牠一點都不呆傻 時速70公里還能踢斷敵人骨頭

忘掉那種呆傻的刻板印象吧：在掠食者的世界裡，鴕鳥是機靈的生存者。

【撰文：理查．康尼夫 R I C H A R D C O N N I F F／攝影：克勞斯．尼格 K L A U S N I G G E】

關於鴕鳥，多數人都樂於接受一種卡通般的概念：牠們是大型鳥類，遇到危機時會把頭埋進沙裡，大概認為只要看不見危險，危險就不會發生。

於是在我們各種各樣的刻板印象中，鴕鳥就成了典型的呆傻動物。

頭埋進沙裡已是老掉牙的說法，從2000年前的羅馬自然學家、有時會傳播無稽之談的老普林尼流傳至今。認真想想：鴕鳥有骨感的長腿，雙腿之上的身軀像是由肌肉和羽毛構成的大型浮筏，頸部像潛望鏡，頂端有楔形的頭部，眼睛比大象還大，身高可達2.75公尺。這種體格不太可能埋頭吧。

鴕鳥確實經常把頭貼近地面（而非伸入地底），為的是攝取植物或照顧鳥巢。但牠們的頸部既輕且有彈性，共有17節頸椎（我們是7節），很容易上下、左右、前後移動。而且巨大的眼睛能夠幫助牠們密切地觀察周遭世界。

鴕鳥基本上是特大號的雞，居住在飢餓的獅子、豹、鬣狗和獵豹分布的地區。但牠們可以踢斷骨頭，奔跑速度幾乎可達時速70公里。

坦尚尼亞的塔蘭吉雷國家公園裡，三隻母駝鳥（黃褐色羽毛）、三隻公駝鳥（黑色羽毛）和42隻幼鳥密切留意是否有胡狼與其他掠食者出沒。在共同的巢裡孵化的幼鳥會待在一起長達一、兩年。 攝影：克勞斯．尼格 K L A U S N I G G E

鴕鳥要保持警戒是有原因的。首先，牠們基本上是特大號的雞，居住在飢餓的獅子、豹、鬣狗、非洲野狗和獵豹分布的棲地上。儘管成年鴕鳥並不是好惹的獵捕對象――牠們可以踢斷骨頭、令敵人開腸破肚――牠們卻比較擅長逃跑而非打鬥，最快的逃跑速度幾乎高達時速70公里。

讓牠們保持警戒的還有子代所面臨的危險。鴕鳥在沒有遮蔽的空地上築巢，隨便一隻粗魯的大象就可能把鴕鳥蛋踩碎，更別提飢餓的掠食者。孵化成功需要不可思議的好運。

這種地球上最大的鳥，從產下第一批蛋到孵化為止，必須在兩個多月的期間讓巢位不被發現，或隨時準備好捍衛它。失敗是常態，因此催生了巧妙的共同營巢行為。坦尚尼亞北部的塔蘭吉雷國家公園是觀察鴕鳥的好地方，乾燥丘陵和草原在占地2850平方公里的公園裡沿著塔蘭吉雷河分布。

一隻公鴕鳥昂首站在非洲的南端，環顧好望角附近的海岸。這種地球上最大的鳥類可以長到2.75公尺高和135公斤重，多數人對牠們的印象都是瘦長且滑稽──但是這種鳥可不是敵人容易下手的目標。 攝影：克勞斯．尼格 K L A U S N I G G E

此處散布著一批批龐大的象群，還有數以千計的斑馬和牛羚。鴕鳥也很普遍，但是當我與三蘭港大學的野生動物生態學家暨鴕鳥行為專家芙蘿拉．強安．馬蓋格一起尋找鳥巢時，我們的第一個發現就是一個毀壞的巢。九顆蛋散落在灌叢裡一片直徑大約25公尺的地面上。

馬蓋格像是警探調查凶案現場般檢視著這個區域。她指出原本巢位所在的泥土上有道模糊的刮痕，而旁邊就有土豚剛挖的洞穴。無罪，她這樣推定。四散的蛋比較有可能是某隻飢餓掠食者的傑作，但不是大型動物，因為所有的蛋都還完整無缺。那麼也許是胡狼？無論答案是什麼，公母鴕鳥都已棄巢，當巢受到干擾時牠們經常這麼做。牠們有可能再次一起築巢。

現在是塔蘭吉雷國家公園裡的鴕鳥繁殖季。公鳥的頸部和雙腿發紅且腫脹，表示他正在尋覓伴侶。 攝影：克勞斯．尼格 K L A U S N I G G E

公母鳥都與多個對象來往。從演化觀點來看，到處留情是盡可能讓更多巢增加DNA多樣性的一種方式，以彌補大多數的巢孵化失敗的事實。

於是某天早上10點半，我們看到一對鴕鳥在公園主要道路外大約500公尺處交配。牠們分開後，公鳥繼續走，牠剛交配完的女伴和另外兩隻母鳥緊隨在後。其中一隻很快就開始誘惑牠，母鳥展開翅膀，像揮舞啦啦隊彩球一樣抖動雙翅。

在繁殖季，母鳥每兩天可產下一顆蛋。但公鳥的數量通常沒那麼多，或許是因為牠們為了獨占交配機會而嚴密捍衛自己的領域，迫使一些公鴕鳥移居出去。

公鳥不理母鳥。牠們繼續前行，以迂迴的路徑行經高大蔓延的金合歡樹與矮壯的猢猻麵包樹。到了路邊，母鳥再次嘗試，翅膀抖個不停。公鳥繼續前行。母鳥不屈不撓，藉故走到公鳥前方，壓低翅膀不斷顫動。

德國一處鴕鳥飼養場上，一隻幼鳥躲在不知道是爸爸還是媽媽的巨大雙腳之間。18世紀時，鴕鳥羽毛在歐洲風行一時，大肆獵捕導致鴕鳥在多數分布區域的數量都下降了。南非在1860年代開始馴養鴕鳥，如今全世界都有人飼養，以獲取牠們的羽毛、肉和柔軟的皮革。 攝影：克勞斯．尼格 K L A U S N I G G E

「但牠不感興趣。」馬蓋格說。這番引誘持續了一個多小時。牠們一路往下走到塔蘭吉雷河的沙岸。眼看母鳥準備走開，公鳥跪坐到地上，終於臣服。接著公鳥展開全套的交配前求偶展示，活像個用力甩頭的空氣吉他手：翅膀不斷上下擺動，身體劇烈左右搖晃，頭大力往後甩，碰到肋骨再彈回來，甩到一邊發出「咔－砰」一聲，另一邊又「咔－砰」一聲。

母鳥此時在一旁漫步，顯得無動於衷。但最後牠們在乾河床上在一起了。公鳥在母鳥身上扭動了一、兩分鐘，母鳥則像獅身人面像那樣莊嚴蹲坐著，頭直挺挺地舉在空中。

事後，那幾隻鳥在河邊喝水與覓食一陣子，像是某種鴕鳥野餐。當我們停下來回頭看最後一眼時，三隻母鳥全都走向公鳥，並且伸出翅膀微微抖動。

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【作者理查．康尼夫所寫的野生動物書籍包括《與正在覓食的食人魚共游》（Swimming with Piranhas at Feeding Time）。克勞斯．尼格成為野生動物攝影記者之前，是學有專精的生物學家。】

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