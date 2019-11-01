勇敢發聲

「讓男性站在我們這邊。」 克里斯蒂安．阿曼普是CNN的首席國際特派員。她是經驗豐富的戰地記者，報導過從波士尼亞、盧安達到伊拉克和阿富汗的戰爭衝突。 「最重大的挑戰仍然是被視為次等公民，而對於我們來說，最重要的事是讓男性站在我們這邊，就是這樣。這件事必須獲得男性幫忙，這不只是換人當老大的問題。我們並不是追求女性主宰，我們是追求平等和公平競爭的環境，而如果男性不認同這點，我們根本無法做到。」 分享 facebook

【提問：蘇珊．高德博格／攝影：艾瑞卡．勞森】

國家地理11月號—女性的蛻變，追求獨立自主的一百年：從19 世紀晚期女性爭取參政權開始，直到21 世紀的今天，#MeToo 反性侵運動在全球發酵，一百多年來女性依然在性別平等的道路上努力，在這一期女性專刊中，我們要讓女性訴說自己的故事，聽她們如何在家庭與工作環境中勇於發聲。

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灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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雜誌中的六大問題的精采訪談，內容是關於許多令人欽佩、見解深刻的女性的談話與照片。你會看到我們向各行各業的女性提出相同問題。有一些是在新書《國家地理女性影像集》中介紹的著名人士，另一些是國家地理學會的科學家和探險家，還有一些是來自一個多達5萬6000人的網路社群「女性影響力」，國家地理設立了這個平臺以分享女性的故事。同時，《國家地理》雜誌繁體中文版採訪了臺灣的女性：賴芳玉、黃美秀、林念慈，聽聽她們如何致力於男女平權、展現女性力量和改善女性生活。如果你願意，請仔細思考這些問題，問問自己，或好好運用答案。歡迎參與討論。

問題１：今日的女性面臨最重大的挑戰是什麼？

問題２：談談妳人生中突破自我的時刻。

問題３：妳最強大的力量是什麼？

問題４：妳曾跨越過最大的障礙是什麼？

問題５：對女性而言，未來十年必須發生最重要的改變是什麼？

問題６：妳想給今日的年輕女性什麼建議？

「我是自己最大的障礙。」雅辛達．阿爾登是紐西蘭總理。她是現代歷史上第二位在任內生產的世界領袖（女兒妮薇在2018年6月出生）。女兒出生九個月後，在基督城清真寺發生的大屠殺造成50人死亡，阿爾登對此的回應是強烈要求改革槍枝法。 「我自己。我是自己最大的障礙，因為沒有人會比我更嚴厲批評自己。無論妳是否對自己最吹毛求疵，無論妳是否過分強調自己缺乏自信，我確實認為，很多女性對自己和自己的能力太過嚴苛。我也是其中一人。」 分享 facebook

塔拉納．伯克／住在布魯克林的社會運動者，她以發起#METOO運動而為人所知。 如果你向幾個熱中於生育正義或經濟正義的人詢問這個問題，他們會有不同答案。對我來說，性暴力顯然是女性面臨最重大的挑戰之一。 但那全都是來自父權體制的庇護，以及父權體制在經濟、身體和專業上影響女性的方式。 分享 facebook

「在一個死寂的星球上，女性不會健康。」 克莉絲．湯普金斯 North Face執行長變身環保慈善家 在具有環保意識的零售業中，有克莉絲．麥克迪維特帶領著Patagonia，也有道格．湯普金斯共同創立了North Face。兩人結了婚，並開始購買和保護智利與阿根廷的大草原。道格意外過世後，克莉絲．湯普金斯仍堅持不懈地做這件事。 分享 facebook

科技投資人，多元化倡議者／鮑康如 「獲得公平的認可。根據自己的能力，可以對事情做出貢獻，根據自己的技能，獲得公平對待。」 當鮑康如控告她的矽谷雇主涉及性別歧視時，她讓科技圈對待女性的方式面臨了極大考驗。2015年，陪審團判決鮑康如敗訴，當時她是社群媒體網站R e d d i t 的負責人。如今她主持了「包容計畫」，以促進科技產業的包容與多元。 分享 facebook

「我能夠忽略別人對我說「不」的回答。」 艾莉西亞．加爾薩「#黑人的命也是命」的共同發起人 2013年，當槍殺黑人青年特雷沃恩．馬丁的男子被宣判無罪後，加爾薩在臉書上呼籲伸張正義並強調：「黑人的命也是命。」此後幾年中，加爾薩和另外兩名社會運動者歐珀．托麥蒂與派翠絲．卡勒斯，發起並領導了「#黑人的命也是命」運動。 分享 facebook

完整「女性的蛻變-追求獨立自主的一百年 」 精彩內容文章，都在《國家地理》雜誌2019年11月號 NO.216

欲觀看臺灣女性完整訪談影片，請至https://www.natgeomedia.com/。

《國家地理》雜誌2019年11月號 NO.216 分享 facebook

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