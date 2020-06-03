如果氣候持續變暖 皇帝企鵝將走上滅絕之路

走上滅絕之路

如果氣候變暖持續造成冰棚融化，仰賴冰棚存活的皇帝企鵝將會走上滅絕之路......

【撰文： 海倫． 史凱爾斯 H E L E N S C A L E S／攝影： 史代方． 克里斯特曼 S T E F A N C H R I S T M A N N】

對皇帝企鵝而言，難以習慣的是海冰減少，甚至是海冰可能消失。海冰為皇帝企鵝提供了穩定的繁殖平臺，以及讓牠們能在周圍水域覓食的基地。整個南極共有54群皇帝企鵝，約25萬6500個繁殖對。儘管成年皇帝企鵝都是游泳高手，牠們還是得在春天到來、海冰融化之前，離開海水、在海冰上養育牠們的雛鳥。

企鵝在秋天展開約10公里的旅程，從海中前往牠們在阿特卡灣的繁殖地。然而，變暖的氣候正造成牠們尋找配偶、繁殖後代與養育雛鳥所不可或缺的海冰日益消融。 攝影： 史代方． 克里斯特曼 S T E F A N C H R I S T M A N N

南極海冰常有變動，不過根據去年發表的一項研究顯示，五年前，南極海冰突然減少，在2017年的覆蓋面積更出現了創紀錄的縮減。海冰現在可能正在恢復，不過仍然低於長期平均面積，而氣候模式預測，到本世紀末，除非採取緊急行動應對氣候變遷，否則海冰將繼續大量減少。

「在不做出改變的情況下，皇帝企鵝將走向滅絕。」麻薩諸塞州伍茲霍爾海洋學研究所的海鳥生物學家史黛芬妮．傑努夫里爾表示。其團隊的研究顯示，如果碳排放仍舊不受限制，到2100年，80%的皇帝企鵝群體可能會消失，物種的存續希望渺茫。

若如預期，全球平均氣溫屆時可能會上升攝氏3到5度，然而傑努夫里爾表示，如果能夠將這個數字控制在攝氏1.5度以下，也許只會失去近20%的群體，羅斯海與威德爾海的群體數量則將略有增加，因為那邊的條件更利於海冰存在，可能會成為皇帝企鵝的避難所。

小企鵝開始獨立探索冰層之際，刮起了一場春季的暴風雪。兩個月後，雛鳥將長出防水的羽毛並游入海中。五年後，牠們會回到這裡養育牠們的後代──如果那時候的阿特卡灣水域在冬季時還會凍結 的話。 攝影： 史代方． 克里斯特曼 S T E F A N C H R I S T M A N N

2016年，哈雷灣的企鵝群就發生過這樣的事，那一年在10月前的一場風暴造成冰層破裂，而小企鵝都還在育幼場階段。後來冰層就不夠穩固而無法支撐成年企鵝，幾乎導致繁殖全面失敗，沒有一隻雛鳥被成功養大。

哈雷灣群曾經是南極洲第二大的企鵝群，現在幾乎被遺棄了。與那場風暴同時發生的還有60年來最強烈的聖嬰現象，這種極端天氣型態在未來預期會變得更頻繁。科學家正在利用衛星影像統計企鵝數量，以評估企鵝受到最近南極洲周圍海冰減少所波及的程度。對企鵝的未來而言，這個統計結果可能會是個警訊。

雛鳥在父母腳上取暖時爭鬧起來。企鵝媽媽回到繁殖地後，會和伴侶一起分擔照顧雛鳥的責任，這樣牠們就能輪流去捕魚吃。留下來照顧小企鵝的父母經常站在一起，讓小企鵝能彼此互動。 攝影： 史代方． 克里斯特曼 S T E F A N C H R I S T M A N N

南極洲其他地方的皇帝企鵝群，在海冰避風港提早解體後，並沒有借助冰棚生存的選項。許多冰棚太高，搖搖擺擺的企鵝根本爬不上去。即使真的爬上去了，冰上也有致命的裂縫，而且也沒有地方能躲避刺骨寒風...完整攝影作品和內容文章，在《國家地理》雜誌2020年6月號 NO.223「隨海冰消失的企鵝」

【海倫．史凱爾斯往來於英國劍橋與法國海岸之間。她寫了五本有關海洋的著作。史代方．克里斯特曼以拍攝皇帝企鵝的作品，贏得2019年度野生動物攝影師大賽最佳作品集獎。】

《國家地理》雜誌2020年6月號 NO.223「隨海冰消失的企鵝」

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