沒有冰山的未來的那一年
不再凍人的未來
五大湖區的文化與經濟是由冰冷的冬季所塑造。
然而， 氣候暖化將傳統化為雪泥之際，日益強烈的失落感也隨之而來。
【撰文： 阿拉漢卓拉． 伯倫達 ALEJANDRA BORUNDA／攝影： 艾米． 薩卡 AMY SACKA】
凍度日
湖水溫度必須降到攝氏零度以下才會結冰──氣溫則須更低。空氣會吸收水的熱能，使水冷卻到足以結凍。凍度日（FDD，指溫度低於冰點的天數）要累積好幾天才會結凍。凍度日若太少，湖水就不會結凍，或是無法維持結凍狀態。
去年冬天，
五大湖
僅有19.5%
的湖面
有冰覆蓋，
幾乎是
創紀錄地低。
凍度日
1973-2019平均：93天
2019-2020冬季：64天
如果
水在冬天
冷卻得
不夠，
到了
春天和夏天
就會
更快變暖。
凍度日
1973-2019平均：58天
2019-2020冬季：18天
五大湖的
結冰季
平均一年
約縮短
半天。
凍度日
1973-2019平均：75天
2019-2020冬季：61天
隨著
降水量
增加，
今年
五大湖的
水位
創下
新高紀錄。
凍度日
1973-2019平均：70天
2019-2020冬季：58天
在最糟糕的
暖化
情境中，
北半球
可能會有
超過20萬座
湖泊
面臨更多
無冰年。
凍度日
1973-2019平均：70天
2019-2020冬季：58天
感覺
就是
不太對勁
凍度日
1973-2019平均：80天
2019-2020冬季：53天
五大湖總共占了地表淡水的20%。這些湖的地理足跡難以測量，它們的表面積總和涵蓋超過24萬3000平方公里，差不多有英國那麼大。五座湖的湖岸線總長度，比美國本土的太平洋海岸線或大西洋海岸線都還多出幾千公里。
這一大片水體的出現，是地球氣候長期的自然變化所造成。但現在這幾座湖卻面臨了前所未見的變化――這次則是人類所造成。
從1880年代以來，地球的氣溫已經平均上升了將近攝氏1度。五大湖區的變化也跟全球趨勢一致：和20世紀的前60年相比，這片流域內的氣溫已經平均上升了攝氏0.9度。這些暖化大部分都集中在冬季那幾個月，不斷把湖冰推向不結凍的臨界點。
雪和冰也是美國五大湖區地方經濟的重要組成：最近一項估計指出，冬季的滑雪與雪上摩托車活動創造了約35億美元的產值。光是一場冰釣錦標賽，就能為當地社區注入數十萬美元的收入。
然而在蘇必略湖部分地區，過去數十年來的結冰季以平均一年減少近一天的速度持續縮短。也就是說，在拉維特出生那年，冬天時蘇必略湖上有冰覆蓋的日子，比今日長了一個多月。蘇必略湖也是除了瑞典的浮列森湖以外，全世界暖化速度最快的大型湖泊。
更棘手的是，每年冬季湖冰的出現與增加，都會造成一連串複雜事件。也許天氣夠冷，初冬就會開始結冰，但若有股寒風持續擾動湖面，就會比較晚才開始結冰。也許之前的夏天特別暖，在湖水中灌注的額外熱能多到讓湖水需要更長時間冷卻與降至可結冰的溫度。也許在冬季初期下了幾場雪，從上面隔絕了冰層，而雖然有違我們的直覺，但這會讓湖冰就算在低溫下也無法迅速增厚。
有些因素則沒有那麼複雜。空氣愈來愈暖；水也是，在許多地方甚至暖化得比空氣還快。在北半球，有將近1萬5000座原本固定結冰的湖泊，現在只會斷斷續續地結冰，有時甚至不結冰。
在2015年簽署《巴黎氣候協定》的195個國家，同意嘗試將地球氣溫升幅控制在與工業化前水準相比攝氏2度以內。夏瑪估計，就算達成那些目標，北半球也可能會有超過3萬5000座湖泊失去固定出現的冬冰。在最糟糕的暖化情境中，可能會有超過20萬座湖泊面臨更多無冰年。
如果水在冬天冷卻得不夠，到了春天和夏天就會更快變暖。長時間下來，尤其隨著氣候無可抵擋地持續變暖，這個系統也可能會愈纏愈緊――這是個自我強化的循環。
「到了某個時間點，這些可能有時有冰、有時無冰的地區，就會變成完全無冰。」諾爾說：「當那些水域再也不結冰時，人們要怎麼跟它們互動？他們該如何調適？他們的生活又會有什麼變化？」...完整內容文章和機器人，在《國家地理》雜誌2020年9月號 NO.226「見見新朋友！」
【本刊撰述阿拉漢卓拉．伯倫達主要報導環境議題。艾米．薩卡是底特律的紀實攝影師，她關注五大湖的人、文化與環境。】
延伸閱讀》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言