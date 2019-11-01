勇敢發聲
【提問：蘇珊．高德博格／攝影：艾瑞卡．勞森】
國家地理11月號—女性的蛻變，追求獨立自主的一百年：從19 世紀晚期女性爭取參政權開始，直到21 世紀的今天，#MeToo 反性侵運動在全球發酵，一百多年來女性依然在性別平等的道路上努力，在這一期女性專刊中，我們要讓女性訴說自己的故事，聽她們如何在家庭與工作環境中勇於發聲。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 贊助說明
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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雜誌中的六大問題的精采訪談，內容是關於許多令人欽佩、見解深刻的女性的談話與照片。你會看到我們向各行各業的女性提出相同問題。有一些是在新書《國家地理女性影像集》中介紹的著名人士，另一些是國家地理學會的科學家和探險家，還有一些是來自一個多達5萬6000人的網路社群「女性影響力」，國家地理設立了這個平臺以分享女性的故事。同時，《國家地理》雜誌繁體中文版採訪了臺灣的女性：賴芳玉、黃美秀、林念慈，聽聽她們如何致力於男女平權、展現女性力量和改善女性生活。如果你願意，請仔細思考這些問題，問問自己，或好好運用答案。歡迎參與討論。
問題１：今日的女性面臨最重大的挑戰是什麼？
問題２：談談妳人生中突破自我的時刻。
問題３：妳最強大的力量是什麼？
問題４：妳曾跨越過最大的障礙是什麼？
問題５：對女性而言，未來十年必須發生最重要的改變是什麼？
問題６：妳想給今日的年輕女性什麼建議？
完整「女性的蛻變-追求獨立自主的一百年 」 精彩內容文章，都在《國家地理》雜誌2019年11月號 NO.216
欲觀看臺灣女性完整訪談影片，請至https://www.natgeomedia.com/。
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