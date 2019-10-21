你能想像 有一天我們將看不到大象！

●灰絨毛猴Lagothrix cana（瀕危）這隻營養不良的小絨毛猴來自巴西，被當成寵物養大。牠的母親可能在捕捉的過程中喪命。環保警察救了牠，並給予治療，但牠餘生都得在圈養環境中度過。 。喬．沙托瑞 J O E L S A RTO R E 分享 facebook

消失殆盡—當動物走向滅絕， 我們會失去什麼？

【攝影：喬．沙托瑞 J O E L S A RTO R E ／撰文：伊麗莎白．寇伯特 E L I Z A B E T H KO L B E RT】

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《國家地理》雜誌10月號「滅絕危機專刊」《消失殆盡》文中這幾頁上的動物大多都名列在國際自然保護聯盟（IUCN）所公布超過2萬8000種受滅絕威脅的動、植物名單上。

這個數字並不足以反映真實的危機。

自從IUCN於1964年建立受威脅物種的「紅色名錄」並開始彙整全球數據以來，這份名錄已成為首要的全球瀕危生物資料庫，以及制定保育政策的重要工具。

然而，科學家已發現並命名的動物超過150萬種，植物超過30萬種，而且他們估計這還不到實際存在物種數量的四分之一，但是IUCN已評估的物種只有約10萬6000種。

一份最近針對生物多樣性危機的政府間報告估計，高達100萬種已知與未知的動、植物受滅絕威脅。IUCN希望在2020年前，將評估的物種數增加至16萬種。IUCN的下一個計畫是：建立保育成功的「綠色名錄」。這份名錄會比紅色名錄短得多。

●黑背跳狐猴 Propithecus diadema

●狀態：極危

●威脅：濫伐

雌猴一年可能只有一天能受孕，限制了黑背跳狐猴重建破碎族群的能力。

對樹棲的狐猴來說，沒有森林，也就是牠們唯一的家園馬達加斯加，就無法存活。

但由於開發、製炭與火耕，這個島國已損失80%的樹林。狐猴被迫在有限的保護區生活；有38種狐猴已列為極危。該國正引進節省燃料的爐子，以鼓勵民眾減少木材使用量，保護森林棲地。

●黑背跳狐猴 Propithecus diadema（極危） 。喬．沙托瑞 J O E L S A RTO R E 分享 facebook

●穆爾鹿羚 Nanger dama mhorr

●狀態：極危

●威脅：棲地碎裂

鹿瞪羚的亞種，曾廣泛分布於撒哈拉西部。現在，馬利、查德和尼日的個體數總計不到300隻。牠們的生活範圍因家畜牧場而碎裂，還面臨遭獵捕的危險。將圈養繁殖的個體再引入的成效不一。

●穆爾鹿羚 Nanger dama mhorr（極危） 。喬．沙托瑞 J O E L S A RTO R E 分享 facebook

●亞洲象 Elephas maximus

●狀態：瀕危

●威脅：盜獵

20世紀初，整個亞洲約有10萬頭大象。但自那時起，亞洲象的族群數量可能已減少一半。牠們遭獵殺不僅是因為象牙，還有象肉和象皮⸺有時則是牠們毀壞農作物而遭到居民報復。

●亞洲象 Elephas maximus（瀕危） 。喬．沙托瑞 J O E L S A RTO R E 分享 facebook

●野生華南虎（Panthera tigris amoyensis）

●狀態：極危 ，可能已在野外滅絕

野生華南虎已消聲匿跡十多年。透過育種計畫飼養在動物園的不到200頭。若中國將數頭華南虎野放的計畫失敗，牠們可能會成為第四個滅絕的老虎亞種。

●野生華南虎（Panthera tigris amoyensis）（極危 ，可能已在野外滅絕） 。喬．沙托瑞 J O E L S A RTO R E 分享 facebook

●蘇門答臘猩猩 Pongo abelii

●狀態：極危

●頭號威脅： 人類

喪失棲地是大多數動物面臨的最大威脅，主要是人類開發居住地、農地與商業用地等擴展所導致，其次是狩獵和漁撈。棲地即使沒有完全消失，也可能改變大到動物無法適應。圍欄導致草原碎裂化；伐木侵入森林，破壞遷移廊道；汙染毒害河川；農藥廣泛且無差別地殺害生命。除了這些地區威脅，還有不斷增加的全球威脅：貿易將疾病與入侵種由一處傳至另一處，還有最終將影響地球上每一個物種的氣候變遷⸺從生活在低溫山頂或仰賴極地冰層的動物開始。不論直接或間接，這些威脅都與人類以及我們不斷擴張的生態足跡有關。多數物種面臨多重威脅。有些能適應人類的擴張；有些將會消失。(文章摘自《國家地理》雜誌2019年10月號 NO.215)

●蘇門答臘猩猩 Pongo abelii（極危） 。喬．沙托瑞 J O E L S A RTO R E 分享 facebook

■本文改寫自喬．沙托瑞的新書《消失殆盡》（ 暫譯， 原文書名為Vanishing），由國家地理學會叢書部出版發行。

■伊麗莎白．寇伯特的最新著作《第六次大滅絕》獲頒普立茲獎。由於打造了影像方舟這個世界上最大的室內動物攝影集，攝影師喬．沙托瑞被喻為現代諾亞。

■影像方舟是國家地理與喬．沙托瑞的共同計畫。想了解更多請至natgeophotoark.org。

本文改寫自喬．沙托瑞的新書《消失殆盡》（ 暫譯， 原文書名為Vanishing），由國家地理學會叢書部出版發行。 分享 facebook

延伸閱讀》

十年間有八種鳥類幾乎滅絕，包括《里約大冒險》的「阿藍」

人類能熬過第六次大滅絕嗎？

完整「恐龍 FOR SALE」 精彩內容文章，都在《國家地理》雜誌2019年10月號 NO.215

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