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要塑膠 還是要地球？我們又該如何戒掉這習慣

2019-12-19 11:38國家地理雜誌

每 分 鐘 1 0 0 萬！全球每分鐘售出100萬個塑膠飲料瓶，但回收率仍然偏低...
每 分 鐘 1 0 0 萬！全球每分鐘售出100萬個塑膠飲料瓶，但回收率仍然偏低。 攝影： 漢娜． 惠特克 H A N N A H W H I TA K E R
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我們的塑膠成癮症

方便又可拋棄的塑膠製品掌控了我們的日常生活── 而為了地球，我們又該如何戒掉這個習慣。

【國家地理學會致力於減少塑膠汙染。請至natgeo.org/plastics深入了解我們的非營利活動。本篇報導是「要塑膠，還是要地球？」計畫的一部分，這項多年計畫的目的在於促進大眾關注全球塑膠廢棄物危機。到網站看看有哪些做法可以減少個人使用的一次性塑膠用品，並許下減塑承諾。】

6 0 0 0 萬！美國有6000萬個輪胎正在垃圾掩埋場裡腐爛，在此之前，早有許...
6 0 0 0 萬！美國有6000萬個輪胎正在垃圾掩埋場裡腐爛，在此之前，早有許多塑膠和橡膠的微小碎片在這些輪胎摩擦路面時脫落。 攝影： 漢娜． 惠特克 H A N N A H W H I TA K E R
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乍看之下，或許很難看出牙刷、輪胎、香菸和鞋子之間有什麼共通點。

但仔細一看就會發現，這些東西就和我們日常生活中的許多用品一樣，或多或少是由那個奇蹟材料――塑膠――所製成。

數 十 億！全球每年都會丟掉數十億個塑膠餐具，我們以前沒有這些東西時是怎麼過日子...
數 十 億！全球每年都會丟掉數十億個塑膠餐具，我們以前沒有這些東西時是怎麼過日子的？現在我們還回得去嗎？ 攝影： 漢娜． 惠特克 H A N N A H W H I TA K E R
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這種材料現在已經成了整個地球的問題。由於塑膠會與其他材質混在一起使用，像是鞋子就是以多種塑膠製成，所以有時候很難或根本不可能回收。在許多地方，回收、焚化或送至垃圾掩埋場都是做不到的，更不用說那些最終會流入河流與海洋的垃圾。所以多數時候，塑膠製品在經過了短暫的有用壽命後，就要以垃圾身分度過可能長達數世紀的下輩子。

1 0 億！美國今年將丟棄10億支牙刷，雖然有可生物分解的替代選項，但塑膠牙刷仍...
1 0 億！美國今年將丟棄10億支牙刷，雖然有可生物分解的替代選項，但塑膠牙刷仍占優勢。 攝影： 漢娜． 惠特克 H A N N A H W H I TA K E R
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塑膠製品被丟進河流、流入海洋，分解成名為微塑膠的細小顆粒，大大小小的海洋生物都會吃到這些微粒。有的還會跟海鹽混在一起，最後被我們吃下肚，會有什麼影響還不清楚。我們呼吸時吸進了更小的微粒，亦即奈米塑膠：科學家最近才在遙遠的山巔、甚至北極地區發現這些東西，那是被風帶到那裡去的，然後又和雨雪混合。

2 4 2 億！2018年全球共生產了242億雙鞋子。鞋子很難回收，因為製造過程...
2 4 2 億！2018年全球共生產了242億雙鞋子。鞋子很難回收，因為製造過程會把不同種類的塑膠和其他材料黏在一起並定型。 攝影： 漢娜． 惠特克 H A N N A H W H I TA K E R
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這種奇蹟材質現在卻成了惡夢。

如何保有這項奇蹟卻又不致惡夢纏身，是一項愈來愈艱難的挑戰。「塑膠減量、重複使用與回收」是過去半個世紀以來環保人士的因應之道。然而對於販賣塑膠製品或包裝的商家而言，沒有什麼誘因讓他們去提倡減少使用或重複使用，而曾被視為萬靈丹的回收，也有過程繁瑣和成本高昂的問題。但現在塑膠汙染已經是全球性的問題，事態變得更緊急，公眾意識也提高了。

3 兆！每年有3兆個菸屁股遭任意丟棄，香菸的濾嘴是塑膠製，也使之成為塑膠汙染的一...
3 兆！每年有3兆個菸屁股遭任意丟棄，香菸的濾嘴是塑膠製，也使之成為塑膠汙染的一大來源。 攝影： 漢娜． 惠特克 H A N N A H W H I TA K E R
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風氣似乎正在轉變。塑膠垃圾開始讓我們感到憂心，企業家也在發展可以避免使用塑膠的新選擇。我們接觸到塑膠的每一個生活面向都帶來不同的挑戰。每樣物品都有故事。以下是其中幾個――以及一些解決方案.....—LORI CUTHBERT

完整 精彩內容文章，都在《國家地理》雜誌2019年12月號 NO.217「耶路撒冷的地底王國 」

延伸閱讀》

90%食鹽中都含有微塑膠？

海洋動物為什麼吃塑膠？

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《國家地理》雜誌2019年12月號 NO.217
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