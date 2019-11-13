要自由不要恐懼 印度女性安全的權利

妮派雅駭人的被攻擊事件震驚全印度之後，當地婦女已要求並爭取到更多保護，以確保她們在公共空間不受騷擾和虐待。 攝影： 索謬． 甘德瓦 SAUMYA KHANDELWAL 分享 facebook

安全的權利

2012年印度，年輕的醫學院學生妮派雅在一輛私營公車上被六名醉漢輪暴，強暴之後還被一條鐵棒插入體內，然後被丟出公車外....這樁駭人的攻擊事件震驚全印度之後，當地婦女已要求並爭取到更多保護，以確保她們在公共空間不受騷擾和虐待。

【撰文： 妮蘭賈娜． 包麥克 N I L A N JANA BHOWMICK／攝影： 索謬． 甘德瓦 SAUMYA KHANDELWAL】

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

一群年輕女性彆扭的排成了一個半圓，這六名女子拉著長上衣，玩弄著頭巾。長褲的部分，她們選擇了牛仔褲，而不是印度傳統社會偏愛的寬鬆長褲，算是小小的反叛。但對於在德里東南邊貧民區長大的女孩來說，穿牛仔褲這一點很重要。身為記者，我持續關注一個企圖喚起社會關注印度都會區女性安全的計畫，以及這些女子參與計畫後的進展。而如今，在2019年初，我帶著一些外國訪客來看看這些參與「性別智慧安全城市」計畫（Gendering the Smart Safe City ）的成員有什麼話要說。

「可以唱我們的歌嗎？」一名女孩問道。

當然可以，我們說。接著便看到她們變換站姿。她們直視著我們，打出自己的嘻哈節奏，然後唱起了饒舌歌：大聲跟我說一次。這城屬於我和你。誰都休想獨自占據。

這些外國人看得出來我正在忍著不哭嗎？

我42歲，有自己的家庭。將近20年來，我行走過印度各地，通常都是自己一個人。婦女告訴我的故事，以及我自己日常所經歷的，都訴說著這個社會的公共空間已被標示為男性的地盤。我還記得自己十幾歲時，總是穿著特大尺寸的衣服，想要把自己藏起來，避開街上吹口哨騷擾女性的人。20年後，我雖然是專業工作者，卻仍繼續把自己藏起來，在自己車子的駕駛座上躲得低低的，避開男性侵擾的目光。

對印度的女性來說，關於安全的統計數據怵目驚心。根據印度國家犯罪統計局2011年的報告，共有22萬8650樁針對婦女的罪行，包括謀殺、強暴、綁架和性騷擾。那一年，一個國際調查將印度列為全球對女性最危險國家中的第四名，僅次於阿富汗、剛果民主共和國和巴基斯坦。女性在公共場所遭受的對待已經困擾了好幾代人，直到喬蒂．辛格（也被稱為妮派雅）的案件發生時，才在印度造成重大改變――改變了長久以來視危險為女性日常生活所不可免的態度。

妮派雅在印地語的意思是「無畏」。2012年，這名年輕的醫學院學生在一輛私營公車上被六名醉漢輪暴，強暴之後還被一條鐵棒插入體內，然後被丟出公車外，這件事讓她為世人所知。她後來不幸死去。強暴她的成年人被逮捕、定罪、判處死刑，在一個每四樁強暴案只有一樁被定罪的國家，這是很不尋常的結果。更值得注意的是印度社會對妮派雅攻擊案的反應――婦女日復一日在街頭抗議，高喊「要自由不要恐懼」，而這樣的反應或許終於開始帶來永久改變。

伍莎．韋須卡馬在拉加斯坦邦的藍加鄉村為學生示範防身術。韋須卡馬曾經遭受攻擊，但她報警後當 地警方卻未處理，她因而成立了「赤旅」。現在這個團體會舉辦遊行、宣傳活動，以及防身術訓練。 攝影： 索謬． 甘德瓦 SAUMYA KHANDELWAL 分享 facebook

地方和全國機構大量挹注資金到婦女安全方案上。2013年，當時的印度總理撥出1億4500萬美元預算，推動促進婦女安全的措施。目前的政府又承諾將投入將近三倍的預算，要將包括德里在內的八大主要城市，變成更安全、更明亮，而且可能對婦女更有同理心的城市。

第一階段工作已經展開：在德里，警察為婦女提供十天免費的防身術訓練，而且會到德里各地為較大型團體提供「到府訓練」。在南部的喀拉拉邦，全由女性組成的「粉紅女警隊」會在街上巡邏，並回應婦女的緊急呼救。

粉紅色也是市區大眾運輸產業大部分婦女專用服務的指定色。粉紅嘟嘟車專載女乘客。地鐵如今有女性專用車廂。在轉乘站的安檢區，女性站在專屬排隊區裡，以避免受到可能刻意擠得太近的男性騷擾。

我承認對這一切感覺有些矛盾。難道這不是由政府安排的性別隔離嗎？要讓女性跟男性一樣在公共空間感到自在，只能透過這個方法嗎？可是我看到印度婦女也有主題標籤活動又覺得振奮#TakeBack-TheNight，這個全球活動將無畏的印度女性聚集起來，一起在天黑之後走出戶外。#MeetToSleep則是在2018年安排全印度600名婦女在戶外安全地睡了一晚，就像印度男人經常喜歡做的那樣。

婦女參與德里每月一次的女性夜遊活動。這個活動始於2013年，當時一名女子在城裡遊走了24小時。 如今這個計畫想要取回婦女在夜間使用公共空間的權利，讓婦女可以沒有恐懼地探索她們的城市。這 個活動透過臉書組織，通常每個月會吸引四到十幾名參與者。 攝影： 索謬． 甘德瓦 SAUMYA KHANDELWAL 分享 facebook

要改變男人將女人視為公共空間闖入者的看法是很難的，但這並非不可能。那些德里饒舌女孩的歌已經可以在YouTube上看到了。看她們手挽著手走在街上、直視攝影機，一臉剛強。

聽我們嘹亮的歌聲。我們勇敢，我們不怕。

影片的觀看人數雖然不多，但許多讚賞的回應都是來自男性。「我並不總是很勇敢，」其中一名叫做瑞麗圖的饒舌女孩這麼說：「有時我也很害怕。不過更多是生氣跟憤慨。」

瑞麗圖也跟我們講了下面這個故事：她們之中的幾個人最近一起站在一個地鐵車廂時，抓到一個用手機從後面拍她們影片的男子。她們並沒有在唱歌、饒舌，或是做任何引人注意的事，她們不過是身為女性而站在車廂中。其他乘客把頭轉開，假裝沒看到眼前正發生的事，所以這群女孩便正面對抗他。她們搶過男子的手機，脫下涼鞋打他。

這些女子還沒來得及報警，這名男子就在下一站跳下車逃走了。瑞麗圖同意，這並不是最好的做法，可是對於人身安全的考量往往會凌駕是非對錯的感受。「當你知道沒有人關心發生在你身上的事時，你會怎麼做？你會做當下感覺對的事情。」■

【記者妮蘭賈娜．包麥克現居於新德里，專注報導女性培力及政治主題。攝影記者索謬．甘德瓦也住在新德里，聚焦在性別與環境議題。】

《國家地理》雜誌2019年11月號 NO.216 分享 facebook

延伸閱讀》

女性一個人到印度旅行適合嗎

無形的枷鎖——種姓制度下的達利特婦女

完整「女性的蛻變-追求獨立自主的一百年 」 精彩內容文章，都在《國家地理》雜誌2019年11月號 NO.216

Follow 科普新知:《國家地理》雜誌 官網

跟大家一起討論科學:《國家地理》雜誌 粉絲團

更多《國家地理》雜誌 優惠訊息