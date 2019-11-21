從國家地理130年的影像資料庫 看百年來女性地位的變化

分享 facebook

假設你有一個影像庫， 儲存了從1 9 世紀末以來， 在世界各地拍攝的數千萬張照片，這些照片會傳達什麼樣的女性生命故事？

【撰文：《國家地理》雜誌攝影總監 莎拉． 林恩 SARAH LEEN】

每個影像庫的照片都寶貴地記錄了照片拍攝當時的年代。在瀏覽早期圖檔以尋找本篇報導和新書《國家地理女性影像集》要使用的照片時，我們驚訝地發現過去對女性的定義竟如此狹隘。這些照片往往很美，有些則是滑稽或悲傷，甚至令人震驚，不過卻反映出各時代的偏見和常習。

在印度，全家都是抵債勞工的一家人靠堆放與搬運磚塊償還貸款。利息讓債務愈堆愈高，有時得好幾 代才還得清。 JODI COBB 分享 facebook

這個影像庫保存了國家地理學會自1888年成立以來，所累積的超過6000萬張圖片。我們幾乎可以確定，這是對各種不同社會與文化中的女性，全世界最完整的視覺紀錄之一。

20世紀初期，受到當時攝影技術的限制，加上強烈的西方殖民主義觀點，《國家地理》雜誌通常將女性拍攝成帶有異國情調的美女，呈現她們身穿當地服飾或袒露胸部的模樣。這反映出拍攝者的身分：大多數是白人男性。隨著技術的演進，《國家地理》雜誌拍攝的女性變得不那麼被動，但仍側重於傳統的典型身分，如妻子、姊妹、母親。

直到第二次世界大戰，婦女才以更多身分出現。戰後，雜誌又回到呈現女性操持家務的視角；女性笑臉迎人的形象又持續了幾十年，直到1970年代，以未加粉飾的觀點呈現生命面貌的攝影方式興起為止。

一般認為伊萊莎．賽得摩爾是《國家地理》雜誌的首位女攝影師，她主張在雜誌裡刊登彩色照片。在這張照片中，她用櫻花樹枝襯托年輕日本女孩。 ELIZA SCIDMORE 分享 facebook

我們的影像庫還記錄了照片背後的女性的歷史，也就是《國家地理》雜誌早期少數幾位女性攝影師和攝影編輯。作家兼攝影師伊萊莎．賽得摩爾首次掛名攝影師的篇章出現在1907年4月。一般認為她是首度有彩色照片刊登於《國家地理》雜誌的女性，當時是1914年，刊出的漂亮的照片是在日本拍攝後經手工上色。雜誌的第一位專職女性攝影師凱瑟琳．瑞維斯於1953年獲聘。另外兩位專職女性攝影師比安卡．雷維斯與茱蒂．科布，則分別在21年和24年後才受聘。自此之後，《國家地理》雜誌持續尋求更多女性攝影師來拍攝報導。

我是當時那些年輕攝影師的其中一位。我從1988年開始擔任《國家地理》雜誌的自由攝影師。2013年，我成為《國家地理》雜誌的首位女性攝影總監。正如右頁的標語所示：親愛的，我們大有斬獲！

二位水中表演者在佛羅里達州清澈的沃庫拉泉中塗口紅，這裡是拍攝水下場景的熱門地點。 J. BAYLOR ROBERTS 分享 facebook

如今，在國家地理影像庫成立100週年的此時，為我們雜誌拍照的女性攝影師比以往都多，透過她們的影像講述真實女性的真實故事。

我們樂見「女性凝視」，女性攝影師看待世界的角度可能與男性不同，選擇強調與探索的主題也不同。多虧女性攝影師的眼光和影像，我們才有機會為讀者呈現世界的全貌，而不只是其中一部分。

1 9 7 1 , 麻薩諸塞州 史密斯學院1921年畢業的女校友在畢業慶祝活動上遊行，手舉的標語強調女性在過去50年來取得的進展。 DAVID ARNOLD 分享 facebook

《國家地理》雜誌2019年11月號 NO.216 分享 facebook

延伸閱讀》

《攝影的力量》

《尋秘街拍客》當保姆化身傳奇攝影師

完整「女性的蛻變-追求獨立自主的一百年 」 精彩內容文章，都在《國家地理》雜誌2019年11月號 NO.216

Follow 科普新知:《國家地理》雜誌 官網

跟大家一起討論科學:《國家地理》雜誌 粉絲團

更多《國家地理》雜誌 優惠訊息