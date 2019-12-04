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千年來宗教與文化瑰寶 耶路撒冷的地底王國

2019-12-04 16:09國家地理雜誌

在耶路撒冷基督徒區的聖墓教堂底下，山繆．艾格彥神父俯看一座採石場；在耶穌的年代，...
在耶路撒冷基督徒區的聖墓教堂底下，山繆．艾格彥神父俯看一座採石場；在耶穌的年代，它是座猶太墓園。附近有座岩石露頭因被當作「各各他」而受到崇拜，那是耶穌被釘上十字架的小山。 攝影：賽門．諾佛克 S I M O N N O R F O L K
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耶路撒冷的地底王國

在這座聖城底下進行的考古發掘備受爭議，不僅重現數千年的宗教與文化瑰寶，也加劇了自古以來的緊張情勢。

【撰文：安德魯．拉勒 A N D R E W L AW L E R／攝影：賽門．諾佛克 S I M O N N O R F O L K】

《詩篇》中寫道：「真相從地而生。」但究竟是誰的真相一直是困擾耶路撒冷的問題。

在這座同時是三大一神信仰中心的城市，進行考古發掘會造成立即且深遠的後果。地球上很少有地方的考古發掘會像在這裡一樣迅速點燃暴動、可能引發區域戰爭，甚至令全球情勢緊張。

沿著舊城穆斯林區的一部分西牆有一條地下通道，以色列政府在1996年開通了這條地道的新出口後，引發了暴力抗爭，這一帶約有120人因而喪生。接下來，為了由誰掌管這塊聖地（猶太人稱之為「聖殿山」，阿拉伯人稱之為「崇高聖所」）之下的東西所引發的爭論，也令奧斯陸和平協議成了空談。就連最近在耶路撒冷興建的寬容博物館，也因為破壞了穆斯林墓地而遭受抨擊。

以色列文物管理局（IAA）的余法爾．巴魯夫坦言：「在耶路撒冷，考古是非常敏感的事，它觸及到的不只是研究社群，還有政治人物與一般民眾。」巴魯夫是IAA耶路撒冷辦公室主管，這座地下城市已然成為世界上最熱鬧的考古地點，每年大約有100件發掘工作。

巴勒斯坦自治政府主席馬哈穆德．阿巴斯曾抱怨，這些接連不斷的挖掘工作是一項政治行動，想要靠發現猶太文物來淹沒1400年的穆斯林傳統。「在這裡，考古不是單純為了獲得科學知識――它是門政治科學。」尤蘇夫．納雪補充說。納雪是耶路撒冷伊斯蘭信託組織（Waqf）的伊斯蘭考古主任，這個宗教基金會負責管理位在耶路撒冷的穆斯林聖地。

為了發掘在2000年前通往猶太聖殿的階梯道路，以色列考古學家與工程師在巴勒斯坦住...
為了發掘在2000年前通往猶太聖殿的階梯道路，以色列考古學家與工程師在巴勒斯坦住宅區底下建造了這條像地鐵隧道的通道。住戶宣稱挖掘工程損害了地面上的住宅。 攝影：賽門．諾佛克 S I M O N N O R F O L K
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在這裡，政治、宗教與考古長久以來便深深地相互糾結。大約公元327年，君士坦丁大帝的母親、羅馬皇后海倫娜指揮了一間羅馬神殿的拆毀工程。根據一項大約同時期的敘述，「她挖開地面，拂去塵土，然後發現了三支散亂擺放的十字架。」年邁的海倫娜宣稱其中一支是釘死耶穌的十字架。沒多久，聖墓教堂便在原地興建。

大約1500年後，法國學者兼政治人物路易－菲力西恩．約瑟夫．開納．德索西啟動了在耶路撒冷的首次考古發掘，又激起了一波風潮。1863年，他挖到了富麗堂皇的墓葬群，憤怒的當地猶太人趁著晚上將他的工人在白天挖出的土又填了回去。德索西不為所動，將一副古老石棺運到羅浮宮，並宣稱石棺中是一位早期猶太女王的遺體。

其他歐洲探險者也到耶路撒冷，尋找聖經時期的寶藏。1867年，英國派了個名叫查爾斯．華倫的人來探索耶路撒冷的地底世界。為躲避當時掌控耶路撒冷的鄂圖曼官員耳目，他僱了當地工人挖掘很深的豎井與隧道。華倫異常精確的地圖，至今仍是非凡的成就。但他的另一項遺澤，或許就是耶路撒冷的穆斯林對考古學家持續至今的不信任。

從西牆廣場上的這處遠眺點望去，一定不會錯過閃閃發亮的圓頂清真寺，這是建造於7世紀...
從西牆廣場上的這處遠眺點望去，一定不會錯過閃閃發亮的圓頂清真寺，這是建造於7世紀的伊斯蘭聖殿。虛擬實境頭戴裝置移除了這座聖殿與許多其他城市地景，帶領遊客回到1世紀時猶太人居住的耶路撒冷。 攝影：賽門．諾佛克 S I M O N N O R F O L K
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一個世紀後，在以色列於1967年的六日戰爭中從阿拉伯軍隊手中奪下涵蓋舊城區的東耶路撒冷後，猶太考古學家發起了幾項重要的科學發掘工作，成為這個年輕國家證明與讚頌它古老根源的重要方式。他們挖出了公元1世紀的猶太權貴別墅，裡頭滿是典雅的鑲嵌壁畫與彩繪牆面。但他們也挖出了建於500年後、失落已久但重要性僅次於聖墓教堂的「新教堂」部分建築，以及早期穆斯林統治者所建造的龐大建築群遺跡。

然而，有些發掘工作明顯出自宗教動機。

西牆是大希律王聖殿的平臺遺跡，也是能供猶太教徒祈禱的猶太教聖地中最崇高的一處。但西牆只有少數幾段位於地面上，因此在六日戰爭後，以色列宗教部就開始開鑿隧道，想讓整片城牆重見天日。整片西牆比紐約帝國大廈的高度還長，而且超過一半都被後期建築覆蓋。以色列考古學家丹．巴哈特表示，將近20年間，隧道工程幾乎沒有考古學家監控，數不清的資料因此遺失。在巴哈特的推動下，才終於讓開鑿工程由考古學者管控。另一方面，這項工程讓穆斯林懷疑以色列人的真正目標是要穿透西牆，抵達聖殿平臺。

來自加拿大的弗瑞格一家，在耶路撒冷西牆附近的地底大廳慶祝他們女兒艾迪森的成年禮；...
來自加拿大的弗瑞格一家，在耶路撒冷西牆附近的地底大廳慶祝他們女兒艾迪森的成年禮；西牆是猶太教最神聖的地點之一。這座拱頂大廳是穆斯林在14世紀建造的商隊客棧，後來改建成猶太人的活動場所，並與西牆底下縱橫交錯的隧道相連。 HADAS PARUSH (PHOTOS)
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1981年某個夏天早晨，懷疑成真了。Waqf的警衛撞見了一位知名的拉比正在敲毀一面十字軍時期的牆壁，牆的後方是一扇位於聖殿平臺下方的古老地底柵門。那位拉比相信失落的法櫃就藏在圓頂清真寺底下，這是伊斯蘭教最古老且最神聖的殿堂之一。接著在地底下發生了打鬥，以色列總理梅納漢．貝金迅速下令封閉柵門，以免衝突發展成為全面的國際危機。

15年後，換以色列猶太人發怒了。1996年，Waqf將「所羅門馬廄」這個滿布灰塵的儲藏室改建成巨大的馬瓦尼清真寺；所羅門馬廄是位在聖殿平臺東南端底下的龐大立柱會堂，也是耶路撒冷最壯觀的地下空間之一。三年後，以色列總理辦公室答應了Waqf的要求（聖殿平臺的安全工作由以色列掌控），在這裡另闢一個出口，以確保群眾安全。但是他們沒有知會IAA。

由於缺乏考古學界的正式監控，重機具很快便挖出了一個大洞。當時在IAA負責耶路撒冷考古的強．賽里曼回憶說：「當我們得知這件事情並停止工程時，重大傷害已經造成了。」來自比爾澤特大學的巴勒斯坦歷史學家暨考古學者納茲米．艾爾．朱貝不表同意。「沒有東西遭到破壞，」他說：「我就在現場監督挖掘工程，確保他們沒有挖到考古地層。在他們挖到前，我就會大喊『Khalas！』」――阿拉伯語的「停下來」。

後來以色列警方將挖掘出的數噸泥土運走。2004年，篩檢泥土的工作在私人資助計畫下展開，至今已發現超過50萬件文物。......

（作者：安德魯．拉勒／曾為《國家地理》雜誌2018年6月號報導消失的洛亞諾克殖民地。攝影師賽門．諾佛克記錄了世界上許多衝突區域的影像。０

完整「耶路撒冷的地底王國 」 精彩內容文章，都在《國家地理》雜誌2019年12月號 NO.217

延伸閱讀》

貓貓咪啊！耶路撒冷的野貓與牠們的守護者（影片）

尋找真實耶穌

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《國家地理》雜誌2019年12月號 NO.217
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