【大腸桿菌】 聚集在紫色基質上的黃色短棒狀大腸桿菌（Escherichia coli）可造成食物中毒，但多數菌株不僅無害而且還有益。大腸桿菌棲息於人類腸道，負責重要功能，像是製造維生素K和B12，以及防止致病性細菌的生長。 馬汀．奧格利 MART I N OE G G E R LI 分享 facebook

微生物大觀園

數以「兆」計的微生物以我們的身體為家……

【撰文：羅蘋．瑪藍茲．漢妮格 RO B I N M A R A N T Z H E N I G：定居美國紐約市的新聞工作者，有九本著作。／影像：馬汀．奧格利 MART I N OE G G E R LI：瑞士的分子生物學家，致力於捕捉微觀世界之美。】

科學家對生存於人體內的微生物研究愈多，愈了解這些微小有機體是如何驚人地影響我們的外觀、行為、思維和感覺。活在我們腸道、肺部、皮膚、眼球的細菌、病毒、真菌和原生動物真的牽動著我們的健康嗎？這個概念還真奇怪――我們每天帶著走的這些小東西，對我們之所以為我們似乎不可或缺。

【糞便】 這個人類糞便樣本中的各種腸道微生物令人眼花撩亂，其中包括一種比大腸桿菌長50倍左右的巨型細菌。每個人的微生物組合都是獨特的。科學家正在研究這些微生物影響我們健康、體重、情緒乃至個性的多種方式。 馬汀．奧格利 MART I N OE G G E R LI 分享 facebook

由各種微生物構成的微生物群系對人體的影響可能很深，而且很早就開始了。在去年發表的一項研究中，科學家證實就連兒童的性格這種應該是與生俱來的事，可能都和嬰兒腸道內的細菌是否主要為某一屬有關：雙岐桿菌（Bi dobacterium）愈多，嬰兒愈開朗。

【鏈球菌】 圖中正分裂成兩個子細胞的是肺炎鏈球菌（Streptococcus pneumoniae），可引發腦膜炎與肺炎等嚴重疾病，但就像大腸桿菌一樣，某些鏈球菌物種是無害的。在皮膚、口、呼吸道和腸道內都可發現鏈球菌的蹤跡。 馬汀．奧格利 MART I N OE G G E R LI 分享 facebook

微生物群系學仍相對年輕。科學家認真展開研究迄今僅15年，這意味著多數研究到目前為止仍處於起步階段，而且規模不大，只涉及十幾隻左右的小鼠或十幾個人類。科學家已發現微生物群系與疾病之間存在關聯，但還無法在我們這張龐大的微生物清單上找到和疾病明確的因果關係，以及這一切對身為宿主的我們意味了什麼。即便如此，這份清單本身就十分驚人――目前認為一名普通的年輕成年男性體內約有38兆隻微生物，比實際存在的人體細胞略多一些。而這些微生物的應用潛力也讓人期待。

【嘴唇】 溼潤的嘴唇富含微生物。一名女性把嘴唇壓在培養皿上，藉此讓她的微生物群系在培養皿內生長繁殖。數天之後就出現一個蓬勃的菌落。時常接吻的兩個人會產生相似的口腔微生物群系。 馬汀．奧格利 MART I N OE G G E R LI 分享 facebook

對該領域期待最高的研究人員認為，在不久的將來，將有益健康的微生物以不同形式送入人體可能會成為稀鬆平常的事情，包括益菌素（可作為有益微生物生長基質的化合物）、益生菌（即有益微生物本身）或糞便移植（來自健康捐贈者富含微生物的糞便）――協助我們由內而外達到身體最健康的狀態。

當我們提及微生物群系時，主要談論的是消化道，也就是人體超過90%的微生物所居之處。但其他部位也充斥著生命。微生物存於任何體內外相接的地方：眼、耳、鼻、口、陰道、肛門、尿道。每一寸皮膚上也都有微生物，並高度集中於腋窩、鼠蹊部、腳趾間，以及肚臍內。

【臭腳丫】 照片中這些人工培養的細菌來自潮溼的腳ㄚ，附著在一根纖維上。這些細菌在汗水中蓬勃生長，汗水是無味的， 但當汗水一多，便為會產生氣味的微生物製造溫床。手掌和腳掌是我們全身汗腺最多的地方。 馬汀．奧格利 MART I N OE G G E R LI 分享 facebook 【照片背後】 馬汀．奧格利以掃描電子顯微鏡拍下這些照片。微生物樣品經乾燥、鍍金後放入真空室。此種顯微鏡的電子束波長比可見光短，能拍攝更小的物體，只不過沒有顏色。若微生物的顏色已知時， 奧格利會採用它。如果不知道，他便會自行選色以區分微生物的種類和特徵。 馬汀．奧格利 MART I N OE G G E R LI（Micronaut-Human-Belly-Button-Bacteria） 分享 facebook

最令人驚訝的是，我們每個人都有與其他人不同的獨特微生物組成。美國加州大學聖地牙哥分校微生物群系創新中心的羅布．奈特說，根據目前的觀察，兩個人的微生物群系間可能沒有任何一個物種是重疊的。微生物群系的獨特性甚至可能具法醫學用途，他說。「我們可以透過某人接觸過的物品和表面，藉由比對皮膚微生物群系痕跡的方式，找到那個人。」或許有一天，警方調查人員會在犯罪現場採取皮膚微生物樣本，就像他們現在採集指紋一樣。

【通往大腦的腸道微世界】 我們的身體中住著數以兆計的微生物，包括細菌、真菌和原生動物等，它們從我們出生就開始發展，並且每個人都有獨特的組合。這些微生物透過一種名為腸－腦軸線的化學交流途徑和我們的腦部溝通，從而調節身體功能，甚至影響我們的情緒以及焦慮等慢性病症。 國家地理》雜誌2020年1月號 NO.218 分享 facebook

關於微生物群系如何影響我們從嬰兒到老年的生命，本月號報導科學家對針嬰兒期、兒童期、青春期、成年期、老年期目前所知道的一些重點....完整文章內容，都在《國家地理》雜誌2020年1月號 NO.218「疼痛新解 」

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