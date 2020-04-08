世界地球日50週年之際，我們要問：2070年我們會在哪裡？

糧食危機、地質變化、洪水與光害、身處險境的動物

我們面對氣候變遷做得不夠，導致地球受到嚴重破壞。創新技術也許可以拯救我們，但留下的地球並不美麗。

【撰文： 伊麗莎白． 寇伯特】

「美國歷史上獨特的一天即將結束。」華特．克朗凱在1970 年4 月22 日的CBS 晚間新聞中緩慢而莊重地說。

世界地球日的首次慶祝活動吸引了大約2000萬人上街──每十個美國人中就有一個，遠比發想這個活動的美國參議員蓋洛德．尼爾森所預料得多。

參加的人以情感洋溢和個人獨特的方式表達對環境的關注。他們唱歌、跳舞、戴防毒面具和撿垃圾。在紐約市，有人拖著死魚穿過街道。波士頓洛根國際機場上演了「擬死示威」。在費城則簽署了一份超大型、涵蓋所有物種的「相互依存宣言」。

「地球日完全達成了我的期待。」來自威斯康辛州的民主黨人尼爾森後來說：「這確實是一次基層人民意志的驚人展現。」

我年紀夠大，經歷過第一次世界地球日，雖然我不記得參與過那些慶祝活動，但我的確是那個屬於擬死示威和各種宣言的「獨特」時刻的產物。整個1970 年代，我都在雨中示威抗議、試圖說服同學回收汽水罐、身穿印著巨大紫色花朵的喇叭褲，擔憂著地球的未來。

長大之後，我成為了環境線記者。從某方面來說，我把年輕時最關注的事情變成了職業。

我曾經前往亞馬遜進行森林濫伐的報導，到紐西蘭了解入侵種造成的影響，以及前往格陵蘭隨著科學家在融化的冰原上鑽探。我也有了孩子，我驕傲地看著他們加入了學校的環保社團，並且常跟他們說──可能有幾次說到他們都覺得煩了──以前我在學校餐廳時，從垃圾堆中挖出回收物的往事。

跳水求生／ 皇帝企鵝通常在海冰上繁殖， 並花八個多月撫養小企鵝。如 果海冰在小企鵝羽翼豐滿前就 產生不穩定或破裂，皇帝企鵝 有時會搬到南極洲較穩定的冰 棚上。這樣一來，剛成年的小 企鵝就必須從很高的地方跳到 海洋中覓食。隨著海洋升溫， 海冰預計會減少。企鵝若無法 適應，數量就可能急劇下降。 STEFAN CHRISTMANN

我現在住在新英格蘭，在這裡，4 月22 日是個美麗的日子。樹木開始發芽、春雨蛙鳴叫著、菲比霸鶲正在築巢。我試著每年的世界地球日都到我家附近的樹林健行。我尋找蝌蚪，欣賞春日轉瞬即逝的自然事物。而每年我都對地球的未來更加憂慮。

如果在第一屆世界地球日那天，你沒有收看華特．克朗凱在CBS 的節目，而是轉到NBC，你會聽到其中一位主播法蘭克．布雷爾報導的奇怪消息。

布雷爾在地球日慶祝活動的報導尾聲指出，一位名叫J．莫里．米契爾的政府科學家發布了「世界地球日的重大警告」。布雷爾摘要說明了這個警告：若不採取措施減少空氣汙染，將「產生溫室效應」造成整個地球升溫。最終這個效應將足以融化北極冰冠並淹沒「世界上大片地區」。

可能沒多少觀眾知道布雷爾在說什麼。1970 年，「全球暖化」一詞還沒被創造出來。科學家知道包括二氧化碳在內的某些氣體會將熱困在地球表面附近；這在維多利亞時代就知道了。但只有少數人曾嘗試計算燃燒化石燃料可能帶來的影響。氣候模式的建立才剛開始起步。

從那時以來，氣候模式已變得愈來愈精細。儘管許多美國人仍頑固地拒絕接受氣候變遷的科學證據，這個世界上的所有人現在都與氣候變遷的後果共存。

2016年拉森C冰棚破裂／ 繼2002年拉森B冰棚崩解後，南極半島上的另一塊巨大冰棚開始破裂──正如預料中氣候變遷會帶來的影響。 NASA EARTH OBSERVATORY, JOHN SONNTAG (LARSEN C)

終年存在的北極冰冠──也就是冬季和夏季都存在的海冰──正在逐漸消失。過去半個世紀以來，它縮小了超過300 萬平方公里。海平面上升的速度變得愈來愈快，主要是因為在格陵蘭以及南極洲的冰，如今正在加速融化。

美國低窪沿海城市愈來愈常發生晴天水災，只要一次滿潮，就足以讓水湧入街道。根據美國國家海洋及大氣總署的預測，這種水災在未來幾十第一次世界地球日展現了如此驚人的基層人民意志，各家媒體因而爭相製播相關報導。新聞節目《今日》播出了一整週的特別節目，主題是「新世界或沒世界」。節目主持人休．道恩斯在當週的開場白這樣評論：「我們美好生活的渣滓正在腐蝕我們的地球母親。海洋奄奄一息，空氣充滿毒素。」

「我們是否願意徹底改變生活方式？──因為這是拯救地球所必須的，」道恩斯繼續說：「還是我們要繼續繁衍，需要愈來愈多電力和所有其他東西，直到我們窒息或死於瘟疫或饑荒？也許就在下個世紀，也許就在接下來幾十年內？」

在1970 年，地球上有37 億人。路上大約有2 億輛汽車和卡車；石油的消耗量一天則大約是4500 萬桶。那一年，人類總共飼養生產了約3000 萬公噸的豬肉，以及約1300 萬公噸的禽肉，並捕獲了大約6500 萬公噸的海鮮。

1970年 美國禁用惡名昭彰的殺蟲劑／ 《寂靜的春天》書中呼籲禁用DDT，而新成立 的美國國家環境保護局做到了：宣告DDT會危害野生生 物與環境，也可能傷害人類。 。JAMES P. BLAIR

現今地球上總共有將近80 億人和大約15 億輛車。全球石油的消耗量增加超過了一倍，用電量也是。人均豬肉消耗量幾乎增加了兩倍，禽肉消耗量也增加近四倍。全球野生魚類的捕獲量增加了約一半，儘管過度捕撈已經使得漁獲難尋。換句話說，借用道恩斯的話，我們不斷地有「愈來愈多需求」。

然而人類不只是活了下來；而且從很多方面來看，人類還蓬勃發展。在全球，預期壽命已經從1970 年的59 歲，增加到了現在的72 歲。球上的人口數量增加了超過一倍，但生活在極端貧窮中的人數卻比當時減少了一半。

以後見之明來看，我們其實不難了解，為什麼當時道恩斯對未來的預測失準。他無法預料到綠色革命等重大突破，綠色革命帶來了新的植物變種以及耕作技術，並在過去50 年間，讓穀物產量的成長比人口成長更快。在1970 年時，水產養殖幾乎不存在。現在我們則能夠每年生產約1 億公噸的魚。

世界地球日本身也促進了改變。在數百萬美國人走上街頭的短短七個月後，美國國家環境保護局成立了。美國許多重大的環境法律，包括《淨水法》、《瀕危物種法》以及《清潔空氣法》等的重要修正案，都在接下來幾年內獲得國會通過。這些又進一步促成了技術的發展，像是用來清潔發電廠煙道氣的洗滌器。

既然如此，何不假設同樣類型的創新──包括技術和社會層面──將使我們逃過被全球暖化弄得很悲慘的未來？既然如此，何不假設同樣類型的創新──包括技術和社會層面──將使我們逃過被全球暖化弄得很悲慘的未來？

未來50 年的關鍵問題是，過去50 年的趨勢是否會持續下去。

《國家地理》雜誌2020年4月號 NO.221【世界地球日50週年雙封面專刊】 50年後，世界更美好？ 50年後，世界會更糟？

人類可以共同決定減少對其他物種的影響，例如停止濫伐森林，將破碎的棲地重新連結起來。但是，就和減少碳排放一樣，並沒有證據顯示我們能做到。相反地，過去幾年來熱帶森林砍伐率急速上升。

負責監測生態系和生物多樣性的國際機構在去年一份報告中警告，有這麼多其他生物受苦時，人類不可能一直蓬勃發展下去。那份報告指出：「大自然對人類的生存不可或缺。」例如，所有糧食作物中約有四分之三仰賴傳粉者──可能是鳥類或蝙蝠，但絕大多數情況下是昆蟲。如果少了這些動物，人類將生存不易。

「地球上不可或缺且環環相扣的生命網如今正在縮小，且變得愈來愈殘破。」德國亥姆霍茲環境研究中心的生態學家尤瑟夫．賽特勒說；他同時也是這份報告發布單位的共同主席。

當然，賽特勒和他的同事也有可能是錯的，就和道恩斯當年的預測一樣，因為他們沒有辦法提前預知未來會有哪些重大突破。或許人類將發展出完美的攜帶花粉無人機。（這種無人機已在測試中。）或許我們也會找出方法因應海平面上升、更猛烈的風暴和更重的旱災。或許基因改造的新作物將讓我們在變暖的世界中持續餵飽不斷成長的人口。或許到頭來我們會發現「環環相扣的生命網」對於人類的生存並非不可或缺。

在某些人看來，這似乎是個不錯的結局。依我看，這種可能性更可怕。這代表我們可以無限期地沿著目前的道路繼續前進──改變大氣、排乾溼地、清空海洋並抹去天空中的生命。擺脫大自然後，我們會發現自己愈來愈孤單，或許只剩昆蟲無人機作伴了....完整和內容文章，在《國家地理》雜誌2020年4月號 NO.221【世界地球日50週年雙封面專刊】50年後，世界更美好？ 50年後，世界會更糟？

【伊麗莎白．寇伯特是《紐約客》專職作者，也經常為《國家地理》雜誌撰文；她為2018年4月號的種族專刊撰寫了關於人類遺傳學的報導。她著有關於氣候變遷的《災難現場筆記》，以及獲得2015年普立茲非小說獎的《第六次大滅絕》。】

《國家地理》雜誌2020年4月號 NO.221【世界地球日50週年雙封面專刊】

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