生存在人類陰影下的海龜

印尼卡伊群島附近，被原住民獵人用魚叉射中的革龜奄奄一息，身上滲出鮮血。革龜是七種海龜中體型最大的一種，也是最受威脅的其中一種。西太平洋革龜族群的雌海龜只剩下不到1000隻。 影：湯瑪斯．P．帕斯查克 T H O M A S P. P E S C H A K。 分享 facebook

生存，在人類的陰影下

【撰文：克雷格．威爾許 C R A I G W E LC H / 攝影：湯瑪斯．P．帕斯查克 T H O M A S P. P E S C H A K】

海龜已在大海裡徜徉了１億年之久，但人類卻讓這些生命力強韌的爬行動物陷入險境......

要了解所有人類善待或傷害海龜的方式，沒有比杜拜阿拉伯塔朱美拉酒店更適合的起點了。這座閃閃發光的藍白玻璃塔，20年前在阿拉伯聯合大公國杜拜的一座人工島上拔地而起。該酒店的皇家套房面積780平方公尺，還配備私人電影院。週末的住宿價格可能超過5萬美元。不過我來這裡，是為了要看那些不付錢的「客人」。

我和旅居當地的英國海洋生物學家大衛．羅賓遜碰了面。我們搭乘電梯下樓到一個停車場，行經好幾輛藍寶堅尼跑車，來到我們的目的地：迷宮般分布的水管與塑膠池，這是為海龜精心設置的醫院裡的加護病房。在其中一個池子裡，一隻綠蠵龜正與內臟損傷搏鬥。往上一層樓，水槽裡滿滿的都是生病且極度瀕危的玳瑁。

康復中心所在的酒店隸屬一個控股集團，背後的掌控者是杜拜的埃米爾（酋長）：穆罕默德．本．拉希德．阿勒馬克圖姆殿下。他帶領這個地區急速成長，力求這座城市能成為環境管理的典範。然而工作人員曾看過海龜的腸子裡卡著氣球、因誤入漁網導致鰭肢斷裂，或者頭部遭受重擊並被扔出船外。「這些都是人類幹的，」羅賓遜說：「所有一切──每個層面、每一種海龜、牠們面臨的每個威脅──都是人類造成的。」

他當然不是指只有在這裡。從體型不比汽車輪胎大的肯氏龜，到可能比北極熊還重的革龜，全世界的七種海龜中，有六種被判定是易危、瀕危或極危。至於第七種，也就是澳洲的平背龜，則保育狀況不明。

然而，海龜仍不屈不撓地活著。一項近期研究重新檢視了幾個海龜築巢群，發現族群數量增加者是下降者的兩倍以上。科學家今年發現，受到美國《瀕危物種法》保護的海龜，數量正在上升。一隻因為頭部受傷而入院接受羅賓遜照顧了546天的綠蠵龜，野放後完成了綠蠵龜紀錄中最長距離的旅程。在追蹤器最後失效前，這隻雌綠蠵龜一共游了8282公里，幾乎從中東一路游到泰國。

「我在海龜身上看過各種誇張的外傷、畸形與疾病，但牠們仍繼續活下去。」國際自然保護聯盟負責海龜族群分析的布萊恩．華萊士表示。儘管有一些地方族群確實面臨絕跡危險，例如馬來西亞的革龜，不過所有七種海龜仍在世界各地的海域努力生存。

剛孵化的革龜幼龜在爬過千里達馬土拉海灘前往大海的途中，遭遇了塑膠瓶與其他垃圾。當地保育團 體「追求自然者」會定期組織淨灘活動，已經幫助了革龜族群數量回升。 影：湯瑪斯．P．帕斯查克 T H O M A S P. P E S C H A K。 分享 facebook

人類掠奪海洋資源、開發海岸線，並且造成地球溫度上升，因此有理由懷疑我們是否將害這些動物走上絕路。然而，在耗時數月報導了幾個國家的海龜狀況後，我認為我們應該思索另一個問題：如果再多一點幫助，這些爬行動物會過得如何？

如果你觀察海龜的時間夠長，很難不注意到這些動物的驚人之處。牠們用翼狀的前鰭肢在大海中翱翔，並用後肢挖巢，挖沙和甩沙的動作幾乎跟手一樣。牠們的嘴與鳥喙相似，也許是因為海龜與雞有共同祖先之故。

除了革龜有厚厚的皮膚層，其他的海龜都有外骨骼，上面覆蓋著角蛋白形成的盾片，角蛋白也是構成犀牛角與人類指甲的物質。儘管如此，每種海龜都各有不同。玳瑁會吃海綿，藉此幫助可能遭海綿悶住窒息的珊瑚。赤蠵龜會用強而有力的顎將鱟咬碎。革龜會吃水母與海鞘，也能輕輕鬆鬆從日本遷徙到美國加州。

海龜在超過1億年前從牠們的陸生親屬中分支出來。牠們在造成恐龍滅絕的小行星事件中活了下來，又僥倖度過了200萬年前的海洋生命大滅絕，不過數量幾乎因此減半。時至今日，除了南極洲以外，每個大陸的海灘上都有海龜的蹤跡，牠們的活動範圍遍及所有熱帶與溫帶水域。

綠蠵龜聚集在巴哈馬的一個碼頭附近。在哥倫布時期，綠蠵龜多到讓人覺得「船隻似乎會在綠蠵龜群身上擱淺。」 影：湯瑪斯．P．帕斯查克 T H O M A S P. P E S C H A K。 分享 facebook

海龜出現在我們的故事中：在中國神話裡，是海龜的四肢撐起天空；我們在海龜身上尋找療方：在西非，人們曾相信海龜肉可以對抗痲瘋。即使到了今天，從中國到墨西哥，龜骨與盾片仍被當成藥材出售。

在人類與海龜共存的大多數時間中，海龜不只是存活下來，牠們甚至繁衍興旺。「海裡處處是海龜，牠們的體型很大，數量很多，船隻似乎會在牠們身上擱淺。」一位西班牙神父寫下了哥倫布在1494年的第二次航行中，在古巴看到海龜的情景。

現在有些科學家認為，在哥倫布抵達美洲以前，光是加勒比地區可能就有9100萬隻成年綠蠵龜，這大約是現存不分物種所有成年海龜個體總和的十倍。

在哥斯大黎加某個漆黑的夜晚，當我和海倫．菲西拿著紅色手電筒穿過一片海灘時，天空開始飄雨。菲西是研究爬行動物黑市交易的博士候選人，目前正與美國一個名為Paso Paci co的保育組織合作。她口袋裡有一個植入GPS發射器的假海龜蛋，我們正在替它尋找可能的「媽媽」。她指向一隻獨自在黑夜裡踢沙的欖蠵龜。這隻懷孕的母龜產卵時，菲西爬向牠的尾巴，將手伸入一堆乒乓球大小的海龜蛋裡，把假蛋放在中間。她希望偷蛋賊在匆忙竊取他們想要的真蛋時，會一併抓到她的假蛋。

海龜蛋在亞洲和拉丁美洲部分地區是熱門商品。龜蛋可以放入湯中煮熟、做成煎蛋捲，或是與檸檬、番茄汁和胡椒一起加入烈酒杯中生吃。

在大多數國家，販賣海龜蛋多年來一直是非法的。然而在2018年，警方在墨西哥奧薩卡州查獲了一輛小卡車，上面載著成堆塞滿了海龜蛋的垃圾袋，數量高達2萬2000顆。馬來西亞當局在三年前攔截了幾艘載有四名菲律賓人的木船，上面有1萬9000顆龜蛋。這些船員賣龜蛋可能賺到的7400美元，幾乎是他們居住社區平均年工資的三倍。希望假蛋能幫助阻止有組織的非法販子。

在哥斯大黎加的奧斯蒂歐娜海灘， 欖蠵龜的巢非常密集，以至於常常會互相擠壓和破壞對方的蛋，因此當局允許當地居民採集海龜蛋以供自用與國內銷售。海龜蛋的採集與銷售都受到管制。 影：湯瑪斯．P．帕斯查克 T H O M A S P. P E S C H A K。 分享 facebook

最近的某個星期六，小偷在哥斯大黎加瓜納卡斯提附近洗劫了28個海龜巢，偷來的蛋裡面也包括菲西的一個假龜蛋。

星期一早上7點，菲西在智慧型手機的應用程式上，看著她的假蛋從半島移動到大陸。耽擱一段時間後，這顆假蛋再度移動，這次到了距離海灘137公里的聖拉蒙一帶。假蛋停在一間超市的卸貨區，這批貨可能在這裡轉手，然後被送到某人家中。

即使假蛋在打擊走私上似乎頗有潛力，走私也只是海龜面臨的諸多問題之一。人類正在破壞牠們用以築巢的海灘，在那裡蓋起一座座濱海摩天大樓、旅館與住宅區。我們照亮海岸線的路燈會讓牠們失去方向感，有些甚至因此被汽車撞。油性毒物和塑膠製品等所造成的汙染，會溢散到沿海水域。吸管與塑膠叉子會卡在海龜的鼻子裡。飢餓的革龜還會把塑膠袋當成水母吞下肚。

新研究顯示，在過去150年間，大約有900萬隻玳瑁被屠殺，多半是為了牠們身上火紅帶金的背甲，好用來做成髮夾、眼鏡、珠寶盒與家具。

《瀕危野生動植物種國際貿易公約》於1970年代開始禁止出售海龜產品，然而這項禁令並不總是奏效。2012年，研究人員發現日本與中國有數以千計的玳瑁產品待價而沽。確切數據不得而知，但科學家估計全世界只剩下6至8萬隻具繁殖能力的雌玳瑁。

與此同時，有些國家仍然允許為生計而獵取龜肉。然而，即使在已明令禁止獵捕海龜的國家，少了確實執法、當地居民的支持以及替代的食物或收入，禁令也是枉然。例如光是在莫三比克與馬達加斯加，每年被獵人非法捕殺的幼年與成年綠蠵龜，就有數萬甚至數十萬隻。.....

◎本刊記者克雷格．威爾許曾在2019年9月號雜誌中報導永凍土融化的情形。這是攝影師湯瑪斯．P．帕斯查克為《國家地理》雜誌拍攝的第十篇報導。

《國家地理》雜誌2019年10月號 分享 facebook

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