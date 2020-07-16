聖母峰世紀之謎／誰是史上第一個登上聖母峰的人？

【撰文：馬克．希諾特 MARK SYNNOTT ／攝影：瑞南．阿茲特克 RENAN OZTURK】

將近一個世紀前，桑迪．厄文與他的登山同伴喬治．馬洛里從這個山脊下山時失蹤了。從此以後，世人便好奇，那天他們兩人或其中一人是否曾成功登頂，比後來公認首度站上聖母峰頂的愛德蒙．希拉里和丹增．諾蓋還早了29年。據信厄文帶了一臺柯達口袋型相機。如果能找到那臺相機，而且裡頭有峰頂的照片，那它就會改寫世界最高峰的歷史。波拉德是1999年馬洛里與厄文搜索遠征隊的攝影師；在那次遠征中，美國登山家康拉德．安克在聖母峰北壁只有少數登山者冒險挑戰過的這個地方，找到了喬治．馬洛里的遺體。

馬洛里的整個背部都暴露在外，保存下來的皮膚就像座大理石雕像一樣乾淨潔白。他的腰間綁了條斷掉的繩索，並在他的軀幹留下了傷痕，這個線索顯示馬洛里曾在某個時間點經歷劇烈搖擺後墜落。他的左腿交叉放在靴筒以上已經骨折的右腿上，就好像是在保護那隻受傷的腿。不管發生了什麼事，顯然馬洛里在抵達他的最後安息處時還活著，不論多短暫。

安克與他的搜索隊員一開始以為那是桑迪．厄文的屍體，因為地點幾乎就在發現厄文冰斧處的正下方；那個冰斧是他與馬洛里失蹤近十年後在山脊上找到的。墜落當時，馬洛里與厄文是綁在一起的嗎？如果是這樣，繩索怎麼會斷掉，為什麼沒有在附近發現厄文？

要前往北坳的登山客，通常會在7000公尺高的位置待上一、兩晚來適應高度，之後再嘗試登頂。聖母峰靠中國這一側雖然不像尼泊爾側那麼擁擠，但繁忙的程度仍然可能帶來危險。 攝影：MATTHEW IRVING

馬洛里曾說過如果他成功登頂，就會把他妻子的照片放在山頂。他的屍體上沒有她的照片。現場也沒有發現相機，這讓許多聖母峰史學家認定相機一定在厄文身上。這個推斷很合理，因為厄文的攝影技術比較好，而且他一定知道英國大眾想要看的照片是他們的英雄加拉哈德（馬洛里的仰慕者為他取的外號），而不是他沒什麼名氣的同伴。

最後一個看到這對搭檔的人是諾爾．歐戴爾。1924年6月8日，他在約8000公尺高的地方停下來，注視山頂。有片厚實、像棉花般的雲層遮掩了山的上半部，但在中午12點50分，盤旋的雲層暫時散去，歐戴爾說他看到馬洛里與厄文在距山頂250公尺處「迅速地」往上移動。

湯姆．霍澤爾這位79歲的實業家、發明家、作家兼聖母峰愛好者，花了超過40年的時間嘗試解開這個謎團。

伴著牛鈴聲，氂牛背負著瓦斯桶與其他補給品，一路前往位於海拔6400公尺處的前進基地營。在聖母峰靠尼泊爾那一側，氂牛沒辦法抵達這麼高的地點，而是靠雪巴人把所有東西扛上坤布冰瀑 攝影：瑞南．阿茲特克 RENAN OZTURK

1986年，霍澤爾與傑出的聖母峰史學家奧黛莉．沙科德率領了尋找馬洛里與厄文的第一個遠征隊。但那年秋天的降雪異常多，使攀登聖母峰中國側的遠征隊無法到達夠高的地方。如果當時天候好一點，他們很有可能就能發現馬洛里的屍體了；後來找到他遺體的地方，距離霍澤爾當初鎖定的地點不到35公尺。

他的下一個主意，是利用國家地理贊助、探險家布拉德福．瓦許本帶領的聖母峰測繪計畫所拍攝的一張空拍照片，試圖找出某位中國登山家說曾經看見厄文屍體的確切位置。1960年5月，由許競擔任副隊長的中國遠征隊完成經由聖母峰北壁的首次登頂。根據許競的敘述，在放棄登頂後，他穿過黃帶，

抄捷徑下山，然後在約8300公尺高處的一個縫隙中，看見一具舊的屍體。在他目擊屍體當時，唯二在聖母峰北壁這個高度喪命的人就是馬洛里與厄文。而許競在2001年描述這件事時，馬洛里的遺體已在聖母峰較低的地點尋獲。

厄文會來到聖母峰，就許多層面來說是個偶然。

從前進基地營看過去，世界之巔似乎就像銀河一樣遙遠。超過200人四散在這片500公尺的冰磧平原上。最右邊的高峰就是聖母峰山頂，幾乎被北坳這座覆滿白雪的鞍狀山脊（右）擋住了。 攝影：瑞南．阿茲特克 RENAN OZTURK

聖母峰委員會在1923年邀請他加入遠征隊時，21歲內向、健壯的厄文還是牛津大學墨頓學院的大學生。不像英國團隊中那些經驗更豐富的成員，厄文的登山經驗並不多；之前他只登頂過在斯匹茲卑爾根島、威爾斯和阿爾卑斯山脈較矮的山峰，與喜馬拉雅山脈那些巨峰差遠了。

然而，在遠征隊抵達聖母峰時，這位團隊中最年輕、被聖母峰委員會稱為「超人」的成員，已經贏得隊友的尊敬，並靠著完全重新設計他們的新式氧氣裝備，證明了自己的能力。身為天才洋溢的工程師，又喜歡修修補補，厄文將氧氣設備拆解並重新組裝，讓它們變得更輕、更便利、更耐用。

英國墨頓學院收藏了25箱厄文的文稿、照片與其他紀念文物，包括他失蹤後在山上找到的聖母峰日記。這本黑色布書衣包覆的日記約20公分長、13公分寬，記錄了青年厄文的熱情。

厄文是在6月5日傍晚潦草寫下最後一篇日記。當時他與馬洛里在海拔7000公尺的北坳紮營；北坳是連接聖母峰北壁與副峰章子峰的一塊狹窄鞍狀山脊，長年積雪，他們在那裡準備於隔天登頂。他在日記中抱怨他的白皮膚被太陽曬得裂開還起水泡。「我的臉痛死了。已經為我們明早啟程準備好兩副氧氣裝備。」

在海拔7000公尺颶風等級的強風衝擊下，尼克．凱立斯緊抓著前一晚被一場恐怖的風暴吹壞的帳篷。凱立斯是這次遠征攝影團隊的一員，他之後被撤離到加德滿都，治療可能危及性命的肺栓塞。 攝影：瑞南．阿茲特克 RENAN OZTURK

為了解開聖母峰最大的謎團之一，本文作者與他的團隊已經追蹤了每一條線索，用無人機搜查了許多斜坡，我還冒著生命危險。而就像之前嘗試過的每個人，我們得到的問題比答案還多。那天厄文發生了什麼事？他最後的安息處在哪？有人把他的屍體從斜坡上移走了嗎？還是噴射氣流或雪崩將屍體掃入遺忘的深淵？

對這些問題，作者沒有答案。但是對於聖母峰驅使登山客拚命挑戰自己的吸引力，我有所體悟，如果我沒有跟隨桑迪．厄文的腳步，那是我永遠也無法親身感受的。我現在唯一能確定的是，馬洛里與厄文之謎會一直存在――或許直到永遠。那也沒關係。完整攝影和內容文章，在《國家地理》雜誌2020年7月號 NO.224「聖母峰—世界屋脊專刊」

【本文改編自馬克．希諾特的著作《第三極》（暫譯，原文書名為The Third Pole），本書將於2021年春季由企鵝出版集團旗下的道頓出版社出版。馬克．希諾特版權所有©2021。瑞南．阿茲特克為2017年7月號雜誌拍攝了尼泊爾的獵蜜人。】

《國家地理》雜誌2020年7月號 NO.224「聖母峰—世界屋脊專刊」

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