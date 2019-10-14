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正在消失的河中生物！

2019-10-14 11:42國家地理雜誌

【俄勒岡州，威拉米特河】 成年的粗皮漬螈會從森林遷徙到溼地繁殖。 RoughSk...
【俄勒岡州，威拉米特河】 成年的粗皮漬螈會從森林遷徙到溼地繁殖。 RoughSkinnedNewts。 攝影：大衛．赫拉西姆恰克
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【撰文：MELISSA SURAN／攝影：大衛．赫拉西姆恰克】

影像故事──淡水中的脆弱生命

和滅絕時鐘賽跑的水底攝影師，帶你一窺河川、溪流和湖泊水面下的瀕危世界。

淡水占地球水量不到3% ，卻是接近半數魚類的家。

大衛．赫拉西姆恰克經常在接近冰凍的水中待上十小時。他身穿乾式潛水衣在水面上下浮動，手裡緊握相機，等待著。從他極有耐心的態度看不出來的是，他其實很急。「這些物種中許多已存在數百萬年，」他說：「直到過去100 年間才開始消失。」

赫拉西姆恰克是「淡水圖解」的攝影師及電影攝影師，該非營利保育組織送他到世界各地記錄湖泊、河川和溪流中瀕危的野生生物。科學家認為，超過20% 的淡水魚類正受到威脅或已經滅絕，因為水壩限制了遷徙路線，且汙染逕流和水溫上升讓棲地變得無法居住。

失去這些物種也會影響到人類。有蓬勃的生態系才有可飲用的淡水。雙殼貝類和溼地植物會吸收汙染物質，而某些動物會攝取造成水質下降的碎屑。這些生物的角色常受到忽略──但現在汙染已超出牠們能夠應付的程度。

許多水底攝影師喜歡宏偉的鯨魚、鯊魚和珊瑚礁。赫拉西姆恰克的主題則較小：特有魚類、水生蠑螈、水蛇。即使只是中等降雨，沖刷到牠們棲地的汙染物都足以扼殺牠們。這些生物容易受驚嚇，因此赫拉西姆恰克的耐心並不總是有回報。不過他仍堅持不懈，因為他深知自己正與滅絕的時鐘賽跑。「很多生命正在消失。」他說，而所剩時間不多了。⸺MELISSA SURAN

圖片及文章摘自《國家地理》雜誌2019年10月號 NO.215

赫拉西姆恰克在淡水中拍攝照片，例如這條擁有多樣生物的特利科河。 Southern...
赫拉西姆恰克在淡水中拍攝照片，例如這條擁有多樣生物的特利科河。 SouthernAppalachiaFreshwaterDiversity。 攝影：大衛．赫拉西姆恰克
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【俄勒岡州，德舒特河】 灌溉摧毀了喀斯開山脈中俄勒岡斑點蛙的棲地。 Oregon...
【俄勒岡州，德舒特河】 灌溉摧毀了喀斯開山脈中俄勒岡斑點蛙的棲地。 OregonOregonSpottedFrog。 攝影：大衛．赫拉西姆恰克
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【緬因州，瑪格洛威河】 雄美洲紅點鮭凶猛地互咬和互撞以取得繁殖優勢。 Maine...
【緬因州，瑪格洛威河】 雄美洲紅點鮭凶猛地互咬和互撞以取得繁殖優勢。 MaineBrookTrout_FreshwaterLife。 攝影：大衛．赫拉西姆恰克
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【田納西州，史密斯溪】 鰷魚（如照片中的田納西鱥）準備繁殖時，會從銀色轉變為鮮豔...
【田納西州，史密斯溪】 鰷魚（如照片中的田納西鱥）準備繁殖時，會從銀色轉變為鮮豔的顏色。 SouthernAppalachiaFreshwaterDiversity。 攝影：大衛．赫拉西姆恰克
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【俄勒岡州，威拉米特河】 三峰七鰓鰻能沿瀑布往上跳躍並用吸嘴抓住岩石突起處。 O...
【俄勒岡州，威拉米特河】 三峰七鰓鰻能沿瀑布往上跳躍並用吸嘴抓住岩石突起處。 OregonPacificLamprey2_FreshwaterLife。 攝影：大衛．赫拉西姆恰克
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《國家地理》雜誌2019年10月號 NO.215
《國家地理》雜誌2019年10月號 NO.215
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延伸閱讀》

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紐西蘭發現淡水三眼螃蟹

完整「恐龍 FOR SALE」 精彩內容文章，都在《國家地理》雜誌2019年10月號 NO.215

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「國家地理學會」是世界上最大的非營利科學與教育組織之一，成立於1888年，以「增進與普及地理知識」為宗旨，致力於激發大眾關愛地球。 《國家地理》雜誌是「國家地理學會」所發行的學會會刊，以33種語言發行，訂戶遍及75國，擁有超過3億5000萬數位閱聽者。自創刊以來一直以精采絕倫的攝影，嚴謹真實的文字，精密準確的地圖與生動的插畫，將國家地理學會的第一手發現，送到全球讀者手中。

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