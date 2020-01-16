這項古老運動 為現代人的壓力與痛苦提供一帖解方

在加州聖地牙哥附近的州立監獄，派崔克．阿坤亞以深層放鬆的攤屍式和他訓練的服務犬宙斯一起休息，他參與的這個課程由非營利組織「監獄瑜伽計畫」贊助。阿坤亞在監獄裡做瑜伽已經超過20年。 攝影：安迪．李克特 ANDY RICHTER 分享 facebook

判處犯人在監獄裡做瑜伽，是否能平息導致惡行的憤怒、恐懼、焦慮和衝動？

瑜伽這項古老運動，為現代人的壓力與痛苦提供了一帖解方...

【撰文：法蘭．史密斯 FRAN SMITH／攝影：安迪．李克特 ANDY RICHTER】

愛蘭妮．德爾克法官身穿一襲黑色長袍，高坐在佛羅里達州傑克遜維爾郡法院的鑲木法官席上，看起來威嚴十足。從陪審團席和律師桌的方向看過去，你看不到她下半身還穿了什麼，事實上她穿了圖案花俏的瑜伽褲。

德爾克開始接觸瑜伽已經是超過25年前的事了。她當時因為患有克隆氏症，腹部會灼痛。她的醫生建議開刀，她不想開刀，就去請教她的一位表親，他是瑜伽大師。這位表親教了她一些倒立姿勢，據說這樣做可以清除體內毒素，儘管沒有科學證據可以證實。德爾克的症狀很快便減輕了。「瑜伽救了我的命。」

後來德爾克受訓成為瑜伽教師，她會在法院的草坪上免費教瑜伽。審判時，她會下令休庭，然後帶著陪審員做站立伸展和呼吸練習。不過她在法律界最為人所熟知的是，她是位會判處犯人在監獄裡做瑜伽的法官。德爾克處理的是一些諸如商店行竊、少量持有毒品、酒駕等輕罪，這些罪行最多可判刑一年。犯人若是參加名為「瑜伽改變你」的每週課程，可以減少40%以上的刑期。她認為瑜伽可以讓內心那些有害的雜音安靜下來，並且平息導致惡行的憤怒、恐懼、焦慮和衝動。

「一旦放下，」她說：「你就有空間可以留給正念。」不過她的同事一開始時並不相信。「得了吧，瑜伽？」許多犯人也有類似反應。「我剛開始覺得好怪。」傑克遜維爾蒙哥馬利矯正中心的受刑人塞索．瑞迪克說。根據針對傑克遜維爾三所監獄的瑜伽課所做的評估，六週後，參與者回報在睡眠、健康和處理怒氣與焦慮的能力上都有顯著改善。現在至少還有另外兩位郡法官提供瑜伽減刑的選項。瑞迪克把握了一位所提供的「快點出獄」減刑方案，他驚訝地發現，這些課能幫他放鬆，減緩背痛，使他萌生一種前所未有的感受：「平靜」。

在科羅拉多州丹佛市外的紅石露天劇場，「岩上瑜伽」活動吸引了2100名瑜伽愛好者擠爆全場。在美國，瑜伽是愈來愈受歡迎的減壓和養生運動 攝影：安迪．李克特 ANDY RICHTER 分享 facebook

瑜伽是源於印度的一種靈性修行，如今在全球廣為推廣。在美國，它被當成健身方法、通往轉化與覺悟的途徑，以及各種病痛的療方，從成癮、頭痛、聽力喪失到創傷後壓力症候群、心臟病，以及，沒錯，克隆氏症。

要證明瑜伽對健康有好處很難。大部分研究的參與者都太少，無法得出決定性結論，這多半是因為瑜伽通常無法吸引政府的大筆補助，也沒有形成像藥商那樣的產業來資助研究。

薩特比爾．辛格．卡薩是瑜伽教師、哈佛神經科學家，也是瑜伽科學的專家，他承認瑜伽研究還有很長的路要走。「可是我認為我們已經證明瑜伽確實有益健康。」研究過瑜伽對於失眠、創傷後壓力症候群、焦慮和慢性壓力的療效後，卡薩在緩解慢性壓力上面看到了瑜珈的好處最強有力的證據。

艾胥莉．克雷文（前）與卡拉．托瑞斯參加聖地牙哥海軍醫療中心的瑜伽課，這個課程開放給產前和產後婦女參加，參加者須為現役軍人或其配偶，並且須有醫囑。 攝影：安迪．李克特 ANDY RICHTER 分享 facebook

壓力在許多致命的疾病中扮演重要角色。壓力也會導致不健康的飲食、不良的睡眠品質、酒精與藥物濫用以及其他壞習慣。「現代醫學在預防慢性疾病上的表現真的很糟糕。」他說。

卡薩在1971年開始學習昆達里尼瑜伽，他興奮地告訴我，表觀遺傳學與神經成像研究正在揭露身體與大腦的互動，也揭開神祕的瑜伽力量。換句話說，瑜伽的好處不只存在於瑜伽愛好者的心中。

挪威研究人員分析了十名志願者在做瑜伽前和做了兩小時瑜伽韻律呼吸後的血液，發現在循環免疫細胞中的基因活動有顯著增加。加州大學洛杉磯分校的科學家在研究乳癌存活者後發現，瑜伽會減低與發炎相關的基因表現，發炎被視為許多複雜疾病的根源。

在北京悠季瑜伽學院的一間練習室裡，一名婦女正在做攤屍式大休息。悠季是中國最大的連鎖瑜伽中心之一。由於有些人對瑜伽的精神面向抱持著戒心，因此瑜伽在中國起步得較慢，不過現在正快速擴展。 攝影：安迪．李克特 ANDY RICHTER 分享 facebook

美國國家衛生研究院的科學家發現，長期做瑜伽的人，腦部的灰質退化比一般與年齡相關的退化程度要低。瑜伽修行者腦部的好幾個區域也比較大，包括對記憶和情緒調節很重要的海馬迴，以及與注意力和自我意識相關的楔前葉與後扣帶皮層。

這類研究讓瑜伽在科學上站得住腳，不過這並非這種古老修行在我們這個精疲力盡、步調快速的社會流行起來的原因。「瑜伽是一種讓人們從根本上覺得快樂，而且可以應付現代生活的對策。」卡薩說......(本文摘自《國家地理》雜誌2020年1月號102~113頁)

撰文：法蘭．史密斯曾為本刊撰寫關於精準醫學與成癮科學的文章。

攝影：安迪．李克特是瑜伽修行者，《荒野之蛇》是他以瑜伽為題的攝影集。

完整解痛內容文章，都在《國家地理》雜誌2020年1月號 NO.218「疼痛新解 」

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