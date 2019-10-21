親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國家地理雜誌
工業技術與資訊
智動化
CTimes零組件
科技新報
英語島

軍方證實火箭彈炸死老翁 家屬怒：為何爆裂物垂手可得

你能想像 有一天我們將看不到大象！

2019-10-21 12:01國家地理雜誌

●灰絨毛猴Lagothrix cana（瀕危）這隻營養不良的小絨毛猴來自巴西，被...
●灰絨毛猴Lagothrix cana（瀕危）這隻營養不良的小絨毛猴來自巴西，被當成寵物養大。牠的母親可能在捕捉的過程中喪命。環保警察救了牠，並給予治療，但牠餘生都得在圈養環境中度過。 。喬．沙托瑞 J O E L S A RTO R E
分享

消失殆盡—當動物走向滅絕， 我們會失去什麼？

【攝影：喬．沙托瑞 J O E L S A RTO R E ／撰文：伊麗莎白．寇伯特 E L I Z A B E T H KO L B E RT】

《國家地理》雜誌10月號「滅絕危機專刊」《消失殆盡》文中這幾頁上的動物大多都名列在國際自然保護聯盟（IUCN）所公布超過2萬8000種受滅絕威脅的動、植物名單上。

這個數字並不足以反映真實的危機。

自從IUCN於1964年建立受威脅物種的「紅色名錄」並開始彙整全球數據以來，這份名錄已成為首要的全球瀕危生物資料庫，以及制定保育政策的重要工具。

然而，科學家已發現並命名的動物超過150萬種，植物超過30萬種，而且他們估計這還不到實際存在物種數量的四分之一，但是IUCN已評估的物種只有約10萬6000種。

一份最近針對生物多樣性危機的政府間報告估計，高達100萬種已知與未知的動、植物受滅絕威脅。IUCN希望在2020年前，將評估的物種數增加至16萬種。IUCN的下一個計畫是：建立保育成功的「綠色名錄」。這份名錄會比紅色名錄短得多。

●黑背跳狐猴 Propithecus diadema

●狀態：極危

●威脅：濫伐

雌猴一年可能只有一天能受孕，限制了黑背跳狐猴重建破碎族群的能力。

對樹棲的狐猴來說，沒有森林，也就是牠們唯一的家園馬達加斯加，就無法存活。

但由於開發、製炭與火耕，這個島國已損失80%的樹林。狐猴被迫在有限的保護區生活；有38種狐猴已列為極危。該國正引進節省燃料的爐子，以鼓勵民眾減少木材使用量，保護森林棲地。

●黑背跳狐猴 Propithecus diadema（極危） 。喬．沙托瑞 J ...
●黑背跳狐猴 Propithecus diadema（極危） 。喬．沙托瑞 J O E L S A RTO R E
分享

●穆爾鹿羚 Nanger dama mhorr

●狀態：極危

●威脅：棲地碎裂

鹿瞪羚的亞種，曾廣泛分布於撒哈拉西部。現在，馬利、查德和尼日的個體數總計不到300隻。牠們的生活範圍因家畜牧場而碎裂，還面臨遭獵捕的危險。將圈養繁殖的個體再引入的成效不一。

●穆爾鹿羚 Nanger dama mhorr（極危） 。喬．沙托瑞 J O E...
●穆爾鹿羚 Nanger dama mhorr（極危） 。喬．沙托瑞 J O E L S A RTO R E
分享

●亞洲象 Elephas maximus

●狀態：瀕危

●威脅：盜獵

20世紀初，整個亞洲約有10萬頭大象。但自那時起，亞洲象的族群數量可能已減少一半。牠們遭獵殺不僅是因為象牙，還有象肉和象皮⸺有時則是牠們毀壞農作物而遭到居民報復。

●亞洲象 Elephas maximus（瀕危） 。喬．沙托瑞 J O E L ...
●亞洲象 Elephas maximus（瀕危） 。喬．沙托瑞 J O E L S A RTO R E
分享

●野生華南虎（Panthera tigris amoyensis）

●狀態：極危 ，可能已在野外滅絕

野生華南虎已消聲匿跡十多年。透過育種計畫飼養在動物園的不到200頭。若中國將數頭華南虎野放的計畫失敗，牠們可能會成為第四個滅絕的老虎亞種。

●野生華南虎（Panthera tigris amoyensis）（極危 ，可能...
●野生華南虎（Panthera tigris amoyensis）（極危 ，可能已在野外滅絕） 。喬．沙托瑞 J O E L S A RTO R E
分享

●蘇門答臘猩猩 Pongo abelii

●狀態：極危

●頭號威脅： 人類

喪失棲地是大多數動物面臨的最大威脅，主要是人類開發居住地、農地與商業用地等擴展所導致，其次是狩獵和漁撈。棲地即使沒有完全消失，也可能改變大到動物無法適應。圍欄導致草原碎裂化；伐木侵入森林，破壞遷移廊道；汙染毒害河川；農藥廣泛且無差別地殺害生命。除了這些地區威脅，還有不斷增加的全球威脅：貿易將疾病與入侵種由一處傳至另一處，還有最終將影響地球上每一個物種的氣候變遷⸺從生活在低溫山頂或仰賴極地冰層的動物開始。不論直接或間接，這些威脅都與人類以及我們不斷擴張的生態足跡有關。多數物種面臨多重威脅。有些能適應人類的擴張；有些將會消失。(文章摘自《國家地理》雜誌2019年10月號 NO.215)

●蘇門答臘猩猩 Pongo abelii（極危） 。喬．沙托瑞 J O E L ...
●蘇門答臘猩猩 Pongo abelii（極危） 。喬．沙托瑞 J O E L S A RTO R E
分享

■本文改寫自喬．沙托瑞的新書《消失殆盡》（ 暫譯， 原文書名為Vanishing），由國家地理學會叢書部出版發行。

■伊麗莎白．寇伯特的最新著作《第六次大滅絕》獲頒普立茲獎。由於打造了影像方舟這個世界上最大的室內動物攝影集，攝影師喬．沙托瑞被喻為現代諾亞。

■影像方舟是國家地理與喬．沙托瑞的共同計畫。想了解更多請至natgeophotoark.org。

本文改寫自喬．沙托瑞的新書《消失殆盡》（ 暫譯， 原文書名為Vanishing）...
本文改寫自喬．沙托瑞的新書《消失殆盡》（ 暫譯， 原文書名為Vanishing），由國家地理學會叢書部出版發行。
分享

延伸閱讀》

十年間有八種鳥類幾乎滅絕，包括《里約大冒險》的「阿藍」

人類能熬過第六次大滅絕嗎？

完整「恐龍 FOR SALE」 精彩內容文章，都在《國家地理》雜誌2019年10月號 NO.215

Follow 科普新知:《國家地理》雜誌 官網

跟大家一起討論科學:《國家地理》雜誌 粉絲團

《國家地理》雜誌2019年10月號 NO.215
《國家地理》雜誌2019年10月號 NO.215
分享

國家地理雜誌

「國家地理學會」是世界上最大的非營利科學與教育組織之一，成立於1888年，以「增進與普及地理知識」為宗旨，致力於激發大眾關愛地球。 《國家地理》雜誌是「國家地理學會」所發行的學會會刊，以33種語言發行，訂戶遍及75國，擁有超過3億5000萬數位閱聽者。自創刊以來一直以精采絕倫的攝影，嚴謹真實的文字，精密準確的地圖與生動的插畫，將國家地理學會的第一手發現，送到全球讀者手中。
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

恐龍待售中…房間裡的恐龍

2019-10-02 13:09

正在消失的河中生物！

2019-10-14 11:42

生存在人類陰影下的海龜

2019-10-07 11:44

與北極狼共處 這樣與人類接觸會讓牠們少些野性嗎？

2019-09-23 15:41

永凍土解凍 北極地底下的威脅

2019-09-16 12:51

看冰的日子

2019-09-09 13:55

氣候變遷帶來國際新衝突 北極資源爭奪戰

2019-09-02 13:47

「貪吃的人」狼獾 是很頑強的倖存者

2019-08-26 13:17

餵飽北大西洋的海藻 體驗超凡感受的時刻

2019-08-20 09:35

幾百萬人大規模遷徙 只為尋找一處理想家園

2019-08-12 14:36

生為難民

2019-08-06 11:17

10億人大遷移：戰亂、全球化、氣候變遷 掀起人類史上最大規模遷移潮！

2019-08-02 11:08

女性限定太空任務

2019-07-29 10:32

發射升空！接下來呢？

2019-07-23 15:25
看更多

熱門文章

如何買到便宜外幣？3大技巧 教你鎖住美元、日圓最佳匯率

2019-10-17 10:48

30年統戰成果毀於一顆籃球 中國為何不敢對NBA下重手？

2019-10-16 13:02

歐洲人趨之若鶩！他把台灣鹹酥雞攤與速食店廢油變鈔票

2019-10-18 07:22

他用8元買下瀕臨破產航空 18年後翻身840億營收亞洲廉航霸主

2019-10-16 12:59

很難再靠買屋賺錢？ 建設公司老董：5跡象顯示台灣房市已走到夢醒時分

2019-10-18 10:06

為何台積電加碼1200億元擴產 對明年展望超級樂觀？原因是這個

2019-10-18 10:10

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

叫好不叫座？為什麼台灣吸引不到香港人才？

2019-10-17 14:04

揭密》永福樓新租客烏龍傳聞主角 護理師變百靈油女王

2019-10-18 09:18

謝金河：守株待兔的操作學

2019-10-17 12:00

助眠食物 讓你倒頭就睡

2019-10-14 09:05

華為提油救火 退守中國恐陷雙輸危局

2019-10-17 13:57

中美貿易協議分階段走 川普背後打什麼算盤？

2019-10-14 09:56

傳JR東日本將點亮六福皇宮 日企在台拼命開飯店背後的盤算是什麼？

2019-10-21 09:09

郭中端：「北投，就是個充滿療癒力的地方。」

2019-10-14 10:18

在外商做業務月入5萬 3個理由讓他想轉行當全職外送員

2019-10-17 11:18

終於卸貨！但產後的妳「性」福嗎？

2019-10-14 08:41

外資為何大買被動元件股？

2019-10-17 11:33

外送員不用怕成「勞保孤兒」！專家指點「這2險種」不可不保！

2019-10-15 10:17

遍地烽火…香港金融人怕了 擔心禁蒙面終結3件事

2019-10-09 14:05

生不出來 該尋求人工生殖幫忙嗎？

2019-10-14 09:03

谷底翻揚的5G概念股

2019-10-17 11:40

張忠謀三度「出國比賽」 為何總統常找企業家代表台灣去APEC？

2019-10-16 08:58

非洲窮人看巫醫 為何比上醫院更合理？

2019-10-18 09:11

被低估的矽晶圓母子檔

2019-10-17 11:36

台壽保又在內湖獵地 這回當禾馨房東

2019-10-17 14:05

「反送中」致詞讓他一夕爆紅 台大學生會長決心掀起「18歲還權青年」運動

2019-10-21 10:14

為何台積電、鴻海都在乎？不懂ESG小心被大股東與投資人投「反對票｣

2019-10-16 13:09

中國智慧停車市場 台商下一個舞台？

2019-10-17 14:32

營收雙率雙升成長股出列

2019-10-17 14:30

搖滾30年！伍佰：不是在比較大的地方唱就比較偉大！

2019-10-16 13:08

昆明周邊順遊：紅河人文地景線

2019-10-17 09:50

研究發現 走路速度較慢的中年人老得更快

2019-10-16 09:27

顏清標已經不夠看？韓國瑜的貴人是她哥哥 專訪雲林縣長張麗善

2019-10-07 10:00

佳士達策略轉型三支箭 走出7年虧損期

2019-10-17 13:55

微軟新手機竟用Google系統 敵人變盟友背後盤算

2019-10-09 14:01

悠遊城市裡的秘密綠境 中都濕地公園

2019-10-16 09:30

晚上不涼、暴雨變日常 5張圖表看台灣氣候變遷

2019-10-16 15:57

兩個不同世代的女人 會擦出什麼火花？ 藍心湄 X 9m88 雙面摩登女郎

2019-10-17 15:09

掌握成長黃金期 吃對食物長得比別人高

2019-10-14 09:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top