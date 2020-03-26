先鋒探險家 檔案庫揭開國家地理女性先鋒的故事
【撰文：妮娜．斯托克利克 NINA STROC H L I C | 檔案研究：莎拉．曼可 SARA MANCO】
這些女性為新一代的國家地理探險家開了路。
「 妳一定要是某個領域中的女性第一人。」這是一位編輯在二次世界大戰戰火日熾時給初露頭角的攝影師迪琪．查佩爾的忠告。她聽進去了，並在1945年沖繩島戰役時跟著一個海軍陸戰隊作戰小組偷偷上岸，完全無視女記者不可前往作戰區的禁令。她一時失去隨軍報導的許可，但仍勇往直前，贏得無畏的戰地記者的名聲。自從國家地理學會在1888年成立以來，女性在科學與探險方面已有了大量成就，但通常只獲得短暫的肯定。她們測繪海床、征服高峰、發掘古代文明、創下深海潛水紀錄、駕駛飛機環繞世界。她們獲准前往戰爭前線，行旅遍及各大洲。
「女性沒有理由不能去男性能去、甚至更遠的地方。」探險家哈莉葉．查默斯．亞當斯在1920年說道：「如果一個女性喜歡旅行，如果她熱愛探索新奇、神祕和失落的事物，就沒有什麼能把她綁在家裡。」
然而在雜誌中，女性通常只像個附註，光芒被她們名聲響亮的丈夫所掩蓋。馬修．史特林署名的文章超過12篇，詳細描述了他在中美洲的考古發現，但協助他帶領遠征行程的太太瑪麗安，卻只有一篇由她署名發表的故事：如何在田野工作中打理家務。「該死，該死，該死！」1933年，挫敗的安．莫羅．林白在她的日記中如此描述她和著名飛行員丈夫查爾斯．林白在一起的日子。她是第一位取得滑翔機駕駛執照的美國女性，還曾因為她的飛航技術獲獎。「我受夠了這種當『主人的女僕』的生活。」
還有些人則是遭到同時代人的忽視。至少有一位女性，發現了用男人的名字在《國家地理》雜誌上發表文章會比較容易。即使是在當時已有全球知名度的女性，都還得努力爭取公平的薪資。國家地理檔案庫揭開了國家地理女性先鋒的故事。我們謹以此文向從古至今的其中幾位致敬。
更多女性探險家事跡和內容文章，在《國家地理》雜誌2020年3月號 NO.220「我們能終結垃圾嗎？」
延伸閱讀》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言