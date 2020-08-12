水無所不在 卻無影無蹤

印度迫在眉睫的水危機，這麼大規模的環境問題，情況嚴重到令人幾乎難以想像......作者跋涉3900公里穿越印度，揭開神聖河流的神祕魅力──以及威脅當地生活方式的危機。

【撰文：保羅．薩洛培克 PAUL SALOPEK／攝影：約翰．史坦邁爾 JOHN STANMEYER】

人體內的水分跟地球表面的含水量比例很接近。我們是出生在有水星球上的含水動物。水無所不在，卻又無影無蹤。

可是能喝的水卻很少！

大約占地球總水量97%的海水是鹹的。南北極與冰河的冰雖然受到氣候變遷影響正在融化，不過仍凍結住大約2%的總水量。可供人類生存的液態淡水只占不到1%，少得荒謬。然而，我們卻像沙漠中迷途的傻瓜一樣，恣意揮霍這個珍寶。行腳世界都沒有像印度迫在眉睫水危機這麼大規模的環境問題，情況嚴重到令人幾乎難以想像。

印度人口超過了13億，是世界上人口第二多的國家，幾條代表性的河流界定了它的地景，包括印度河、恆河、布拉馬普得拉河以及它們壯觀的支流，如今印度卻面臨了水情吃緊的情況，後果未卜。

在印度包括德里、邦加羅爾以及海得拉巴德在內的21座巨型城市，大約有1億人可能在2020年底前就會將地下水耗盡。印度北部的旁遮普邦是亞洲重要糧倉，當地的農民抱怨，持續過量抽水，造成地下水位在一個世代的時間內就下降了12、18甚至是30公尺。各種形式的汙染，包括工業廢棄物、都市汙水以及農業逕流，已經毒害一些河流的整個河系。總計大約有6億人在日常生活裡沒有足夠的淨水可使用。

在位於沙漠的拉加斯坦邦，婦女費力地從道格拉的這口井中汲取珍貴的水。這樣的井取代了舊時的階梯結構，從前的婦女必須走下好幾百級階梯，才能取到地下水 約翰． 史坦邁爾 JOHN STANMEYER

印度河

印度有數百條河流。在印度教中，每一條河都是神聖的，甚至是神明化身。印度的未來就在夾帶淤泥的眾河中翻騰。傳奇的眾河之王—印度河，源自西藏冰河，流域超過100萬平方公里，孕了古文明，也是印度和巴基斯坦兩國數百萬農民的命脈。

印度河的河水已經被改道、抽乾、引入溝渠、散入無數的水道、管線、堤堰和畦溝中。這個人造的系統，讓印度河變得幾乎不再是地理上的實體。

印度曾是綠色革命先鋒。自1960年代以來，印度使用高產種子、肥料和農藥、曳引機和井用泵，大幅提高了農作物產量。印度曾經是饑荒國家的典型代表，如今已能自給自足，農民生產大量穀物和水果銷售到世界各地。然而這場對抗飢餓的驚人勝利也付出了高昂代價。農用化學品汙染了印度河的含水層，可能造成流域內某些地方成為癌症等疾病的熱點。而數十年來竭澤而漁的生產模式代價已經浮現：地下水的有限存量大幅流失。如今數百萬人正從旁遮普邦逃離，移民到中東、北美及其他地方。

「很難不感受到龐大壓力。」庫瑪饒扯著喉嚨說。她多年來一直在拍攝印度水資源過度利用的情況。「印度否認有水危機，這是一種集體盲目。」庫瑪饒想尋找的另一種盲眼生物是瀕危的恆河豚印度河亞種，這是大家熟悉的海豚的淡水親戚。

一名村民坐渡輪到杜布里為村莊取得補給後，返回高里普爾。 約翰． 史坦邁爾 JOHN STANMEYER

貝特瓦河

在貝特瓦河緩慢流動的棕色河水邊，幾名採砂工正用鏟子和挖土機從河床採挖河砂。這些河砂可能被卡車運到遠至大約500公里外的勒克瑙與新德里的工地。許多採砂作業是非法的。在印度，砂是有利可圖的商品。採砂促進了營造業榮景，也讓黑市蓬勃發展，黑道掠奪合法採砂作業，也自營非法採砂，儘管濫採河砂會破壞水生棲地和水文。非法採砂的黑道分子殺害想要遏止印度各地河砂被盜採的執法人員，還謀殺揭露盜砂活動的記者。

黑道、政客、靠裙帶關係獲得好處的人控制了印度的生活。沒錯，貝特瓦河被挖到露出基岩，氾濫情況比以前更不規律。確實，不可預測的雨季（氣候變遷所賜）使耕作變得更困難。農民必須挖掘數千個小型儲雨池，才能灌溉乾巴巴的田地。不過，印度政府正在規畫一個戲劇化的解救方案：讓整條肯河轉向，流入貝特瓦河的水道，以補充其減少的水流量。

印度已提撥大約20億美元，準備進行一項備受爭議的河川串聯計畫：這是個龐大的輸水計畫，打算藉由大約1萬5000公里的混凝土水渠，連接印度30條主要河川，以紓解水危機。連接肯河與貝特瓦河將是當作測試的前導計畫。工程師打算引走肯河「多餘的」雨季水，導入「比較缺水」的貝特瓦河。要成功執行這項工程，必須以好幾座水壩和攔河堰淹沒90平方公里的土地。環保人士為此提起訴訟。

「肯河哪來多餘的河水？」印度重要環保人士拉古．春達瓦沒好氣地問我，說話時，我們正在附近的潘納國家公園裡，這裡是瀕危的老虎保護區。「政府不願意公開河川流量數據。我認為，連他們也不知道這個計畫會帶來什麼衝擊。」

將神明的河流變成輸水管有一個已知的衝擊：肯河與貝特瓦河連接計畫將淹沒的土地，大部分都位在老虎保護區裡。

在位於沙漠的拉加斯坦邦，婦女費力地從道格拉的這口井中汲取珍貴的水。這樣的井取代了舊時的階梯結構，從前的婦女必須走下好幾百級階梯，才能取到地下水 約翰． 史坦邁爾 JOHN STANMEYER

恆河

瓦拉納西，這座印度教的第一聖城被磚塵籠罩。數以千計的工人拿著大錘與撬棍，為了都市美化計畫捶打著瓦拉納西舊城區的牆面，剷平老巷道與傾頹的建物。居民被驅離。政府用現金補償他們。然而沒幾個人高興。輪迴實苦。

虔誠的印度教徒稱瓦拉納西為迦尸，也就是「聖光之城」。這座聖城有88座石造河壇，磨得光滑的美麗石階一路往下通往恆河岸。在河壇底部，信徒在混濁的水流中清洗罪愆，在糞便細菌含量超出安全值數百倍的河水中飲水沐浴。每年有成千上萬的朝聖者來到河壇死去，在此火化。在瓦拉納西火化最能確保獲得解脫，脫離痛苦的生死輪迴。

屬於人類的一切融合在恆河裡，有耀眼的萬壽菊花環，也有糞便。流至此處因為充滿骨灰而呈墨黑色的這條巨河，本身即難以被滌清。

大壺節是重要的印度教節慶，每隔三年，信徒就會到印度的四大河流之一去朝聖。2019年時，信徒聚集在恆河與雅木納河匯流處的普拉耶格拉吉（舊名安拉阿巴德）。成千上萬的信徒日夜湧入恆河上的臨時橋。 約翰． 史坦邁爾 JOHN STANMEYER

布拉馬普得拉河

在印度東北，巴基斯坦和印度再度因為喀什米爾受爭議的穆斯林多數地區而發生衝突。仇外情緒高漲。納倫德拉．莫迪的印度教民族主義政府又火上加油。在阿薩姆我遇到一名友善的婦女盧帕莉．畢畢，她像逃亡者一樣躲藏。

為什麼？因為她是將近100年前移民到印度的孟加拉穆斯林後裔，可能會被驅逐出境。

「一個警察拿了一張『外國人通知』到我家。」四十多歲的畢畢告訴我。她以種稻為生，住在布拉馬普得拉沖積平原上以蔗桿為頂的屋子裡。「警察說：『你有嫌疑。』」就像阿薩姆邦將近200萬的其他穆斯林一樣，她不得列入引發極大爭議的國家公民登記冊。政府不接受她的身分文件。在COVID-19剛開始大流行的前幾個星期，將近2億的印度穆斯林被右翼印度教政客妖魔化為病毒帶原者。據報導，在班加羅爾有手持板球棒的暴徒專門攻擊穆斯林。

作者保羅．薩洛培克在印度第一聖城瓦拉納西的恆河段划船。混濁的河水夾帶著每年在此火化的大約3萬人的骨灰，但虔誠的信徒仍然相信河水純淨，可以飲用。 約翰． 史坦邁爾 JOHN STANMEYER

誰是印度人？誰不是印度人？甘地與尼赫魯打造的多元世俗化印度，有可能免於落入種族民粹主義嗎？無從得知。當然，印度眾河所形成的宇宙，對這類事情保持沉默......完整文章內容和更多精彩攝影作品，在《國家地理》雜誌2020年8月號 NO.225「終結瘟疫—我們從歷史上的全球流行病學到了什麼？」

【請至OutofEdenWalk.org及natgeo.com追蹤國家地理學會獎助人保羅．薩洛培克的徒步世界之旅。約翰．史坦邁爾為《國家地理》雜誌拍攝了保羅．薩洛培克的部分旅程。】

《國家地理》雜誌2020年8月號 NO.225「終結瘟疫—我們從歷史上的全球流行病學到了什麼？」

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