可能會感到疑問或擔憂！如何和孩子談論新型冠狀病毒？

【撰文：Ruth A. Musgrave】

你的孩子可能會對新型冠狀病毒或COVID-19感到疑問或擔憂。談論這件事或許不容易，特別是當你自己可能就有那麼多的問題和憂慮的時候。在疫情期間，保持冷靜與誠實的態度有助於減輕孩子的焦慮。

如果學校因為疫情而停課，或是原本打算參加的活動被迫取消，家長應該讓孩子感到安全和放心。美國中大西洋地區凱撒醫療集團（Kaiser Permanente）的一位家庭醫師凱蒂．萊德（Katie Ryder）說：「身為在孩子生命中可信任的成人，我們最重要的任務，就是要幫助他們做到這點。」以下是跟孩子談論新型冠狀病毒時的一些建議。

首先是，保持冷靜

我們都知道：說比做容易。不過孩子會捕捉到你的感覺，如果你表現出驚慌或焦慮，他們也會這樣。你應該做的是，認同他們的擔憂來展現你能理解他們為何會緊張──而一點點緊張是正常的。「不過務必讓他們知道並不需要恐慌。」萊德說。

然後再冷靜說明發生了什麼事，並再三保證大家都在努力讓事情好轉。「孩子需要知道大人們正一起努力確保孩子會很安全。」麗貝卡．格策爾（Rebecca Goertzel）說；她是位在華盛頓州西雅圖海岸外的瓦雄島（Vashon Island）上的一所小學的校長。

要有同理心

年紀很小的孩子可能什麼都不會問，在這種情況下就沒必要談這個話題。不過其他孩子會想知道答案，而父母不該迴避不談當前的狀況。「要誠實，」格策爾說：「但不要嚇唬他們或變得大驚小怪。」

限制他們對電視報導和社群媒體的接觸（特別是在感染率不斷上升的時候）會有幫助，因為接觸太多可能會被孩子活躍的想像力發展成僵屍末日等類似的事件。

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讓他們感覺自己責任重大

讓孩子平靜下來的最好方法之一，就是讓他們覺得不只能保護是自己，還能保護其他人。告訴孩子當他們遵守保持健康的要點時，就不會將疾病散播出去，而這有助於保護其他人的安全。「這是他們的職責──做那些他們已經知道能讓自己和其他人保持健康所應該做的事。」萊德說。

所以當你提醒他們怎樣才不會生病時（勤洗手，打噴嚏或咳嗽時用手肘遮擋，不要碰自己的臉）要幫助他們了解這些行為也能保護其他人。「可以用有趣的方式，」格策爾說：「讓他們輕碰手肘來代替舉手擊掌。」

對孩子說染病狀況時，要實際

好消息是似乎很少孩童會因為新型冠狀病毒而病倒，而且就算感染了，他們的症狀多半會很輕微。向他們解釋說他們以前也生過類似的病，就像一般的感冒或流感，那些病況後來也都改善了。而新型冠狀病毒對他們的影響大概就是這樣。

儘管如此，他們可能也會為其他家人擔心。同樣地，跟他們解釋說大多數得病的大人也都好轉了，而且醫生和科學家們都很努力地要保護每個人。那祖父和祖母呢？「我們建議如果父母或小孩有感冒症狀，就要推遲對祖父祖母的拜訪。」萊德說。多多利用電話或視訊來安撫小孩，讓他們看到情況都還好。

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保持正常作息

不論你是正在遵從「社交距離」（social distance）的警告，或是孩子的學校暫時關閉了，很重要的一點是要讓孩子覺得，他們的生活並沒有發生太大的混亂。

建立每天在家的固定作息，還有（遵從醫生的建議）持續從事平常的活動，例如練習鋼琴、睡前閱讀、一起烹飪，甚至是在後院玩耍。也可以考慮增加新的每日例行活動，例如和祖父祖母視訊，運動或做手工藝。處在隔離且遠離朋友的狀態不會很有趣，「不過待在家時，小孩和家人都能幫上忙，」格策爾說：「他們是解決方法的一部分。」更多新型冠狀病毒內容文章，在《國家地理》雜誌新型冠狀病毒特刊

（撰文：Ruth A. Musgrave）

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