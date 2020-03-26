先鋒探險家 檔案庫揭開國家地理女性先鋒的故事

【撰文：妮娜．斯托克利克 NINA STROC H L I C | 檔案研究：莎拉．曼可 SARA MANCO】

這些女性為新一代的國家地理探險家開了路。

「 妳一定要是某個領域中的女性第一人。」這是一位編輯在二次世界大戰戰火日熾時給初露頭角的攝影師迪琪．查佩爾的忠告。她聽進去了，並在1945年沖繩島戰役時跟著一個海軍陸戰隊作戰小組偷偷上岸，完全無視女記者不可前往作戰區的禁令。她一時失去隨軍報導的許可，但仍勇往直前，贏得無畏的戰地記者的名聲。自從國家地理學會在1888年成立以來，女性在科學與探險方面已有了大量成就，但通常只獲得短暫的肯定。她們測繪海床、征服高峰、發掘古代文明、創下深海潛水紀錄、駕駛飛機環繞世界。她們獲准前往戰爭前線，行旅遍及各大洲。

「女性沒有理由不能去男性能去、甚至更遠的地方。」探險家哈莉葉．查默斯．亞當斯在1920年說道：「如果一個女性喜歡旅行，如果她熱愛探索新奇、神祕和失落的事物，就沒有什麼能把她綁在家裡。」

然而在雜誌中，女性通常只像個附註，光芒被她們名聲響亮的丈夫所掩蓋。馬修．史特林署名的文章超過12篇，詳細描述了他在中美洲的考古發現，但協助他帶領遠征行程的太太瑪麗安，卻只有一篇由她署名發表的故事：如何在田野工作中打理家務。「該死，該死，該死！」1933年，挫敗的安．莫羅．林白在她的日記中如此描述她和著名飛行員丈夫查爾斯．林白在一起的日子。她是第一位取得滑翔機駕駛執照的美國女性，還曾因為她的飛航技術獲獎。「我受夠了這種當『主人的女僕』的生活。」

還有些人則是遭到同時代人的忽視。至少有一位女性，發現了用男人的名字在《國家地理》雜誌上發表文章會比較容易。即使是在當時已有全球知名度的女性，都還得努力爭取公平的薪資。國家地理檔案庫揭開了國家地理女性先鋒的故事。我們謹以此文向從古至今的其中幾位致敬。

更多女性探險家事跡和內容文章，在《國家地理》雜誌2020年3月號 NO.220「我們能終結垃圾嗎？」

葛洛莉亞．霍莉絲特．安納柏 | 1900-1988 | 創下最深的女子潛水世界紀錄 | 1930年代最大膽的載人深海探索壯舉透過一個鋼製的新奇裝置進行，名為深海潛水球。這一連串為了研究海洋生物而完成的破紀錄遠征，工作人員包括喬瑟琳．克雷恩．葛里芬、艾爾絲．波斯特曼與葛洛莉亞．霍莉絲特．安納柏（圖中所見）。 攝影：JOHN TEE-VAN

迪琪．查佩爾 | 1919-1965 | 勇敢無畏的國家地理攝影記者，報導涵蓋第二次世界大戰到越戰 | 第一位在戰事中殉職的美國女戰地記者 | 無論多強的火力都不足以讓迪琪．查佩爾遠離戰爭。在她攝於越戰的照片中（下），烈焰逼出了湄公河三角洲小屋裡的越共士兵。查佩爾報導過數十場戰役。她在跟著海軍陸戰隊在越南巡邏時因傷死亡。 攝影：GEORGE F. MOBLEY

瑪麗安．史特林．普悠 | 1911-2001 | 參與領軍的遠征重寫了對中美洲歷史的認識 | 瑪麗安．史特林（左）和丈夫馬修在1930及1940年代的墨西哥遠征中發掘出來的文物，改寫了中美洲的歷史。照片中的她正為古代頭骨塗上一層亮光漆，避免頭骨碎裂。 攝影：RICHARD H. STEWART

芭芭拉．瓦許本 | 1914-2014 | 第一位攻頂德納利山的女性 | 和丈夫布拉德福．瓦許本一起測量繪製大峽谷地圖 攝影：BRADFORD WASHBURN

芭芭拉． 瓦許本人生第二次爬山，就是在1941年登上高4154公尺的海斯山。六年後，她已凝望著北美最高峰附近的德納利隘口。 攝影：BRADFORD WASHBURN

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