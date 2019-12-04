千年來宗教與文化瑰寶 耶路撒冷的地底王國
耶路撒冷的地底王國
在這座聖城底下進行的考古發掘備受爭議，不僅重現數千年的宗教與文化瑰寶，也加劇了自古以來的緊張情勢。
【撰文：安德魯．拉勒 A N D R E W L AW L E R／攝影：賽門．諾佛克 S I M O N N O R F O L K】
《詩篇》中寫道：「真相從地而生。」但究竟是誰的真相一直是困擾耶路撒冷的問題。
在這座同時是三大一神信仰中心的城市，進行考古發掘會造成立即且深遠的後果。地球上很少有地方的考古發掘會像在這裡一樣迅速點燃暴動、可能引發區域戰爭，甚至令全球情勢緊張。
沿著舊城穆斯林區的一部分西牆有一條地下通道，以色列政府在1996年開通了這條地道的新出口後，引發了暴力抗爭，這一帶約有120人因而喪生。接下來，為了由誰掌管這塊聖地（猶太人稱之為「聖殿山」，阿拉伯人稱之為「崇高聖所」）之下的東西所引發的爭論，也令奧斯陸和平協議成了空談。就連最近在耶路撒冷興建的寬容博物館，也因為破壞了穆斯林墓地而遭受抨擊。
以色列文物管理局（IAA）的余法爾．巴魯夫坦言：「在耶路撒冷，考古是非常敏感的事，它觸及到的不只是研究社群，還有政治人物與一般民眾。」巴魯夫是IAA耶路撒冷辦公室主管，這座地下城市已然成為世界上最熱鬧的考古地點，每年大約有100件發掘工作。
巴勒斯坦自治政府主席馬哈穆德．阿巴斯曾抱怨，這些接連不斷的挖掘工作是一項政治行動，想要靠發現猶太文物來淹沒1400年的穆斯林傳統。「在這裡，考古不是單純為了獲得科學知識――它是門政治科學。」尤蘇夫．納雪補充說。納雪是耶路撒冷伊斯蘭信託組織（Waqf）的伊斯蘭考古主任，這個宗教基金會負責管理位在耶路撒冷的穆斯林聖地。
在這裡，政治、宗教與考古長久以來便深深地相互糾結。大約公元327年，君士坦丁大帝的母親、羅馬皇后海倫娜指揮了一間羅馬神殿的拆毀工程。根據一項大約同時期的敘述，「她挖開地面，拂去塵土，然後發現了三支散亂擺放的十字架。」年邁的海倫娜宣稱其中一支是釘死耶穌的十字架。沒多久，聖墓教堂便在原地興建。
大約1500年後，法國學者兼政治人物路易－菲力西恩．約瑟夫．開納．德索西啟動了在耶路撒冷的首次考古發掘，又激起了一波風潮。1863年，他挖到了富麗堂皇的墓葬群，憤怒的當地猶太人趁著晚上將他的工人在白天挖出的土又填了回去。德索西不為所動，將一副古老石棺運到羅浮宮，並宣稱石棺中是一位早期猶太女王的遺體。
其他歐洲探險者也到耶路撒冷，尋找聖經時期的寶藏。1867年，英國派了個名叫查爾斯．華倫的人來探索耶路撒冷的地底世界。為躲避當時掌控耶路撒冷的鄂圖曼官員耳目，他僱了當地工人挖掘很深的豎井與隧道。華倫異常精確的地圖，至今仍是非凡的成就。但他的另一項遺澤，或許就是耶路撒冷的穆斯林對考古學家持續至今的不信任。
一個世紀後，在以色列於1967年的六日戰爭中從阿拉伯軍隊手中奪下涵蓋舊城區的東耶路撒冷後，猶太考古學家發起了幾項重要的科學發掘工作，成為這個年輕國家證明與讚頌它古老根源的重要方式。他們挖出了公元1世紀的猶太權貴別墅，裡頭滿是典雅的鑲嵌壁畫與彩繪牆面。但他們也挖出了建於500年後、失落已久但重要性僅次於聖墓教堂的「新教堂」部分建築，以及早期穆斯林統治者所建造的龐大建築群遺跡。
然而，有些發掘工作明顯出自宗教動機。
西牆是大希律王聖殿的平臺遺跡，也是能供猶太教徒祈禱的猶太教聖地中最崇高的一處。但西牆只有少數幾段位於地面上，因此在六日戰爭後，以色列宗教部就開始開鑿隧道，想讓整片城牆重見天日。整片西牆比紐約帝國大廈的高度還長，而且超過一半都被後期建築覆蓋。以色列考古學家丹．巴哈特表示，將近20年間，隧道工程幾乎沒有考古學家監控，數不清的資料因此遺失。在巴哈特的推動下，才終於讓開鑿工程由考古學者管控。另一方面，這項工程讓穆斯林懷疑以色列人的真正目標是要穿透西牆，抵達聖殿平臺。
1981年某個夏天早晨，懷疑成真了。Waqf的警衛撞見了一位知名的拉比正在敲毀一面十字軍時期的牆壁，牆的後方是一扇位於聖殿平臺下方的古老地底柵門。那位拉比相信失落的法櫃就藏在圓頂清真寺底下，這是伊斯蘭教最古老且最神聖的殿堂之一。接著在地底下發生了打鬥，以色列總理梅納漢．貝金迅速下令封閉柵門，以免衝突發展成為全面的國際危機。
15年後，換以色列猶太人發怒了。1996年，Waqf將「所羅門馬廄」這個滿布灰塵的儲藏室改建成巨大的馬瓦尼清真寺；所羅門馬廄是位在聖殿平臺東南端底下的龐大立柱會堂，也是耶路撒冷最壯觀的地下空間之一。三年後，以色列總理辦公室答應了Waqf的要求（聖殿平臺的安全工作由以色列掌控），在這裡另闢一個出口，以確保群眾安全。但是他們沒有知會IAA。
由於缺乏考古學界的正式監控，重機具很快便挖出了一個大洞。當時在IAA負責耶路撒冷考古的強．賽里曼回憶說：「當我們得知這件事情並停止工程時，重大傷害已經造成了。」來自比爾澤特大學的巴勒斯坦歷史學家暨考古學者納茲米．艾爾．朱貝不表同意。「沒有東西遭到破壞，」他說：「我就在現場監督挖掘工程，確保他們沒有挖到考古地層。在他們挖到前，我就會大喊『Khalas！』」――阿拉伯語的「停下來」。
後來以色列警方將挖掘出的數噸泥土運走。2004年，篩檢泥土的工作在私人資助計畫下展開，至今已發現超過50萬件文物。......
（作者：安德魯．拉勒／曾為《國家地理》雜誌2018年6月號報導消失的洛亞諾克殖民地。攝影師賽門．諾佛克記錄了世界上許多衝突區域的影像。０
完整「耶路撒冷的地底王國 」 精彩內容文章，都在《國家地理》雜誌2019年12月號 NO.217
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