美麗新定義 每個女人都不應白白浪費自己的美貌

哈麗瑪．阿登戴著頭巾登上英國《時尚》雜誌以及《運動畫刊》2019年泳裝特刊的封面時，打破了許多成規。圖中，她正在土耳其伊斯坦堡的端莊時裝週由人幫她化妝，這個時裝週頌揚的是時尚的另外一面。阿登是出生於肯亞的索馬利難民，後來移民美國，是明尼蘇達州美國小姐選美比賽中第一位穿戴頭巾與布基尼的參賽佳麗。 攝影：漢娜． 雷耶斯． 莫拉雷斯HANNAH REYESMORALES

【撰文：羅蘋． 吉方ROBIN GIVHAN /攝影：漢娜． 雷耶斯． 莫拉雷斯HANNAH REYESMORALES】

社群媒體的力量與時尚經濟學，正參與形塑一種兼容並蓄的文化，在這樣的脈絡中，每個女人都是美麗的。

蘇丹模特兒亞莉克．維克出現在1997年11月號的《Elle》雜誌美國版封面。一如美容產業中所常見的情況，這張照片是跨國性的產物。

她稍微側身但直視鏡頭，臉上有一抹宜人的笑容，那不是個稜角分明的輪廓，而是甜美、開闊、非洲味鮮明的線條。維克代表了傳統封面女郎所不具備的一切。

在維克登上《Elle》雜誌封面二十多年後，美的定義仍不斷擴大，容納了有色人種、體型豐腴、罹患白斑症、禿髮與白髮皺皮的女性。我們正在走向一種兼容並蓄的美的文化，在這種文化中，人人受歡迎，人人都漂亮。每個人的理想型都可以在雜誌頁面或巴黎伸展臺上看到。

紐約時報廣場上，大型廣告牌上各式各樣的美容廣告不斷轟炸路人。多芬的#ShowUs計畫與蕾哈娜推出的Fenty品牌廣告宣傳，反映出了美妝產品竭力吸引更多元的受眾，藉此獲得可觀的市場占有率。 攝影：漢娜． 雷耶斯． 莫拉雷斯HANNAH REYESMORALES

我們的接受度變高了，因為人們提出要求、為此抗議，並利用社群媒體的發言位置，讓所謂美的把關者在羞愧下敞開大門。維克代表一種新的美。美貌是永遠和女性相連的美德。長久以來，美一直是女性社會價值的衡量標準，也是被使用和操控的工具。在過去那個女性嫁得好才有未來的年代，人們常說，女人不應該白白浪費自己的美貌。丈夫的野心與潛力，應該與太太的漂亮容貌一樣耀眼。

維克則讓人出乎意料，她有著一種截然不同的美。她緊密的捲髮剪得短短的，幾乎緊貼著頭皮，似乎看不到毛孔的皮膚是黑巧克力色的。她的鼻翼寬大，唇形飽滿，雙腿細長地令人難以置信。

對那些慣於透過西方文化的眼光來了解美的人來說，維克是個刺眼的存在，即使在同為黑人的眼中也是如此。許多人認為維克並不漂亮，就算鏡子倒影同樣有著近乎煤黑色皮膚與緊密捲髮的女性，也不太知道該如何看待這位《Elle》雜誌封面女郎。

維克像是突然且急迫的變革。維克的成名讓人感到振奮與情緒高漲。關於她的一切，都與從前相反。

我們的處境比上一代好，但也尚未到達烏托邦。美的產業中排他性最高的許多領域，仍然沒有將體態豐腴的女性、殘疾人士與老年人包括在內。

我們知道，美有經濟價值。我們想和美麗的人在一起，因為他們賞心悅目，也因為我們認為他們本質上就是更好的人。我們被告知，好看的人能獲得較高的薪水，不過實際情況稍微更複雜些。

然而在強烈的情感層面上，被視為有吸引力意味著更被主流文化所接納。你是廣告與行銷的對象，你是受到渴望的，也是被看到且被接納的。當人們對一個人的外貌產生疑問，其實是換個方式問：她重要嗎？。

艾咪．麥可盧爾在美國紐澤西州的家中替雙胞胎女兒艾莉克西斯（粉紅色上衣）與艾娃（紫色上衣）編辮子，兩名女孩則在替她們的洋娃娃整理頭髮。麥可盧爾家的雙胞胎在YouTube上成名後展開了美容事業，以未經整燙的自然捲髮為重點。她們在IG上有將近200萬名粉絲。 攝影：漢娜． 雷耶斯． 莫拉雷斯HANNAH REYESMORALES

在紐約、倫敦、米蘭與巴黎等傳統時尚之都，美的法則過去10年來改變得比前100年都還要劇烈。歷史上，改變都是一點一點地發生。美學的變化是非線性的，而儘管時尚以叛逆著稱，整體的變化仍然緩慢。時尚革命的進展，都是以公分來計算的。

在過去十年間，美麗已經闖入曾被視為小眾市場的領域。性別酷兒與跨性別者成了主流審美敘事的一部分。隨著LGBTQ的個人權利獲法庭確立並成為法規，他們特有的美學也被吸納入關於美的對話。跨性別模特兒登上伸展臺，也出現在廣告中。他們在紅毯上大受歡迎不僅是因為光鮮魅力與好品味，也因為他們的外型特徵。他們的身形被認為是值得追求的目標。

促使我們對美的理解有所改變的原因是，科技、經濟與新一代消費者更加敏銳的審美素養，同時湊到了一起。

弗拉維亞．卡瓦略與茱莉亞．瑪麗亞．維奇在巴西聖保羅參加以各種多樣性為主題的派對。卡瓦略說，巴西的身體自愛運動透過社群網路推動，鼓勵人「自由自在地活在自己的身體裡。」 攝影：漢娜． 雷耶斯． 莫拉雷斯HANNAH REYESMORALES

科技指的是社群媒體，尤其是Instagram。最根本的經濟因素是對市占率的激烈競爭，以及個別公司需要增加從設計師服裝到口紅等產品的潛在客戶群。

社群媒體改變了年輕消費者理解時尚的方式。現在說來可能讓人難以相信，不過在1990年代，攝影師在網上發布伸展臺照片是會犯大忌的。設計師深怕自己的整個服飾系列被發布到網上，引來影響生意的仿冒品。

但儘管仿冒和複製品持續困擾設計師，網際網路帶來的真正革命，是讓消費者幾乎能即時看到時尚產業的整個美學。

喬安妮．強森在六十多歲才展開模特兒生涯，圖中的她正在紐約市拍攝肖像照。她曾替Fenty、艾琳．費雪與湯米．席爾菲格等品牌走秀並拍攝平面廣告。廣告宣傳活動一般都是年輕模特兒的天下。 攝影：漢娜． 雷耶斯． 莫拉雷斯HANNAH REYESMORALES

過去，伸展臺展演是時尚界的圈內事，不是給一般人看的。他們知道伸展臺上展演的概念不應依照表面理解；他們無感於文化挪用、種族刻板印象與各種歧視，或者該說，他們樂於忽視這些問題。時尚界的權力掮客繼承了從前權力掮客的傳統，樂於利用黑人與棕色人種，讓他們在白人模特兒空降到某

地進行的拍攝中擔任活道具。

然而，日益多元的富有消費階層、更廣大的零售網絡與新的媒體局面，都迫使時尚產業對其描繪美麗的方式負起更大的責任。如今，服裝與化妝品品牌都注意要考慮到在印度和中國等國家愈來愈多的精品消費者，因而採用了更多亞洲模特兒....

【羅蘋．吉方】是普立茲獎得獎記者，也是《華盛頓郵報》的時尚評論家，著有《凡爾賽之戰：那一晚，美國時尚闖入鎂光燈下並創造歷史》。

【漢娜．雷耶斯．莫拉雷斯】是國家地理探險家，她的作品關注人的韌性與彼此間的連結。

完整內容文章，都在《國家地理》雜誌2020年2月號 NO.219「最後的奴隸船」

國家地理》雜誌2020年2月號 NO.219「最後的奴隸船」

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