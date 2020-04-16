靛藍小孩們長大了 正積極行動為搶救地球而戰

【撰文： 勞拉． 帕克爾 LAURA PARKER】

氣候變遷在世界各地引起混亂，年輕人正積極行動，並要求大人有更多作為。

前有瑟玟，後有葛蕾塔，在兩人一前一後出現在大眾面前的這段期間，各地年輕人為了說服大人採取重大措施對抗氣候變遷而展開了長期奮戰。葛蕾塔．童貝里是瑞典的環保少女，也是最新一個敲響警鐘的孩子。加拿大溫哥華的環境科學家之女瑟玟．卡莉絲－鈴木則是第一個。

1992年，12歲的瑟玟跟另外三名年輕行動家前往參加里約熱內盧的聯合國氣候變遷會議。在那之前四年，聯合國剛創立政府間氣候變遷委員會，該組織如今已是氣候科學權威，當時各國領袖還不習慣聽小孩教訓他們。瑟玟後來以「讓世界沉默了六分鐘的女孩」為人所知，成為開先例的年輕行動家，以孩童獨有的洞察力表達他們對災難迫近的感受。「你們必須改變你們的行為，」瑟玟告訴與會代表：「輸掉我的未來，並不像輸掉選舉，或是少掉股市指數的幾個點而已。」

「我們這個世代正把氣候危機變成人類最團結的時刻。」 修泰茲卡．馬丁尼茲／馬丁尼茲在科羅拉多州出生，也在自己所屬的墨西哥原住民傳統中長大。19歲的他是嘻哈藝人，也是培養青年環保鬥士的團體「地球衛士」的青年部經理。他和其他20位青年向法院控告美國政府未保障憲法賦予他們的生存與自由權，他們要求政府採取行動因應氣候變遷，並減少使用化石燃料。 攝影：VICTORIA WILL

2019年9月，當葛蕾塔在紐約舉行的聯合國氣候高峰會上怒責世界領袖時，與瑟玟那次演說的相似處顯而易見。如果有人因而認為在中間這27年，沒有發生為了抵擋人類生存威脅的任何作為，應該也是可以理解的。

然而，很多事情已改變，可能終將激發行動。30年前還不明顯的災難，如今愈來愈頻繁，強度也愈來愈大，讓全世界都注意到地球正在危急存亡之秋。有個明顯的表徵是，未來將承受後果的世代，在去年走上街頭，發起了有史以來最大的幾場環保抗議行動。年輕族群人數多，而且可藉助社群媒體的組織力量，正適合發起行動。全世界25歲以下的人口超過30億，是全球總人口的五分之二。年輕人的示威抗議也擴大成一個運動，涵括了各式社會議題，包括種族正義和槍枝管制，不免讓人聯想到1960年代晚期在世界各國翻天覆地的社會行動主義。

葛蕾塔．童貝里／去年9月在紐約的聯合國氣候行動峰會上受到全球矚目後，這位現年17歲的環保鬥士12月也在馬德里的聯合國氣候變遷會議上發聲。她的演說主題是：科學。 「我做過許多演講，我學到在公開演說時，要先分享一些私人或感性的事，才能吸引大家的注意。」她說：「不過今天我不會那麼做，因為那樣一來，大家就只會關注那些話。他們不會記得事實，但那才是我說那些開場白所希望大家記住的東西。」 攝影：TOM JAMIESON

有數百萬的孩童在成長過程中看著冰層融化、氣溫上升，他們已經厭倦了等待政府領袖採取行動。20歲的德蕾妮．雷諾茲住在佛羅里達州，這是最易受氣候變遷影響的地方之一，對於政府缺乏作為，雷諾茲深感無奈不滿。「現在掌權的許多大人都太專注在金錢與利益上了，」她說：「到了可以取代他們的時候，我們一定會取代他們。」雷諾茲現在是邁阿密大學的學生，她成立了「浮沉一念計畫」，開始向佛州居民宣導海平面上升的風險，並且進行數百場演講。

「連幼稚園小孩都可以理解這會是個問題，政客卻不能，真是不可思議。」她說。22歲的菲利斯．芬克拜納在德國積極參與行動，也是青年氣候變遷運動的另一位老手。九歲時的他看到北極冰層消失、北極熊無法狩獵而挨餓的照片，深受震撼，從此踏上倡議環保之路。

蕾芭．阿里／ 11歲的阿里（照片中是她與7歲的弟弟阿里．莫尼斯）控告巴基斯坦政府，主張巴基斯坦政府任由採礦及燃燒化石燃料（ 煤炭） 造成破壞，侵犯了她這一代人居住於健康環境的權利。她成功地讓法院做出青少年有權提起訴訟的裁決。阿里的父親是環境律師，代表她提出索賠。 攝影：HUMAYUN MEMON

當時，很想做點什麼的芬克拜納在學校裡種了一棵樹。現在他正在攻讀氣候生態學博士，同時主持他在2007年成立的非營利組織。「種樹救地球」已在73個國家種了800萬棵樹，同時也參與在全球種1兆棵樹的計畫。

「這個運動沒理由要等這麼久，也不只是年輕人的事，」他說：「現在發生的事很了不起。這很可能是我們一直期待的臨界點。」去年秋天他和萊森．穆頓凱見面交換心得，穆頓凱是15歲的奈洛比足球員，每當他射門得分就種一棵樹，用這種方式為復育肯亞森林盡一分力。穆頓凱還進一步擴大他的計畫，鼓勵其他年輕人在達成自己的成果時以種樹來慶祝。

有一項意義重大的青年行動正在各國法院展開，包括挪威與巴基斯坦，由年輕人提出訴訟，爭取氣候保護措施。

「政治人物在乎能否連任，而那跟選票及財力息息相關。年輕行動主義者沒什麼錢，但我們有眾多尚未登記的青年選民。」 傑榮．福斯特二世／今年11月他將達到投票年齡，成為美國總統大選首投族，他認為鼓勵年輕人登記投票是激發行動因應氣候變遷的最佳方式。為此，這位華盛頓特區居民創立了「我們百萬人」。這個組織結合選民登記及針對其他議題的行動，包括對抗氣候變遷、槍枝管制、移民改革、性別與種族平等。 攝影：REBECCA HALE, NGM STAFF

最近一波的氣候變遷示威是幾年前在歐洲開始建立起來的。剛開始德國的行動派年輕人組織了罷課行動，但是沒有很多人參加，也未得到什麼關注，不過卻奠定了後來運動的基礎，在葛蕾塔．童貝里於2018年8月孤身罷課後一舉點燃，橫掃全球。坐在斯德哥爾摩瑞典國會外的童貝里當時沒沒無聞，如今，這位17歲少女已經成為在多數國家與超過7000座城鎮都有人罷課響應的全球運動代表人物。

童貝里講話坦率而直接，她不使用政治論述中常見的迂迴語言。在美國國會作證時，她遞上的是一份聯合國氣候委員會的報告，而不是準備好的講稿。「我不要你們聽我的，我要你們聽科學家的。」她說。

人權律師伊莉莎白．威爾森在紐澤西羅格斯法學院任訪問學者，一路看著這些年輕鬥士逐漸站穩腳步。「我們告訴自己我們活在後真相的時代，然而這些孩子卻說：『我們相信事實。我們相信科學。你們告訴我們的，並不是另類真相，而是謊言。』這真的很了不起。」她說。

菲利斯．芬克拜納／ 22歲的芬克拜納是國家地理青年探險家。2007年時，年僅9歲的他在德國家鄉的村莊成立了一個種樹的非營利組織。「種樹救地球」舉辦工作坊，教導孩童了解全球暖化，並且培育出大批「氣候正義大使」， 人數超過9 萬3000人，他們都已成為了各自社區裡的環保 鬥士。 攝影：DANA SCRUGGS

我們很容易就忘記，這些氣候鬥士雖然嫻熟媒體與策略組織技巧，但其中很多人其實還是孩子，也有許多人為焦慮和憂鬱所苦。

他們的注意力集中在各種讓人憂心的報告上――2018年的聯合國分析指出，2030年之前必須把碳排放量減少將近一半，才能讓全球溫度上升維持在攝氏1.5度，此外還有世界氣象組織所做的研究和去年出版的《自然》期刊，都警告溫度上升若超過上述門檻，將導致愈來愈嚴重的颶風、洪水、乾旱、野火，以及會減少全球食物供給的農業災害。

「不難聽到小孩說他們以後不想生孩子，因為他們認為將來的世界會一團糟。」研究年輕人如何因應氣候變遷的精神科醫師莉姿．范薩斯騰說：「對小孩來說，這是一個風雨飄搖的時代。他們親眼看到了。他們看到了火災。他們看到了風暴。他們不笨，他們很生氣。」.....更多年輕世代人物，在《國家地理》雜誌2020年4月號 NO.221【世界地球日50週年雙封面專刊】50年後，世界更美好？ 50年後，世界會更糟？

【勞拉．帕克爾是《國家地理》雜誌專職撰述，報導領域為氣候變遷及海洋環境相關議題。她最近的一篇報導刊登於2019年6月號，內容是關於塑膠微粒對海洋魚類的危害。】

《國家地理》雜誌2020年4月號 NO.221【世界地球日50週年雙封面專刊】50年後，世界更美好？ 50年後，世界會更糟？

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