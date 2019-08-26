「貪吃的人」狼獾 是很頑強的倖存者

蒙大拿天鵝谷的一隻狼獾，在享用鹿屍時觸發了自動相機，全部感官都處於警戒狀態。這些行蹤隱密的掠食動物生來就是為了在天寒地凍的北地生存。牠們能適應不斷暖化的世界嗎？ WITH ASSISTANCE FROM SWAN VALLEY CONNECTIONS 分享 facebook

【撰文： 道格拉斯． H ． 查德威克 D O U G L A S H . C H A D W I C K 攝影： 史蒂文． 南姆 S T E V E N G N A M】

狼獾是生活在遙遠北方的小型肉食性動物， 性情凶猛。

牠們的領域隨著氣候暖化縮小，也因此面臨了新威脅。

幾年前的一個晚上，生物學家艾伯特．曼維爾開車前往加拿大亞伯達省班夫國家公園露易絲湖附近的一個垃圾場。

一排足跡反映出狼獾在冰河國家公園裡幾乎看不見的存在。狼獾在1930年代從美國本土48州消失，之後，來自加拿大的族群重新占據了蒙大拿、愛達荷、懷俄明與華盛頓州的山區。

當時那裡還沒有圍欄，常有灰熊跑來這裡找殘羹剩飯。曼維爾正觀察一隻熊享受碎肉大餐，卻注意到自己亮晃晃的車頭燈光邊緣有動靜。那是一隻狼獾，牠緊盯著灰熊和肉。

牠還能怎麼辦？牠體重大概才14公斤，灰熊則超過100公斤。

「突然間，狼獾衝上去往灰熊的屁股咬了一口，」曼維爾說道：「灰熊轉身揮了一掌，不過狼獾已經繞到另一邊去了。牠咬起肉就跑，消失在黑暗之中。」

狼獾是種感覺不太合乎常理的動物，因為從體型來看，牠的行為過於強悍，也顯得厚顏無恥。然而，這種從敏銳的鼻子到尾巴底部幾乎還不到1公尺的動物，平均的領域面積介於250到1300平方公里以上。牠們毫不懈怠地在領域裡巡邏，到處嗅聞、探測、狩獵、搜尋，並保護家園免受對手侵入。

狼獾對飲食不如對生存環境那般挑剔。齧齒類、鳥類與較大型的哺乳動物是牠們偏 好的獵物，不過牠們在冬天會倚賴腐肉，比如照片中的鹿腿。 WITH ASSISTANCE FROM SWAN VALLEY CONNECTIONS 分享 facebook

幾世紀以來，狼獾被認為是貪婪、臭氣沖天、詭計多端且難以捉摸的動物，而且脾氣暴躁，會肆意破壞，對偏遠地區的民眾很危險。然而，這些描述其實通通不準確。

狼獾的學名是Gulo gulo（源自拉丁文中意指「貪吃的人」的字），是北極、副北極區與北半球山區的原生動物。這個物種屬於規模龐大且變化多樣的鼬科。一隻狼獾可以搞定像成年馴鹿那麼大的獵物。未經證實的報告也曾描述狼獾偶爾會逼得狼、甚至大熊放棄動物屍體。

表面上看來，狼獾太不可能有什麼脆弱面了，不過獵人和牧場經營者卻讓牠們的蹤跡從歐亞大陸大部分地區消失。在新世界，政府贊助的消滅掠食者計畫讓狼獾族群付出沉重的代價。到了1930年代，這種動物已經在美國本土消失。

然而，狼獾是很頑強的倖存者，至今在阿拉斯加與加拿大西部仍占有一席之地。由於毒殺掠食動物的計畫在1960年代逐步停止，來自加拿大洛磯山脈的狼獾開始重新回到蒙大拿州的高山地區，並擴散到愛達荷州部分地區與懷俄明州北部。

長著彎曲利爪大腳掌的狼獾會不停尋找食物，一次又一次地在分布達數百平方公里的崎嶇地形中巡行。 GNAM_STEVEN 分享 facebook

後來到了1990年代，加拿大的狼獾開始進入華盛頓州的喀斯開山脈北部。目前，繁殖群共在四州有分布，包括蒙大拿州、愛達荷州、懷俄明州與華盛頓州。近期調查估計，加拿大以南的狼獾族群數量約為300隻。

與此同時，美加地區的狼獾族群都面臨了許多不同的威脅。大部分威脅都與人類活動在這些偏遠地區的拓展有關，但其中有一個問題更甚於其他問題：氣候暖化。狼獾特別適應終年涼爽的積雪環境，也非常依賴這樣的環境。如果氣候變化如預測般持續下去到了2050年，狼獾可能會失去目前在加拿大以南地區三分之一的分布範圍，到21世紀末，可能將喪失三分之二。

冰河國家公園有美國本土密度最高的狼獾族群。然而，狼獾的領域性非常強，每隻都小心翼翼地守衛著一片龐大的領域，因此這個占地4000平方公里的國家公園，也只能容納30至40隻狼獾。事實是，沒有哪個保護區的狼獾族群大到能自行繁衍。為了面對環境變遷、避免近親繁殖，必須讓一片較大範圍內的每個群體都連結起來。

生物學家過去常說，野生動物的最佳保育計畫，就是設立國家公園與保護區。現在他們說，我們還必須要保護連結保護區的自然走廊，確保像狼獾這樣的物種能夠在大範圍區域內移動、交換基因，並且適應變化的環境條件。狼獾這種動物不懂什麼理論，不過牠們本能地知道不要半途而廢，一定要走到最後。

【野生動物生物學者暨作家道格拉斯．H．查德威克著有《狼獾之道》（The Wolverine Way）。攝影師史蒂文．南姆致力於探索並闡述我們與自然的聯繫。】

延伸閱讀》

這種神祕的獨居動物是「金鋼狼」的雛型

15種可愛動物玩雪，哪些讓你想抱緊處理?

更多「10億人大遷徙」 精彩文章，都在《國家地理》雜誌2019年8月號

Follow 科普新知:《國家地理》雜誌 官網

跟大家一起討論科學:《國家地理》雜誌 粉絲團