生為難民

攝影師杜喬伊．裘得里穿梭在難民營中時聽到悲戚的哭聲，因此低頭鑽進一間小棚屋，尋找哭聲的源頭。拍下女嬰的照片時，裘得里腦中盤旋著造成眼前情景的政治操弄與迫害：「看著那無辜的眼神，我心裡想：這到底是怎麼回事？」 。攝影：杜喬伊． 裘得里 Turjoy Chowdhury 分享 facebook

【撰文：妮娜． 斯托克利克 Nina Strochlic】

號哭的嬰兒包裹在捐贈的紅色毯子裡。

只有一天大的她還沒有名字。在出生前不久，她的父母加入了羅興亞難民出走潮，從緬甸逃亡到位於孟加拉科克斯巴扎爾市名為庫圖帕隆－巴魯卡里的定居地，這裡很快就成為全球規模最大的難民營。

攝影師杜喬伊．裘得里穿梭在難民營中時聽到悲戚的哭聲，因此低頭鑽進一間小棚屋，尋找哭聲的源頭。拍下女嬰的照片時，裘得里腦中盤旋著造成眼前情景的政治操弄與迫害：「看著那無辜的眼神，我心裡想：這到底是怎麼回事？」

科克斯巴扎爾的羅興亞嬰兒一出生就陷入法律困境。孟加拉和緬甸都不賦予羅興亞人公民身分，所以他們沒有國籍。羅興亞人大多是穆斯林，而在佛教徒占多數的緬甸，他們數十年來都被視為外國人──即使他們最晚可能自15世紀時就已在緬甸定居。

緬甸於1982年通過一條法律，賦予境內主要族群公民身分。後來的法律解釋將羅興亞人排除在外，致使他們幾乎不可能取得國籍證明。這讓政府僅發給他們臨時登記證――不算是國籍證明――而非必要的身分證。

2017年8月，羅興亞武裝分子攻擊當地警察局的事件，引發了緬甸軍事鎮壓。自此之後，在緬甸估計約100萬名的羅興亞居民當中，有超過90萬人逃亡到孟加拉。由於孟加拉不承認羅興亞人的難民身分，他們的行動受到限制，並且無法享有公共服務或成為公民。2017年孟加拉與緬甸之間達成了遣返協議，但是人權團體表示，緬甸的狀況對羅興亞人返回仍不安全。

根據聯合國統計，住在科克斯巴扎爾的50萬名兒童之中，有超過3萬不滿一歲。「無國籍的衝擊使得羅興亞兒童的未來充滿不確定性。」聯合國兒童基金會的凱倫．瑞迪說：「沒有國籍的兒童可能終生都會受到歧視。」無國籍與包容研究院的阿摩．德奇克拉表示：「如果沒有國籍，光是返回〔家園〕並不足以保障安全――你必須有個國家可歸才行。」

裘得里的「生為難民」攝影計畫(IG#turjoychowdhury)展現出族群身分衝突對兒童造成的連帶傷害。「一直縈繞在我腦海裡的是約翰．藍儂的〈想像〉這首歌。」他說：「一個沒有國界的世界，正是這個計畫所要傳達的。」​

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