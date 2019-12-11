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幾乎全是公務員！ 旅行社、協會涉暗渡5千名陸客來台

羽球年終賽／天王逆轉勝！ 周天成苦戰開胡

虐待的循環！直擊美國老虎交易悲歌

2019-12-11 16:06國家地理雜誌

在美特爾海灘野生動物園讓人撫摸老虎並與老虎合影的時間，遊客看著一隻幼虎玩絨毛玩具...
在美特爾海灘野生動物園讓人撫摸老虎並與老虎合影的時間，遊客看著一隻幼虎玩絨毛玩具。遊客也許不知道產出這些幼虎所必需的繁殖手段，也沒想過等到這些圈養老虎變得太大，無法與大眾互動，長大後也不能用於繁殖或展示時，牠們的命運將會如何。 攝影：史提夫．溫特 STEVE WINTER。
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一窺美國老虎交易

【撰文：莎倫．蓋納普 SHARON GUYNUP／是國家地理探險家，也是威爾遜中心的全球研究員。她的研究主題是野生動物和非法販運。】

【攝影：史提夫．溫特 STEVE WINTER／專拍大貓】

老虎正面臨危機。19、20世紀之交，還有大約10萬隻威武的大貓漫步於亞洲。但是牠們的數量因為印度的戰利品狩獵、棲地縮減，以及與人類的衝突和盜獵而大幅減少。如今野外可能只剩下約3900隻。老虎比其他大貓更接近滅絕邊緣。

牠們有些飼養在路邊動物園，有些是寵物， 很多都受到虐待。美國圈養的大貓遠多於野外老虎的數量，讓動物和人類都面臨險境。

我針對亞洲的非法野生動物交易報導多年。某次聽到卡森．巴利拉克的演講後，我決定著手調查美國的老虎。巴利拉克是國際愛護動物基金會的政策專家。

她說美國的圈養老虎可能有5000到1萬隻。沒人知道確切數量，連政府官員都不知道，也沒有全面的聯邦法規可監管誰能擁有老虎。

蘿莉．恩塞恩－斯克羅金斯在俄克拉荷馬州布洛肯阿羅的自家廚房，餵雞肉給朗格利吃，這...
蘿莉．恩塞恩－斯克羅金斯在俄克拉荷馬州布洛肯阿羅的自家廚房，餵雞肉給朗格利吃，這是她養的將近125 公斤的虎獅虎（公虎和一隻由獅子老虎交配生下的母獅虎的後代），阿曼達．巴丁格在旁觀看。朗格利一出生就近乎全盲且跛腳，可能是雜交的結果。牠在大到不能被遊客撫摸後被領養。 攝影：史提夫．溫特 STEVE WINTER。
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巴利拉克拿出一張地圖，上面以各種顏色標示著駁雜不一的各州法律。有些州禁止私人擁有老虎。其他州需要許可。四個州完全沒有相關州法。有些地方購買老虎比從當地的動物收容所領養貓咪還容易。

你可以向農業部申請展示或繁殖沙鼠的執照，然後逕自展示或繁殖你想要的動物，包括大貓。在美國，驅動老虎繁殖和交易的是娛樂產業，特別是允許顧客撫摸餵食並與幼虎合影的景點。商業繁殖業者提供了穩定的幼虎來源。在有些州，只要循正當管道取得農業部核發執照，這種商業活動就是合法的；農業部的任務是確保《動物福利法》規定的最低照顧標準受到落實。但我們在造訪的許多機構中都看到動物受到不當對待，還有各種不法活動，包括非法販運野生動物。

巴加凡．「博士」．安托（最右）與他的職員（從左到右）柯迪．安托、默克莎．拜比和柴...
巴加凡．「博士」．安托（最右）與他的職員（從左到右）柯迪．安托、默克莎．拜比和柴娜．約克在水池中合影，他在南卡羅來納州的美特爾海灘野生動物園用這個水池表演老虎秀。幼虎是這個產業的重要一環，與牠們玩耍和拍照的套裝行程，每人索價339到689美元不等。幼虎約12週大時，一般就認為體型變得太大且危險，不適合再讓遊客撫摸。 攝影：史提夫．溫特 STEVE WINTER。
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幼虎是搖錢樹，特別是白虎。在路邊動物園、鄉郡園遊會和野生動物園，拍攝快照或摟抱五分鐘的價格從10到100美元不等。提供撫摸幼虎機會的三小時動物園導覽則可索價每人700美元。業者通常告訴遊客，這樣是幫忙拯救野生老虎。遊客開心離去，在社群媒體貼上自拍照。

遊客不知道的是幼虎的過去和未來。這些幼虎大多出生於老虎工廠，母虎每年產下兩到三窩幼虎，相較之下野生老虎每兩年才生一窩。幼虎出生後不久就從母親身邊被帶走，很多幼虎飲食不良，死亡的不知有多少。有些在眼睛尚未睜開前就被賣掉。

幼虎只有幾週大時就得工作，有時會持續供人撫摸拍照達十小時。收益有時非常可觀。（提姆．史塔克在印第安納州經營路邊動物園「野生動物需要你」，根據稅務紀錄，這個動物園近年來的年收入介於100萬到127萬美元之間。史塔克仍在經營這個機構，但受法庭判令約束不得讓幼虎供人撫摸。他一再因為與動物生病或受傷相關的違規事項而遭農業部開罰，並在2008年被叛非法販售野生動物。）

到了三、四個月大時，幼虎就相當於到了使用期限：牠們變得太大太危險，不再適合供人撫摸。有些幼虎此後用於繁殖或展示。

其他就消失了。

魔術師傑伊．歐文豪斯在蒙大拿州波司曼的家裡帶著瑟拉散步，牠是歐文豪斯用於巡迴魔術...
魔術師傑伊．歐文豪斯在蒙大拿州波司曼的家裡帶著瑟拉散步，牠是歐文豪斯用於巡迴魔術表演的三隻老虎之一。像歐文豪斯這樣的展示業者必須持有農業部核發的執照。 攝影：史提夫．溫特 STEVE WINTER。
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有證據顯示，路邊動物園和類似景點會殺掉過剩的老虎以減少在養數。死去的老虎會被做成標本或分部位售出，包括虎皮、虎牙、虎爪和虎骨。根據美國的《瀕危物種法》，純為商業目的而跨州販賣或運送老虎是違法的。

美國這種非法販運網絡已將觸角伸入亞洲。在最近一例中，紐約男子阿龍克隆．「保羅」．馬拉蘇昆，因販賣獅子和老虎部位而被判犯下野生動物非法販運。他在認罪答辯中坦承，自己將68件野生動物部位的包裹不實標示為陶器和玩具，運往泰國。法院文件列出從家中查扣的項目，包括老虎頭骨、虎牙和虎爪，還有象牙。

數十年來，亞洲圈養繁殖的老虎為致命的老虎產品交易供應來源，激起的市場需求又驅使更多盜獵行為。

中國是最大的消費國。當地以老虎部位為奢侈品和傳統藥材的市場驅動著這種致命的買賣。中國的老虎景點共飼養大約6000隻老虎，這些地點通常也兼作繁殖老虎以販售牠們身體部位的「農場」。

克雷、丹尼爾和恩佐是俄克拉荷馬州一個動物公園救出39隻老虎的其中3隻，牠們聚在科...
克雷、丹尼爾和恩佐是俄克拉荷馬州一個動物公園救出39隻老虎的其中3隻，牠們聚在科羅拉多州金斯堡鎮「野生動物庇護所」的水池。這些大貓會在此度過餘生，營養良好且有獸醫照護。 攝影：史提夫．溫特 STEVE WINTER。
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我們前往賓州與布魯農．布拉札克碰面。他是第三代馴虎師，隨著美國少數的老虎表演團體之一巡迴演出。在費頁特郡園遊會上，我們看著他在可攜式的簡易圍欄中，帶領五隻老虎表演傳統的馬戲團動作。那時是7月，天氣酷熱。我們在園遊會待了兩天多，老虎多半時間都待在長2.5公尺、寬1.5公尺的外出籠裡。

我們也碰到一些寵物老虎飼主；有些飼主似乎真的很愛自己的老虎。來自俄克拉荷馬州的飼主蘿莉．恩塞恩－斯克羅金斯就是其中一位，她似乎毫不擔心飼養這樣一隻大型掠食動物的潛在危險。她有一隻近125公斤的虎獅虎（老虎和獅虎的雜交種），名叫朗格利，蘿莉會用皮帶拴著牠散步，有時還帶牠進家門。她有時叫牠「寶貝」，對牠特別照顧，說牠曾是供人撫摸的幼虎，後來卻被遺棄。朗格利的視力有問題，走路會跛，這些問題很可能都是雜交造成的。

我們在旅程中，看到老虎在宛如監獄的骯髒籠子內沿著邊緣踱步，也見到老虎平靜地住在蒼翠的大型棲地內。有些很漂亮，受到良好照料，其他則身上有疤，出現了近親繁殖或營養不良的症狀，如瘸腿、內斜視或畸形。老虎演化出的樣貌本是自信滿滿而生活範圍廣泛的掠食者，但我們看到的老虎似乎沒有一隻是這樣......

完整 精彩內容文章，都在《國家地理》雜誌2019年12月號 NO.217「耶路撒冷的地底王國 」

《國家地理》雜誌2019年12月號 NO.217
《國家地理》雜誌2019年12月號 NO.217
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延伸閱讀》

什麼是老虎農場？

老虎的數量逐漸減少，走私者會把目標轉向其他貓科動物嗎？

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