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與北極狼共處 這樣與人類接觸會讓牠們少些野性嗎？

2019-09-23 15:41國家地理雜誌

《國家地理》雜誌2019年8月號 NO.214期
《國家地理》雜誌2019年8月號 NO.214期
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【撰文： 尼爾． 謝伊 Neil Shea / 攝影： 羅南． 唐納文 RONAN DONOVAN】

北極清晨的藍光下，七隻北極狼滑過一座結冰的池塘，時而汪汪叫時而尖叫，邊追逐一塊約冰球大小的冰塊。

池塘在那時的天光下散發著乳白色光輝，宛如宇宙之鏡，歡樂的狼群似乎也不屬於這個世界。四隻狼崽在池塘上來回追逐、爭奪冰球，三隻較年長的狼撲向牠們，把四隻狼崽撞到岸邊結冰的草地上。我在筆記本上，用因為發抖而難以辨認的字跡寫下「憨憨的」。

體型最大的是隻一歲大、體重約30公斤的蠻橫公狼。體型最小的，是那年出生的狼崽中個頭最小的一隻，比一個抱枕大不了多少，牠眼睛周圍有一圈黑眼線。

兩隻渡鴉凌空而過，除了渡鴉奚落的叫聲，凍原上只有狼群的叫聲與爪子碰到冰面發出的咔嗒聲。最後，冰球滑入草叢，最大的狼追了上去，大口把冰塊咬碎。

其餘的狼歪頭眼睜睜看著，似乎被這粗魯的舉動嚇呆了。然後，牠們一隻隻轉過頭盯著我。這感覺很難形容――這群掠食者發現而且鎖定了你，持續盯著你看了數十下心跳的時間。

9月暮色中，在享用新鮮麝牛屍體後，這隻12週大的狼崽滿足地伸展筋骨。這些狼崽現在...
9月暮色中，在享用新鮮麝牛屍體後，這隻12週大的狼崽滿足地伸展筋骨。這些狼崽現在已經大到可以移動至別處，牠們必須在冬天來臨之前，趕緊增重並學會重要的生存技能，包括狩獵與避開 其他狼群。 攝影： 羅南． 唐納文 RONAN DONOVAN
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人類通常不是這種打量目光的對象，但我的身體似乎本能地察覺到了危險。

我又打了個寒顫，這次不是因為寒冷。不管牠們幾分鐘前有多愛玩，牠們就是野狼。牠們白色的毛皮因血漬而發暗。附近有一具體型大了我許多倍的麝牛屍體；它是這群狼這陣子的食物，胸腔裂開，肋骨就像扇子一樣朝天空展開。

狼群靜靜看著我，卻用輕拍耳朵與擺動尾巴的方式與彼此溝通。牠們正在做決定。過了一會兒，牠們決定靠近一點。

這大概不會發生在地球上其他地方。這也是我為什麼來到位在加拿大北極圈內的艾厄士米爾島，加入了一個紀錄片拍攝團隊。

這兒地處偏遠、冬季酷寒、人罕至。西岸有座名叫尤里卡的氣象站，終年約有八名人員駐守。除了氣象站之外，最近的村落（人口有129人）位在南方400公里的格里斯峽灣。再往南約1600公里，才會出現可以稱之為樹的植物。

這表示，艾厄士米爾島這裡的狼群雖然與生活在洛磯山脈北部、加拿大多數地區以及歐亞大陸上零星地區的灰狼（Canis lupus）同屬，但是從未遭獵捕、從未因開墾而遭驅逐，或遭牧場主人下毒或用陷阱捕捉。牠們不會被車撞，朝令夕改的法規也不會今年保護，隔年卻危害牠們。

只有少數科學家研究過牠們。即使與我認識的因紐特人相比――他們的祖先已在這一帶生活數千年了――這群狼都還更加與世隔絕。

後一次狩獵後，白圍巾先確保狼崽吃飽了，才消失在凍原上。牠的一個女兒嘗試接下新領袖...
後一次狩獵後，白圍巾先確保狼崽吃飽了，才消失在凍原上。牠的一個女兒嘗試接下新領袖的位子。 攝影： 羅南． 唐納文 RONAN DONOVAN
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這並不是說這群狼從來沒遇過人類。自1986年，傳奇生物學家L．大衛．梅奇在這兒花了25個夏天觀察狼群。氣象站工作人員經常看到牠們，而且據報，曾有大批狼群遊蕩穿越氣象站站區。而為拍攝這群我花了數星期認識的狼，紀錄片團隊上的朋友們駕著全地形越野車跟隨牠們不停歇的行蹤移動，根本就是形影不離。

這樣與人類接觸會讓牠們少些野性嗎？動物的野性是否能用牠們與人類的距離來衡量？相較於生活在較不荒涼之處的狼群（例如在愛達荷或蒙大拿州），艾厄士米爾島的狼群與牠們之間的差距不只是距離。在這裡，狼群從未被人類逼迫到瀕臨滅絕；牠們的生活遠離人類陰影，因此不見得會害怕我們。要拜訪牠們，就得捨棄主導權，進入另一個世界。

那天，在結冰的池塘上，那群狼邊低頭用鼻子搜集氣味，邊緩緩靠近。那是9月初，攝氏零下3度。短暫的北極夏季已經結束，但太陽每天仍流連在天空中20小時左右。真正的夜晚，那持續四個月且溫度降到零下50度的冬夜，仍是幾週後的事。

我獨自一人，手無寸鐵。我坐在冰上，回想這輩子雖然有落單過幾次，但是從未如此脆弱......

我可以聽見野狼肚子咕嚕叫的聲音。牠上下打量我，鼻子好像作畫般地在半空擺動。接著牠靠得更近了，還突然把鼻子貼到我手肘上。我像觸電般地抽動了一下。牠跳開了並快步離開，還不慌不忙地回頭一瞥，接著便加入牠那些正埋頭享用麝牛屍體的家人。

這隻年輕麝牛對抗狼群20分鐘後，還是倒下了。獨眼龍（最左）使勁咬住小麝牛的鼻子，...
這隻年輕麝牛對抗狼群20分鐘後，還是倒下了。獨眼龍（最左）使勁咬住小麝牛的鼻子，其他的狼則從後方攻擊。這些一歲多的狼就是這樣學習獵殺， 通常以老、幼、病的獵物為目標。餓壞的狼群有時等不及獵物死亡就會開始享用大餐。 攝影： 羅南． 唐納文 RONAN DONOVAN
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我們很容易把狼想作狗――友善、單純、有著卡通化的欲望與習性。部分原因是牠們外型相似，另一部分是因為這樣的比較，讓我們能自在面對這種長久以來被塑造成冷酷殺手的動物。我與艾厄士米爾島狼群的邂逅，抹去了任何一絲與狗有關的聯想。那隻眼睛烔烔有神的母狼剛才慢條斯理地檢視我。十分冷靜。牠的視線不曾離開我的目光，我在牠眼中瞥見某種光芒四射的智慧，遠超過任何我所知的動物。這感覺不會錯，透過我們體內深處的編碼，我們認得彼此。

我並不是指什麼個人連結；牠不是我的靈獸。我說的是基因藍圖，是一種物種層面上的熟悉感。狼比現代人類稍微早一點出現，所以智人出現時，狼已經演化完成了。就像人類，狼也名列地球上最成功且全能的掠食者，而且以家庭為生活群體；就某些層面而言，相較於和人類最接近的其他靈長類動物，狼的家庭組成與人類家庭更相似。隨著氣候變遷令北極轉變為一塊較溫暖也較難預測的邊疆，狼或許會像人類一樣去適應環境――可能是利用新的優勢，或是在情況惡化時遷徙到其他地方......

 

【作者尼爾．謝伊與攝影師羅南．唐納文同為記錄艾厄士米爾島北極狼的拍攝團隊成員。】

後一次狩獵後，白圍巾先確保狼崽吃飽了，才消失在凍原上。牠的一個女兒嘗試接下新領袖...
後一次狩獵後，白圍巾先確保狼崽吃飽了，才消失在凍原上。牠的一個女兒嘗試接下新領袖的位子。 攝影： 羅南． 唐納文 RONAN DONOVAN
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完整《與北極狼共處》 內容，請看《國家地理》雜誌2019年9月號「北極資源爭奪戰」

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