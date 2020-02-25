紅鶴鮑伯撞上一家飯店窗戶 導致腦震盪並傷了翅膀

攝影師亞斯博． 杜斯特（歐黛特的堂弟）和鮑伯一起在加勒比海游泳。 亞斯博． 杜斯特 J A S P E R D O E S T

一隻紅鶴撞上了旅館窗戶。牠無法重返野外，卻成為深受喜愛的保育象徵。這是關於牠的故事。

【撰文： 克莉絲汀． 戴拉摩爾 C H R I S T I N E D E L L ’A MO R E / 攝影： 亞斯博． 杜斯特 J A S P E R D O E S T】

鮑伯早餐吃魚子醬，有專屬的鹽水池可泡，還有兩週一次在海灘上的腳底按摩。多麼迷人的生活啊，或許吧，但可以說這是牠應得的：鮑伯花很多時間在牠生長的古拉索島上和學童互動，擔任保育特使。

是這樣的，鮑伯是隻美洲紅鶴。2016年，鮑伯猛然撞上一間旅館的窗戶，造成牠腦震盪，獸醫歐黛特．杜斯特救了牠。她把鮑伯帶回她的非營利野生動物庇護所加勒比地區動物和教育基金會，讓鮑伯在那裡復原時，發現鮑伯以前被馴養過：牠在人類身邊很放鬆，而且牠患有禽掌炎，這種慢性足部疾病在圈養鳥類身上很常見，會阻礙牠在野外覓食的能力。

基於這些原因，杜斯特決定將牠留在庇護所，與其他大約90隻動物一起作為教育動物。鮑伯在她的園區中生活，同伴中包括一隻鳳頭卡拉鷹（一種熱帶隼類）、一隻驢子、一群貓狗，還有兩隻到死前都一直嘗試逃跑的頑皮褐鵜鶘。

在這座荷屬加勒比海島嶼上，杜斯特的基金會每週都會拜訪學校和其他社區聚會地點，當她開始帶著這隻當時尚未取命的紅鶴一起去之後，牠竟一夜成名。媒體邀約隨之而來，而在一次電臺採訪中被問到這隻鳥的名字時，杜斯特脫口說出「鮑伯」。這名字就這麼定了。

大多數人從來沒有近距離看過如此優雅、色彩鮮豔的鳥，更別說是這麼友善的一隻鳥。「當鮑伯開始拍動翅膀，」她說：「孩子便跟著上下揮舞手臂，大人也是。他們對鮑伯的美深深著迷。」杜斯特堅定地說：「我是透過鮑伯讓大家思考自然與環境，以及我們一點習慣的改變如何能對周遭的自然環境產生極大影響。」習慣的改變可以是用環保杯取代塑膠瓶，或不在生日派對上使用氣球，或者到海灘上撿垃圾。

2016年，在古拉索首都威廉斯塔德的CBA電視攝影棚裡，準備上晨間節目擔任來賓的鮑伯，從聖誕裝飾形成的背景前神奇活現地走過。牠的公開露面是為促進民眾了解保護大自然的重要性。 亞斯博． 杜斯特 J A S P E R D O E S T

「她用鮑伯來說明更重要的事。」亞斯博．杜斯特說；這名荷蘭攝影師是歐黛特的堂弟，他記錄了鮑伯三年來的冒險旅程。「鮑伯如果沒有遇到她，就只是隻紅鶴；如果少了鮑伯，她就沒有這隻具有象徵性的動物，為她帶來推動教育工作所需的關注。」亞斯博．杜斯特最早萌生拍攝鮑伯的想法，是因這隻鳥在某天清晨閒晃進入他在歐黛特家中的臥房。「牠四處走動的樣子活像個國王。」亞斯博說：「我們看到太多愁雲慘霧的故事，這正是展現積極面向的好機會。」在家中，鮑伯扮演另一種教育角色：牠經常照顧其他康復中的紅鶴，例如為牠們示範怎麼從桶子裡進食。歐黛特說鮑伯的存在能幫助新來的紅鶴放鬆安定。鮑伯在歐黛特家中住的房間稱為「鳥房」，牠和另外兩隻長期住在這裡的獲紅鶴――喬治與湯瑪斯――共享這個空間。

歐黛特救回來的許多鳥都是被釣魚線纏住，她在演講中強調這種環境威脅，其他還有塑膠汙染、珊瑚礁退化，以及旅遊業開發造成的紅樹林消失。歐黛特身為當地人，且會說古拉索使用的帕皮阿門托語，因此能和孩子建立起其他人可能無法企及的連結。要判斷任何教育計畫的影響力都不容易，但歐黛特說學生記得她上過的課。最近一隻雌紅鶴因遭釣魚線纏繞致死，歐黛特將釣魚線帶到學校給孩子們看。她告訴他們：「牠就跟鮑伯一樣美，也一樣高大、強壯、健康，但因為有人留下了釣魚線，牠就死了。」數星期後，學校老師告訴她，孩子們還在講這件事。

鮑伯在杜斯特家後面的鹽水池裡夜泳。牠是園區庇護所裡九十多隻動物中的一隻，其中將近一半是永久居民。紅鶴常因被釣魚線或流浪狗弄傷，而最終落腳於此。 亞斯博． 杜斯特 J A S P E R D O E S T

歐黛特鼓勵孩子以本土的野生動物為榮――包括來來去去的美洲紅鶴族群，總計在古拉索有400到600隻，通常可以在島上的鹽灘看到牠們覓食的身影，牠們用有蹼的腳來攪動鹽灘裡的甲殼動物和藻類，這些食物讓牠們產生特有的粉紅色。在1800年代晚期，人類為了取其肉和羽毛而幾乎將美洲紅鶴獵殺殆盡，當時牠們的數量下滑到大約1萬隻的低點，只分布在巴哈馬的一座島嶼上。此後，在整個加勒比地區、委內瑞拉和美國南部，美洲紅鶴的數量都見回升，紅鶴專家兼奧杜邦協會佛羅里達州分會的研究主任傑瑞．洛倫茲表示。洛倫茲說，美洲紅鶴普遍和人類互動良好，這讓獲救但無法回到野外的紅鶴能成為「最棒的」野生動物保育大使。

歐黛特估計鮑伯現在大概15歲。紅鶴在野外的存活紀錄最高達50年，而據洛倫茲說，圈養的壽命可能更長，因此亞斯博相信，他還有很多年的時間可以記錄加勒比海這對奇特的搭檔。

「我腦中有個畫面是歐黛特變成老太太坐在搖椅上，」他笑著說：「身邊圍繞著一群紅鶴。」...

完整內容文章，都在《國家地理》雜誌2020年2月號 NO.219「最後的奴隸船」

【資深動物主題編輯克莉絲汀．戴拉摩爾上一篇為本刊撰寫的文章是關於鸚鵡的非法交易。】

【亞斯博．杜斯特自2016年11月起開始拍攝鮑伯。】

《國家地理》雜誌2020年2月號 NO.219「最後的奴隸船」

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