看冰的日子

北站東南方約2公里處的弗萊格小屋外繫著一顆氦氣球。這顆氦氣球用來測量大氣層最底層的空氣亂流、太陽與地球輻射，以及黑碳量，因為飛機無法在這麼低的高度安全飛行。 攝影：埃絲特．霍瓦斯 ESTHERHO RVATH (EstherHorvath_StationNord_Winter) 分享 facebook

看冰的日子

【撰文：珍妮佛．金斯利 JENNIFER KINGSLEY / 攝影：埃絲特．霍瓦斯 ESTHERHO RVATH】

來自世界各地的研究人員齊聚格陵蘭記錄北極暖化之際，也培養出團隊情誼。

北站東南方約2公里處的弗萊格小屋外繫著一顆氦氣球。這顆氦氣球用來測量大氣層最底層的空氣亂流、太陽與地球輻射，以及黑碳量，因為飛機無法在這麼低的高度安全飛行。攝影：埃絲特．霍瓦斯ESTHER HORVATH自德國艾爾弗雷德．魏格納研究所的資深科學家托馬斯．孔平便主導利用飛機來測量夏季海冰厚度及其他資料的調查。為取得數據，他們駕駛改裝過的DC-3飛機，以海拔60公尺的高度飛掠冰層，同時以纜繩拖曳一枚距冰面僅15公尺的感應器。這項工作得全神貫注，以至於孔平說：「我發現，有時就連看向窗外，欣賞或觀察我正在測量的事物都是件難事。」

飛行所得的觀測資料匯入氣候模型後，複雜的電腦程式會使用公式與數千筆資料來預測，如果氣候持續變遷會發生什麼事。要預測氣溫升高與海平面上升等全球性的後果，就需要北極圈的資料。

這座臨時帳篷為要24小時監看氣象實驗的研究人員提供庇護。在北站外得隨時警戒北極熊出現，因此這座營地隨時都有隻格陵蘭犬看守。 攝影：埃絲特．霍瓦斯 ESTHERHO RVATH (EstherHorvath_StationNord_Winter) 分享 facebook

「我們得預見未來，才能告訴民眾我們即將面臨的後果。」孔平表示。其他研究人員則施放探空氣球、掘洞挖取冰雪樣本，或整晚盯著儀器看，還隨身帶隻狗以警告他們北極熊出現。這些研究人員一點一滴地收集資料，好回答這個氣候變遷時代中最重大的問題：我們的地球會怎樣？這答案不僅在政治上與科學上都有爭議，而且必須取得在許多地方累積多年的資料才會有初步的回答。在世界的這一隅，要是少了像亞斯伯．尤爾．韓森這樣的哨站專員，根本不可能收集任何資料。他本人卻說得輕鬆：「我們就做好分內的工作，這樣別人就能夠做好他們的工作。」

這工作仍有讓人感傷之處。2018年，研究助理諾拉．弗里德在北站慶祝25歲生日。總有一天，「我得向我的孩子解釋，為什麼我們明知北極可能陷入無冰狀態，卻什麼也沒做。」她說：「我為北極感到難過。」

研究助理諾拉．弗里德使用手持儀器「冰塊」來測量海冰上雪粒子的表面積。雪的結構攸關它會吸收或反射多少光線，也因此影響了大氣暖化。 攝影：埃絲特．霍瓦斯 ESTHERHO RVATH (EstherHorvath_StationNord_Winter) 分享 facebook

每年夏天，士兵都會挑個星期六舉辦一年一度的烤豬（用運輸機送來）和競賽晚會，其中一項比賽是長矛競技。兩人一隊，配一輛載貨三輪腳踏車與一支木製長矛，每一隊都得用長矛穿過一個用繩索吊掛的圓環。圓環尺寸隨著每輪比賽縮小，參賽者則使出渾身解數干擾對手。這些搞笑活動凝聚起大家的感情，也讓在北站的眾人更加合衷共濟。

「你體認到你的人生隨時都得靠其他人才能正常運作，對吧，但你在家鄉是不會了解這點的，」韓森表示：「你看不到自己辛勤工作的成果反映在他人身上。」但是在北極這兒，他說：「這再明確不過了。」

珍妮佛．金斯利在《國家地理》雜誌的上一篇文章是關於俄國楚克奇自治區的女性。

攝影師埃絲特．霍瓦斯居住在德國，專門記錄極區動態。

《國家地理》雜誌2019年9月號 分享 facebook

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完整「北極資源爭奪戰」 精彩內容文章，都在《國家地理》雜誌2019年9月號

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