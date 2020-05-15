買下3分之一個台灣大的土地 然後捐出來做公園...

荒野的夢想

【撰文：大衛． 逵曼 DAVID QUAMMEN／攝影：托馬斯．穆尼塔 TOM ÁSMUNITA】

克莉絲．麥克迪維特．湯普金斯坐在擺滿了智利與阿根廷彩色地圖的咖啡桌前，談起1990年代早期圍繞智利南部一個叫作普馬林的地方所發生的爭議。普馬林是克莉絲與亡夫退休企業家暨冒險家道格．湯普金斯兩人早期遭遇的磨練，讓他們了解到要把美元和善意轉化成對南美洲景觀的保護，是多麼困難的一件事。

在咖啡桌之外、在地圖之外、在這間民宿的大窗戶之外，是一片綿延起伏的草原、急的溪流、南方山毛櫸森林與午夜藍的湖泊：這是智利巴塔哥尼亞國家公園冷峻輝煌的自然景觀，也是湯普金斯的另一個計畫。

這座公園占地三十多萬公頃，包括從安地斯山脈往西延伸的查卡布科谷。加上北部約500公里處的普馬林公園，以及湯普金斯努力不懈以他捐贈的土地與智利政府合作建立或擴大的其他六座公園，這整片野地網絡共占地450萬公頃，幅員遼闊，豐富多樣，涵蓋智利南半部，從歐諾匹倫的瓦爾迪維亞溫帶雨林、一直到卡維斯卡的崎嶇島嶼和冰川。

然而，要了解克莉絲．湯普金斯與她先生所做之事的規模，以及他們面對的障礙，最好還是從普馬林開始。她打開地圖，告訴我這個故事。

湯普金斯保育基金會的克莉絲．湯普金斯在智利巴塔哥尼亞國家公園的拉佩帕潟湖旁暫歇。逐漸恢復的森林庇護著緩慢增加的智利馬駝鹿族群，這是一種瀕危的安地斯鹿。克莉絲說：「沒有野生動物的景觀就只是風景而已。她的丈夫與志業夥伴道格．湯普金斯（左，2010年與克莉絲合影） ， 在2015年的一次獨木舟事故中喪生。 攝影：托馬斯．穆尼塔 TOM ÁSMUNITA

1991年，道格．湯普金斯在智利的湖區買下一座廢棄牧場。智利是湯普金斯在1960年代初還很年輕時四處滑雪和攀岩時認識的國家。1960年代晚期，他與首任妻子創立戶外運動用品公司Th e North Face，後來以不高的價格賣掉，然後又創立了非常成功的服裝公司Esprit。

到了1990年代初，湯普金斯已相當富有，離了婚，對貪婪的消費主義不再抱有幻想，把所有投資兌現，離開業界，將生命奉獻給最早將他帶往南方的高強度運動如登山、滑雪與獨木舟，也投入自然保育。

他打算復育牧場原生植被的計畫，演變成更大的構想。他創立並資助了一個私人基金會――土地保育信託，並透過這個基金會購買土地，湊成兩大片多為荒野的土地，也就是北普馬林與南普馬林。兩地之間有另一片名為惠奈的地區，屬於瓦爾帕來索的天主教大學，當時大學方也有意願出售。

然而，包括當時總統愛德華多．弗雷．魯伊斯－塔格爾在內的強大政治利益集團反對出售。克莉絲．麥克迪維特就是在那個時候加入的，她剛從另一間服裝公司Patagonia執行長職位退休。她擁有自己的財富，信念也與道格．湯普金斯一致。兩人在1994年結為連理。

在阿根廷大西洋岸的蓬塔通博保護區裡，一隻麥哲倫企鵝似乎對路過的原駝不以為意。湯普金斯保育基金會為了其「藍色巴塔哥尼亞」海洋公園計畫，正開始在這片保護區以南購買沿海土地。 攝影：托馬斯．穆尼塔 TOM ÁSMUNITA

克莉絲．湯普金斯是身材嬌小、堅強有力而善於分析的聰明女性。她冷靜不帶情緒地回想。沒錯，惠奈就是當時能把南北普馬林連結起來的那片拼圖，她告訴我。惠奈面積約為340平方公里，與北普馬林或南普馬林相比並不算大，但它橫跨智利本土最狹窄的一塊地區，連結起安庫德灣與安地斯山群峰。他們想購買這片土地的努力引起了懷疑、抗拒與仇恨。有些人抱怨說，他們這些購買與保護的做法，造成農地無法生產，扼殺就業機會。他們是在智利塑造「封地」。

湯普金斯夫婦將購買土地用於保育的做法擴大到智利其他地區（包括我和她現在所在的查卡布科谷），這樣的反應也從1990年代一直延續到本世紀初。這些貪婪的老美是什麼人？他們有什麼見不得人的計畫？事實上，他們在普馬林的目標是購買土地、設立公園、再捐給智利。

不過智利除了教會與教育計畫之外，沒有什麼私人慈善的傳統。一對美國夫婦如此深重的慷慨之舉，往好處說是父家長式心態作祟，最糟的可能是居心不良。惠奈是格外敏感的地區，儘管面積不大，卻是從一邊的國界延伸到另一邊的國界。批評者認為，如果有錢的老美擁有這片土地，智利就會被切成兩半。「我們有四、五年的時間受人鄙視，」克莉絲．湯普金斯表示：「人家把我們當邪教。」

科可瓦多火山俯瞰著智利的科可瓦多國家公園。已故的道格．湯普金斯是冒險家、也是自然保育者，他曾在1990年代登上科可瓦多火山峰頂。這座公園是在2005年將聯邦政府土地與湯普金斯保育基金會和慈善家彼得．巴克利捐贈的土地合併而成。 攝影：托馬斯．穆尼塔 TOM ÁSMUNITA

在21年的婚姻中，因為他們在智利與阿根廷的偏遠地區擁有許多地產與計畫，對景觀又有永不厭倦的興趣，因此夫婦倆在小型私人飛機上度過了相當多的時間。身為飛行員的道格有1萬5000小時的飛行時數，克莉絲也經常接手駕駛飛機，不過，因為她從來沒有取得駕照，所以不負責起飛或降落。她告訴我說：「飛行，那是我最快樂的時候。」她補充道，因為總是駕著西斯納或赫斯基在安地斯山脈的峽谷與山峰間上上下下，他們一直以為會死在一起。

結果卻不是那樣。2015年12月8日，道格因為在智利一個冰冷湖裡泡了太久，在地區首府科伊艾奎的醫院裡死於體溫過低。那天的運氣糟透了，湖上颳起大風，掀起大浪，獨木舟的方向舵又失靈。船翻了，湖中猛烈的波浪使和船伴，知名登山家瑞克．李奇威，游不到岸邊。李奇威在一小時後獲救並倖存下來，而道格．湯普金斯卻不幸罹難了.....尚有一半以上精彩內容文章和攝影，在《國家地理》雜誌2020年5月號 NO.222「昆蟲都去哪兒了？」

作者大衛．逵曼最新著作是《糾纏之樹：全新的生命史》。智利攝影師托馬斯．穆尼塔專注社會與環境議題。

《國家地理》雜誌2020年5月號 NO.222「昆蟲都去哪兒了？」

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