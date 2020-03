機器/ 這處軍事設施又稱飛機墳場,是同類設施中最大的一處。重新啟用機器是一種行之有年、能減少廢棄物的策略。近3300架已除役的美國政府飛機和直升機存放在亞利桑那州土桑市的戴維斯-蒙森空軍基地,該處空氣乾燥,可抑制鏽蝕。 攝影:盧卡.洛卡泰利 L U C A LO C AT E L L I

我們能終結垃圾嗎?

一個沒有垃圾的世界,聽起來像天方夜譚。

但是,節約使用資源並不斷回收材料的循環經濟願景,啟發了各行各業也鼓舞了環保人士。我們能做到嗎?我們負擔得起做不到的代價嗎?

【撰文:羅伯特.昆濟格 R O B E R T K U N Z I G/攝影:盧卡.洛卡泰利 L U C A LO C AT E L L I】

我在阿姆斯特丹認識了一個人, 他告訴我,我們的生活中有許多暗流,那是77億人所使用的大量原物料及產品的流動,有著既神奇又具毀滅性的效果。或許可以稱之為人類共有的新陳代謝。一個涼爽的秋天早上,我坐在奧斯特公園一棟宏偉的磚造老建築裡,那是一座以彎曲的廊道、堂皇的樓梯和無用的小塔樓為特色的宮殿。

一個世紀以前,當荷蘭人還在從其殖民地印尼攫取咖啡、石油和橡膠時,就蓋起了這棟建築,作為殖民研究機構。現在則有各類公益慈善組織進駐。馬克.德威特服務的那一間,名叫「循環經濟」,與其他組織共同形成了最近蓬勃發展的一個國際運動,目標是要對我們過去兩個世紀以來幾乎所事情的作法加以改革,德威特說「如果需要一個確切的時間點」,那就是自蒸汽引擎興起以來的這段時間。

德威特打開一本小冊子,拉開一張他稱為「全球經濟X光片」的圖表。自然生態系的運作方式是循環的――植物從土裡長出來、動物吃植物、動物糞便滋養土壤。而工業經濟則不同,主要以線性運作。圖表上彩色、寬闊的四大類原物料流――礦物、礦石、化石燃料和生物量,從左邊湧流到右側,分歧又交織,成為滿足人類七大需求的產品。我們在一年內就收割了201億公噸的生物質,僅是為了餵養人類。化石燃料為那些車輛提供動力、為我們保暖,成為塑膠、變成各種物品。2015年流入經濟的總量為928億公噸。

能源/ 哥本哈根一座新焚化爐的垃圾坑容量達2萬2000公噸。自動化起重機會攪拌垃圾,讓焚化爐燒得更乾淨。過濾燃煙的設備占據焚化廠內部的大半空間。相對於垃圾掩埋場,可以乾淨燃燒、產生能源的焚化爐,對垃圾來說是比較好的去處──但是循環經濟的目標,卻是以完全不會產生垃圾的方式來終結垃圾。 攝影:盧卡.洛卡泰利 L U C A LO C AT E L L I

到目前為止一切都很好,如果你是會為人類的努力和巧思而讚歎的人,這一切甚至讓人讚歎。接下來,也就是在我們的需求滿足了以後所發生的事情,才是問題所在――事實上,是所有環境問題的根源。德威特用手指著圖表最右側的灰霧區塊,這片灰霧就是廢棄物。

他說明,2015年從這個星球挖出的原物料中,約有三分之二都從我們的指縫間溜走了。超過610億公噸、取之不易的東西就這樣流失,大部分都無可挽回地散落了。塑膠垃圾流入河流和海洋,施肥過的農田滲出的硝酸鹽和磷酸鹽也是如此。亞馬遜森林遭到砍伐以生產更多食物的同時,所有食物中卻有三分之一是爛掉的。只要一講到環境問題,就可能跟廢棄物有關。這也包括氣候變遷:氣候會變遷,是因為我們燃燒化石燃料並將其廢棄物――二氧化碳――散播到大氣中。

這座焚化爐位於丹麥首都,暱稱「哥本丘」,每年能以最新科技將48萬5000公噸的垃圾轉化成可供3 萬家庭使用的電力, 並供應暖氣給7 萬2000個家庭。這個廠區還具有休閒娛樂的功能,有全年都能滑雪的坡道、可健行和跑步的林蔭步道,還有高85公尺、全世界最高的攀岩牆。 攝影:盧卡.洛卡泰利 L U C A LO C AT E L L I

聽來或許可笑,但那天早上德威特為我說明那些數字的時候,我感覺自己頓悟了。那張繁瑣的圖表和它界定問題的方式,帶著一種具有統合性且令人振奮的明晰思維。它說的是,確實,我們面對的威脅紛雜多樣而讓人卻步。確實,這些威脅是全球性的。但說真的,想在地球上好好生活,我們只需要做一件事:不要再浪費那麼多資源了。德威特指著圖表底部一道從右往左回流的細細箭頭,這代表的是我們透過回收、堆肥和其他方式捕獲的全部物質,總共只有84億公噸,僅占總量的9%。

德威特和他的同事在2018年達弗斯世界經濟論壇報告時稱此為「循環缺口」,這在人類歷史上是相對新穎的現象,始於18世紀時工業開始使用化石燃料。在那之前,人類的工作大多仍靠人力與畜力完成。種東西、做東西和運東西都需要辛苦的勞力付出,也因此才使得這些東西珍貴。由於體力有限,我們在這個星球上能耗費的資源也有限。不過,這卻讓多數人非常貧困。因為地質時間與煤層或油池受壓力濃縮而成的廉價化石能源,改變了這一切。此後無論是取得原物料、將原物料運到工廠、把商品運到各地都變得容易許多。化石燃料讓我們的各種可能性大爆發――而這個過程仍持續增強。在過去半個世紀,世界人口增長了兩倍多,流入經濟的原物料量更成長了三倍以上。

「我們現在逼近極限了。」德威特說。同樣在那半個世紀裡,環保人士一直針對成長的極限提出警告。新興的「循環經濟」運動則不同。這個運動是各種策略的集結――有些是舊的,像是減量、重複使用和回收,有些則是新的,像是以租用取代擁有――這一切的結合就是要重塑全球經濟以消除廢棄物。循環經濟的目的並非終止成長,而是要改變我們做事的方式,重新回歸與大自然的和諧,這樣才能持續成長。「要在資源有限的世界繁榮昌盛。」歐盟環境專員亞內茲.波多齊尼克曾經這麼說。此一概念愈來愈流行,特別是在歐洲這個小而擁擠、富裕卻資源貧瘠的大陸。歐盟已投資數十億美元在這個策略上。荷蘭已宣示要在2050年前達成全面循環經濟,阿姆斯特丹、巴黎和倫敦都各有計畫。「非實現不可。」倫敦廢棄物與回收委員會執行長韋恩.哈伯德在我問到循環經濟是否能實現時表示。

飛機墳場中這些飛機除了被拆解取零件外,也可能經過修復後再次服役。為了保存這些飛機,機身上噴了一層可去除的保護塗料。 攝影:盧卡.洛卡泰利 L U C A LO C AT E L L I

有一個人堅定認為可以實現,也以他的作品啟發了許多人,那就是美國建築師威廉.麥唐諾。他和德國化學家麥可.布朗嘉合寫了2002年出版、遠見獨具的《從搖籃到搖籃》一書,主張各種產品和經濟過程,都可以設計成能讓所有廢棄物變成其他物品的原料。我在出發去歐洲前,先到了麥唐諾位於維吉尼亞州沙洛斯維的辦公室朝聖。我問了這個如芒刺在背的問題:這些關於終結廢棄物的說法,是否只是空中樓閣?

「當然是空中樓閣,毫無疑問,」麥唐諾說:「我們需要空中樓閣來鼓勵我們前行。」不久之後,我把一個壞掉的滾輪行李袋送去維修(和買個新的比起來,這相當循環了),出發尋找循環經濟可能存在的證據......完整內容文章,在《國家地理》雜誌2020年3月號 NO.220「我們能終結垃圾嗎?」

【盧卡.洛卡泰利拍攝的荷蘭農業照片刊登於2017年9月號,目前正在紐約的古根漢美術館展出。資深編輯羅伯特.昆濟格撰寫的城市主題文章刊登於2019年4月號。】

