餵飽北大西洋的海藻 體驗超凡感受的時刻

一頭抹香鯨優游在金黃色的馬尾藻下方。這種海藻滋養了無數生物，從單細胞生物到最大的哺乳動物都有。而這些生物的排泄物也讓海藻生長茁壯。 BRIAN SKERRY 分享 facebook

【撰文： 詹姆斯． 普羅謝克 JA M E S P R O S E K 攝影： 大衛． 都必烈、大衛． 李特舒瓦格

DAV I D D O U B I L E T A N D DAV I D L I I T T S C H WAG E R】

名為馬尾藻的漂浮植物，支持著多采多姿、令人驚歎的海洋生物。

馬尾藻海是北大西洋環流的巨大漩渦的一部分，經常被描述為海洋沙漠──若不是有馬尾藻形成的漂浮藻墊，這片海域著實宛如海洋中的沙漠一般。

漂浮性海藻-馬尾藻，出現在大西洋中一片名為馬尾藻海的水域。這片海域沒有明確的邊界，其邊緣並非陸塊，而是由順時針方向圍繞著百慕達流動的五股洋流來界定。馬尾藻海遠離所有大陸，水域缺乏養分，因此異常清澈蔚藍。

海洋生物學家布萊恩．拉波因特說：「其他任何海洋中都沒有類似的東西。在我們的藍色星球上，沒有其他地方能在海洋中央支持著這樣的多樣性──這都是因為這種海藻。」

乍看之下，這些海藻似乎毫不起眼──只是一叢叢漂浮的植物而已──但正如拉波因特透過自己的研究所闡明的，馬尾藻是一個複雜生態系的基礎，這個生態系滋養了無比多樣的海洋生物。馬尾藻就像會移動的庇護所，也是一席流動的饗宴。

36年來，拉波因特在匹爾斯堡的佛羅里達大西洋大學港口分校任職於海洋研究所，徹底爬梳了馬尾藻海，一方面透過衛星觀察，同時也潛入海中親自體驗。他想了解這些藻類的來源、移動方式、所滋養的生物，以及是什麼滋養這些藻類──並解開馬尾藻與其他從海馬到大白鯊等海洋生物之間的複雜關係。拉波因特表示，唯有了解這種重要資源，我們才能保護其免受如海洋酸化和汙染等潛在威脅的影響。當然，也是要馬尾藻真的需要我們保護的時候。

過去幾年馬尾藻登上新聞版面，並不是因為它是賦予生命的神奇食物，而是因為它讓人頭痛，成堆出現並汙染了加勒比海與墨西哥的海灘。拉波因特表示，再也沒有人說要保護馬尾藻了，「反而是，我們怎樣才能把這東西弄走？」

馬尾藻源自美洲海岸附近營養豐富的水域，尤其是墨西哥灣一帶。洋流帶著馬尾藻繞過佛羅里達半島周邊，再被往北流的墨西哥灣流帶走，最終進入馬尾藻海。

這個比喻十分貼切，因為這種海藻就好像海洋表面的一層樹冠。馬尾藻讓我聯想到一座漂浮的珊瑚礁，甚至是一片海洋草原──是大海中的塞倫蓋蒂。

一綹綹糾結的馬尾藻支持著相當驚人的生物多樣性，這些生物躲藏在海藻裡，以海藻為食。根據一項研究指出，其中有122種魚類的仔魚與稚魚，還有剛孵化的海龜、裸鰓動物、海馬、蟹、蝦與海螺等。而反過來，海藻也因為這些生物的排泄物而得到滋養。

席薇亞．厄爾在2010年執行以探索並保護海洋為宗旨的「藍色任務」期間， 於百慕達外海調查馬尾藻。厄爾說：「馬尾藻海在處境堪憂的海洋中閃耀著希望。」 SHAUL SCHWARZ, GETTY IMAGES 分享 facebook

體型較大的動物如魚和海龜可在馬尾藻中找到大量食物，而這些動物又吸引了更大型的掠食者如鱗魨、松鯛、單棘魨、鬼頭刀等魚類，甚至包括食物鏈頂端的鯊魚、鮪魚、棘鰆與旗魚。熱帶鳥、、大水薙、鷗、鰹鳥與其他在開闊海域活動的鳥類，都會在馬尾藻形成的海藻墊上棲息覓食。

馬尾藻海一直帶著神祕色彩。18世紀的水手將大西洋的這個部分稱為馬緯度無風帶，因為據說船隻到了那裡會停止不動，而隨著船上的淡水儲量日益減少，水手們也不得不把船上的馬扔下海。此外，馬尾藻海的範圍也與神祕的百慕達三角洲重疊，據說曾有船艦與飛機在那裡消失得無影無蹤。無論你是否相信這些傳說，只要去到馬尾藻海，都會有不自禁體驗到超凡感受的時刻。

我們曾多次在出海時尋覓大型海藻墊的蹤跡，想探索一番，可是根本找不到。有位老漁夫告訴我們：「前一天還連個影子都沒有，結果隔天早上醒來，卻看到海灣和港口堵得滿滿的都是。」

拉波因特致力於向更廣大的群眾宣導馬尾藻的優點，然而這種海藻在墨西哥灣、加勒比海、巴西甚至西非沿岸的爆炸性生長，卻破壞了他的努力。馬尾藻覆蓋了紅樹林棲地，讓珊瑚礁窒息、噎住海灣、掩埋了海灘，也對觀光業造成傷害。

「好東西太多也不好。」提到海藻繁生時拉波因特說，這讓水變得「缺氧又腐臭。」過去幾年間，成堆成堆被沖上馬提尼克島與瓜德羅普群島的馬尾藻超過3公尺高。千里達與其他加勒比海島嶼的居民，曾經因為海灘上的海藻腐爛時釋出有毒的硫化氫氣體，而不得不撤離家園。

沒有人知道這種海藻繁生的確切原因是什麼。拉波因特認為，氣候變遷可能造成洋流的變化，將馬尾藻帶到原本很少見的地方──包括西非海岸和巴西北部海岸。然而，最主要的罪魁禍首很可能是源自美國內陸工業化農業造成的氮富集作用──養分從密西西比河水系流入墨西哥灣，造成馬尾藻大肆生長。

「這個連鎖效應複雜到難以完全了解，」拉波因特表示：「不過這似乎就是目前發生的狀況。我們正在追溯氮的來源，也的確是始於美國的中心區域。」

再沒有比淡水鰻更能展現大自然整體性的動物了。美洲鰻就生活在和我家只隔一條街的池塘裡，猜猜看牠們和其他所有美洲鰻是在哪裡出生的？孕育這些鰻魚的溫暖子宮，就是幾千公里外的那一片馬尾藻海。

延伸閱讀》

鯊魚竟然也吃素？！

佛羅里達的劇毒紅潮已持續九個月，是人類惹的禍嗎？

更多「10億人大遷徙」 精彩文章，都在《國家地理》雜誌2019年8月號

Follow 科普新知:《國家地理》雜誌 官網

跟大家一起討論科學:《國家地理》雜誌 粉絲團