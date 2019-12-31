你想用蠍子毒 還是玩虛擬實境遊戲來減輕疼痛？

漢娜．拉本苦於顎關節疼痛，她在魯雅娜．可洛卡的實驗室中，透過虛擬實境頭戴裝置觀看令人著迷的水母游動影片。這個場景投影在牆上，是幫助放鬆的一系列海洋景象之一。可洛卡在馬里蘭大學研究疼痛的神經生物學，她確立了能夠娛樂病人的虛擬實境也能減緩病人的疼痛。她說：「虛擬實境具有獨特的功能，可調節身體對疼痛的反應，改善心情並減輕焦慮。」 攝影：馬克．希森 MARK THIESSEN 分享 facebook

【撰文：尤迪吉特．巴塔查爾吉YUDHI J I T BHATTACHARJEE】

疼痛的世界

科學家正在揭露疼痛的奧祕，並探索治療疼痛的新方式。大約三十多年前，湯姆．諾利斯正與癌症苦苦搏鬥，鼠蹊部和左臀接受了放射線治療。他的癌症消失且沒有復發，但針刺般的疼痛卻自此從他的臀部、脊椎一直延伸到脖子。

諾利斯今年已經70歲了，但從那時開始，他沒有一天不痛。疼痛使他提前結束美國空軍航機保修軍官的生涯。那疼痛就像他的柺杖一樣，和他形影不離。在痛得厲害的日子，他只能躺在床上。即使狀況最好的時候，也深深限制了他的活動力。諾利斯說，有時候實在痛得太厲害，連呼吸都吃力萬分，「我覺得快要淹死了。」

諾利斯住在洛杉磯郊區。他和我說話時坐在有墊子的長凳上，這樣可以隨時躺下讓背部放平。他身材高大、待人親切，已經學會用平靜的表情隱藏身體的疼痛。我從沒看過他臉部扭曲。

當疼痛開始占滿諾利斯的生活，他獲得慰藉的方式是勇敢發聲。他成為慢性疼痛者的代言人，並成立了支持團體。這30年來，他遍尋緩減疼痛的方法。期間多年他靠的是吩坦尼這種強效的類鴉片藥物，他說吩坦尼「就像厚毯子」一般蓋住了疼痛，但卻讓他只能「平平躺著，精神渙散。」他試過針灸，還算有用。也試過蜂螫、磁石療法、信仰治療，這些沒什麼用。諾利斯現在靠物理治療控制疼痛，這倒是改善了他的行動力，注射到脊椎的類固醇則舒緩發炎的神經。

布蘭特．鮑爾在手術中玩虛擬實境遊戲「雪世界」，以此減輕疼痛。在西雅圖的華盛頓大學醫學院港景醫學中心內，骨科創傷外科醫生雷薩．費羅薩巴迪正在測試這個遊戲的效果。「雪世界」是華盛頓大學的杭特．霍夫曼開發的，他是利用虛擬實境減輕疼痛的先驅。鮑爾從三層樓高處跌落，摔斷許多骨頭，包括骨盆。取出骨盆其中一根固定鋼釘時並未使用虛擬實境，他說：「非常痛。」取出另一根時則有用虛擬實境， 他說：「這種轉移注意力的方式非常愉快，疼痛大為減輕。」鮑爾參加的這項研究顯示，虛擬實境可能可以減少全身麻醉的需求，降低風險與費用。 攝影：克雷格．卡特勒 CRAIG CUTLER 分享 facebook

美國有將近5000萬人像諾利斯這樣與慢性疼痛共存，世界各地還有另外數百萬人。引起慢性疼痛的原因各式各樣，但痛苦的源頭都一樣：破壞生活的間歇或持續性肉體疼痛。癌症病患接受了化療之後，卻出現持續又嚴重的疼痛，使得他們放棄治療，寧願選擇死亡的終極解脫，這並不是少見的事。

科學家研究發現：疼痛是一種疾病—神經系統失常所造成的疾病：

能感覺疼痛，是大自然賦予人類及其他動物的禮物之一。如果不能感覺疼痛，我們在摸到熱爐子時不會反射性地縮手，也不會知道要避免赤腳踩在碎玻璃上。這些動作是由即時或記憶中的疼痛經驗所驅使，能協助我們將身體受傷的風險降到最低。我們演化出痛覺，是因為這種感覺就像是警鈴系統，是自我保護的關鍵。

國家地理探險家暨生物醫學家佐爾坦．塔卡克斯在越南的朱楊申國家公園找到一隻毒蠍，牠在紫外線的照射下發出藍色光芒。塔卡克斯在世界各地收集毒液，希望從中找出新的疼痛藥物，因為目前沒有什麼好的藥物可以取代類鴉片。毒液已經帶來了值得一提的成功案例。科學家從僧袍芋螺這種世上數一數二致命的動物身上，研發出了一種治療慢性疼痛的藥物。 攝影：大衛．古騰菲爾德 DAVID GUTTENFELDER 分享 facebook

這個警告系統中的哨兵，是一類叫做痛覺受器的特殊感覺神經元，位於靠近脊椎的部位，其神經纖維則延伸到皮膚、肺臟、腸道和身體其他部位，能偵測各種有害的刺激：刀傷、融蠟造成的灼燙、酸性物質造成的灼痛。當痛覺受器偵測到這類威脅後，會發送電子訊號到脊髓，由脊髓中其他神經元接力把訊息傳到腦部。痛覺上傳途徑的終點是大腦皮質，這裡的高階神經元會把收到的訊息轉譯成痛覺。

大腦察覺到疼痛之後，會嘗試加以反制。腦中的神經網絡會發出電子訊號，從脊髓往下、沿著所謂的下行疼痛路徑傳送，觸發腦內啡和其他天然類鴉片化合物的釋放。這些生化成分會抑制上行的疼痛訊息，有效降低覺察到的疼痛程度。

克利福德．吳爾夫是波士頓兒童醫院的神經生物學家，研究疼痛已四十多年。他透過大鼠實驗深入研究痛覺傳遞的方式。吳爾夫記錄下大鼠脊髓中的神經元在皮膚短暫碰觸到熱之後的反應。他有意料之外的發現。同一塊皮膚在重複受到幾次熱刺激而發炎以後，脊髓中的神經元就進入了更敏感的狀態，只是輕輕碰觸受傷區域周圍，就能讓這些神經元活躍起來。

這個發現顯示皮膚上的傷口已經讓中樞神經系統變敏感，就算周邊神經傳來的訊息是無害的，脊髓中的神經元依然會傳送疼痛訊號到腦部。後來其他研究人員證實了人類也有這種名為「中樞神經敏感化」的現象，並且證實這種現象會造成多種疼痛，像是割傷或是燙傷傷口周圍，就算只是輕輕碰一下都會痛。

維塔利．拿帕多是美國哈佛醫學院和麻省綜合醫院的神經科學家，他研究的主題是腦部如何覺知疼痛。拿帕多以腦電圖追蹤慢性腰痛病人的腦波模式進行研究。 攝影：羅伯特．克拉克 ROBERT CLARK 分享 facebook

吳爾夫與其他人的後續研究，得出了驚人的結論，也就是即使沒有能引發疼痛的損傷，依然可能產生疼痛。這挑戰了某些醫生的看法，他們認為那些抱怨疼痛、但又沒有明確病理解釋的病人，可能只是在說謊，不是為了弄到並不需要的止痛藥，就是為了搏取同情。疼痛傳遞系統會在受傷之後變得過度敏感――這就是大鼠身上發生的現象――但也可能莫名的失控，或在損傷復原許久之後依然處於敏感狀態。神經病變痛、纖維肌痛、大腸激躁症與其他特定病症的病患就是這樣。他們的疼痛並不是症狀，而是一種疾病――神經系統失常所造成的疾病。......

完整解痛內容文章，都在《國家地理》雜誌2020年1月號 NO.218「疼痛新解 」

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