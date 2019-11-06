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女兵上戰場

2019-11-06 13:41國家地理雜誌

【美國】 必要時，海軍陸戰隊隊員必須能扛著同袍行動。在北卡羅萊納州勒瓊基地的海軍...
【美國】 必要時，海軍陸戰隊隊員必須能扛著同袍行動。在北卡羅萊納州勒瓊基地的海軍軍艦上， 海軍陸戰隊下士嘉布里埃．格林扛起一位陸戰隊同袍準備上艦部署。每年有3萬8000名 新兵加入海軍陸戰隊，其中約有3500人是女性──或用美國海軍陸戰隊的說法：「陸戰隊女兵」。 攝影：琳西．艾達里歐 LYNSEY ADDARIO
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【撰文、攝影：琳西．艾達里歐 LYNSEY ADDARIO】

在敘利亞中部偏東的一座沙漠小鎮，十幾名庫德人正看管兩名席地而坐的俘虜。兩名俘虜來自伊斯蘭國在敘利亞的最後一個要塞巴古斯鎮，他們在以庫德人為主的人民保護部隊（YPG）攻擊下敗逃時投降。他們正等候被移送到拘留營，那裡頭關了數萬名伊斯蘭國效忠者和從屬人員。守衛緊盯著兩名俘虜，勝利之情溢於言表。

100公尺外，肩扛AK-47步槍的庫德女戰士看守著一群婦女及兒童，應該是伊斯蘭國戰士的妻小。這些婦女保護部隊（YPJ）戰士有說有笑，有幾個人深深地抽了幾口菸（伊斯蘭國禁止女性抽菸）。另外有些人拿手機當鏡子整理頭髮（伊斯蘭國對沒有遮蓋頭髮與臉部的女性會處以鞭刑）。偶爾會有YPJ女戰士對那群戴面罩的婦女說話，她們看上去就像一片黑布形成的海，間或點綴著警戒的眼神與髒兮兮的孩童。

【美國】 19歲的美國海軍陸戰隊新兵達妮爾．卡梅斯在累人的帕里斯島最終訓練期間，...
【美國】 19歲的美國海軍陸戰隊新兵達妮爾．卡梅斯在累人的帕里斯島最終訓練期間， 等待她的下一道命令。每個新兵都知道，如果能撐到結業式，就能獲頒刻有老鷹、地球與船錨的徽章，並首度獲得「陸戰隊員」的稱號。 攝影：琳西．艾達里歐 LYNSEY ADDARIO
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隨著早晨緩緩過去，有幾個YPJ女戰士決定好好瞧瞧敵人的樣子。

她們一開始故作輕鬆地走近兩名俘虜，然後故意緩緩地繞著那兩個人走，直盯著他們看。不久前在這鎮上，做出這種行為的女性是可能遭處決的。但伊斯蘭國已經垮臺，敘利亞的庫德女戰士要伸張與男戰友平起平坐的地位。他們同在前線，享受勝利。

從敘利亞沙漠以及南蘇丹草原，到哥倫比亞西部遭戰火蹂躪的叢林，愈來愈多女性在軍事衝突的前線服役。她們的制服與處境雖然不同，但從軍的理由卻類似：她們想報效國家；她們想要展現信心、才幹，與力量；證明自己能力，也為她們的孩子樹立榜樣。有些人提到一個她們的男性同袍所沒有的遠大目標：她們特別想改善女人與女孩在她們所屬國家、地區和這個世界上的生活。

【美國】 帕里斯島的陸戰隊女新兵在攀繩時高聲鼓勵彼此。她們得靠極少的口糧與睡眠撐...
【美國】 帕里斯島的陸戰隊女新兵在攀繩時高聲鼓勵彼此。她們得靠極少的口糧與睡眠撐過這場為時54小時的「試煉」演習。這項嚴苛的訓練包括攀繩與全副武裝行軍80公里等挑戰。 攝影：琳西．艾達里歐 LYNSEY ADDARIO
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至少有16個工業化國家允許女性上前線服役或擔任戰鬥員。

即使政策允許女性成為戰鬥員，要派她們上戰場，指揮官卻可能面有難色。但美國海軍陸戰隊中校蜜絲蒂．波西表示，在這個恐怖攻擊與種族衝突的年代，在任何地方服役的女性「都會捲入戰鬥，因為戰場不是線性的。」她曾在南卡羅萊納州帕里斯島擔任女性海軍陸戰隊新兵指揮官兩年的時間，並在2019年年中卸任。「她們很清楚，就算妳是行政人員、就算妳是後勤人員，妳還是可能要作戰。」

陸戰隊女新兵深知社會上對「弱女子」的刻板印象，剛到帕里斯島時往往不確定自己是否能勝任這項挑戰。波西不接受這種想法：「女性的柔弱是學來的。我們也能把它忘了。」她說，到結訓時，大多數陸戰隊女兵都會對自己的能力有信心，「而且她們知道，男人做得到的，她們也做得到。」

【美國】 懶散！門兒都沒有！26歲的美國海軍陸戰隊上士荷莉．莫維爾是帕里斯島訓練...
【美國】 懶散！門兒都沒有！26歲的美國海軍陸戰隊上士荷莉．莫維爾是帕里斯島訓練教官，正 對18歲的新兵梅麗莎．羅德里格斯．弗羅里斯大吼違紀的下場。海軍陸戰隊女新兵都在 帕里斯島受訓，她們的訓練內容與男性一樣。 攝影：琳西．艾達里歐 LYNSEY ADDARIO
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來自盧安達的喬瑟芬．穆哈溫尼馬納是兩個孩子的母親。她會去當警察，是因為欽佩「他們的堅強……還能鼓舞他人。」她現在是聯合國駐南蘇丹維和部隊的士官長；南蘇丹因內戰和種族衝突而染血。一談到逃離1994年盧安達種族大屠殺，穆哈溫尼馬納說：「我記得當時發生的事。」她希望維和部隊能避免這樣的浴血事件在南蘇丹重演。

在哥倫比亞，人稱耶森妮亞司令的戰士已在反政府的左翼游擊部隊「民族解放軍」（ELN）待了20年。她在森林中生下女兒，還帶著襁褓中的嬰兒一起行動了好幾個月。耶森妮亞說她是為了窮人、原住民，與婦女的平等而戰。「每個人都有她參戰的理由，」她說：「我們來自不同的地方，但都加入戰鬥。」在敘利亞沙漠裡，遭俘虜的伊斯蘭國戰士等待移送拘留營的同時，名叫努達．札格羅斯的YPJ戰士想像著未來。「哪裡有對女性的壓迫，我們就往哪裡去，」她說：「我們想為平等而戰。我們不想高人一等，也不想有人高我們一等。我們都是一樣的。」

《國家地理》雜誌2019年11月號 NO.216「女性的蛻變-追求獨立自主的一百...
《國家地理》雜誌2019年11月號 NO.216「女性的蛻變-追求獨立自主的一百年 」
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