜的溝通方式。鳥的歌聲聽來也許悅耳，但過去人們並不認為鳥的叫聲有什麼特別意義。

如今，科學家以更加開放的態度，在科學研究期刊上解讀動物的思考能力與感情。人類近來已不再把自己的智力視為演化位階最高層的象徵，反而認為人類智能只像是一道神奇光譜中的某一個小點，並且對於動物的溝通開始有了新的認識。

我們對於虎鯨的溝通方式還有許多尚待了解之處，曾經有人目睹虎鯨群的問候儀式， 看來相當正式，甚至有特定形式；我們能對這些儀式的演化功能進行理論研究，卻無法得知牠們究竟在說些什麼。 National Geographic Image Collection

我們大可不需把動物發出的聲音跟人類非凡的語言能力相提並論，然後又因為兩者無以對照而否定動物的叫聲；相對的，我們可以單純只把動物發出的聲音（以及動物的身體姿態與氣味，甚至像是墨魚全身的皮膚上有如漣漪般的圖案），識別為各種奇妙的資訊交換方式。

這些溝通訊息屬於一種事實而不是一種判斷，與人類的語言不同。而動物如何光憑外表或是姿態就能傳達豐富的意涵，同樣值得我們思考。儘管語言對人類而言相當重要，但我們有許多最重要訊息的表達方式卻不是透過語言。

從這個角度來看，世界各地隨時都能發現溝通的跡象，狗在地盤附近的柱子留下氣味記號，螞蟻揮動觸角，鳴禽用叫聲進行遠距離溝通，訊號與意涵無處不在。甚至連蝴蝶身上的斑點或草莓的鮮豔顏色，也可視為歷經長時間演化的眾多對話方式之一。

爬行動物的社會生活豐富得驚人，自然界最令人印象深刻的求愛演示之一是美國短吻鱷，牠們發出的低頻聲波會讓水面跟著舞動。 National Geographic Image Collection

如果我們能更加了解動物如何溝通，不僅可以對我們所處的世界有更加豐富的認識，還能發現一些問題，像是船隻發出的噪音會使鯨豚難以聽見同伴呼叫；化學汙染物會損害動物溝通所需的認知功能，並且有助我們與其他生物建立更深刻的關係。溝通是關係的本質，人類與動物皆然。

我們可能無法翻譯熊媽媽與寶寶之間你來我往的溝通內容，但基本上我們能因此了解牠們。如果說「語言是人類之所以為人的特徵」這個論點已經過時，也許現在正是提出不同主張的時候。動物的溝通無所不在，但只有人類才具備足夠的聰明才智去探索與理解，這正是我們獨一無二之處。

一群非洲野狗準備移動時，成員會投票決定往哪裡去， 牠們似乎透過打噴嚏表達自己的偏好。 National Geographic Image Collection

偉大的心靈

有兩個人比我們都還早發現動物在溝通領域的嶄新思維。第一位擴展了人類的想像；另一位促進了相關的科學研究。

• 休．洛夫廷（Hugh Lofting，1886–1947年）

第一次世界大戰的人類大屠殺，對後來整個世代的藝術家產生了深遠的影響，而動物遭遇的浩劫則觸動了英國作家休．洛夫廷。休．洛夫廷記述了他在戰時的經歷：「一名士兵無論傷得多嚴重，其生命尚存希望，」但是，那頭受傷的馬即將「被一枚子彈終結生命。」

休．洛夫廷把這份傷痛轉化為筆下小說中的角色怪醫杜立德（Doctor Dolittle），杜立德是維多利亞時代的一位獸醫，心地善良，能用動物的語言和牠們對話，甚至對牠們平等相待。這些故事以毫不得罪人的小說體裁問世，但其中又有許多力道強大的觀念，因此廣受孩童及家長喜愛，歷久不衰。

當時，動物福利還在起步階段，休．洛夫廷筆下的主角大力譴責鬥牛及獵狐，也反對捕捉野生動物為樂。儘管主流科學通常馬上就否定動物有智力的可能，但杜立德醫師主張動物也有很多自己的意見要表達，如果人類抱持開放的態度，甚至可能更了解牠們。

大猩猩可可（Koko）是數十年前科學家曾經試圖教導大猿使用手語的案例之一。牠們不像人類那麼善於使用手語，但這完全不會貶抑牠們溝通能力，尤其當牠們使用自己的方法而非人類的方法時。 National Geographic Image Collection

• 理查．加納（Richard Garner，1848–1920年）

1877年，發明家愛迪生（Thomas Edison）設計了第一台留聲機，這種裝置把聲音的振動以蝕刻的方式記錄在包覆錫箔的圓筒表面上，再利用針尖滑過圓筒表面的刻痕以放大聲音的振動，來重現原來的聲音。

這項技術最後改變了音樂的製作方式，不過，從老師的身分轉變為靈長類動物學家的理查．加納還有其他的點子。在達爾文（Charles Darwin）提出的《演化論》還是個新興理論時，理查．加納就是一位忠實的追隨者，他提出假設，認為人類語言起源自靈長動物的溝通。理查．加納藉由愛迪生發明的留聲機，記錄了猴子以及大猿的聲音。

他把這些動物的發聲加以拆解，認為這些片段是人類語言的最初源頭；他還把錄音重新播放給動物聽，並觀察動物的反應以試圖推斷叫聲的含義。儘管理查．加納的研究沒有受到學術圈的認同，認為靈長類動物能以複雜方式說話及思考的觀點也受到質疑，但在近一個世紀之後，他的獨創性實驗方法被運用於猴子溝通的開創性研究，他的見解也得到驗證。理查．加納寫道：「牠們的話語是通往其思維的唯一途徑，我們必須藉由這個管道，才能得知牠們的神祕思維，並衡量不同思維方式之間的差距。」更多動物溝通文章，在《國家地理》雜誌2020年「偷聽牠們的親密對話，認識動物界的溝通高手」特刊

美國野牛的群體中，年長的雌性野牛往往是決定移動方向的提議者，但是牛群一開始的移動是整個群體的決定。v National Geographic Image Collection

【國家地理2020年8月特刊—偷聽他們的親密對話】

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