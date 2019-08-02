10億人大遷移：戰亂、全球化、氣候變遷 掀起人類史上最大規模遷移潮！

為了逃離伊斯蘭國的進逼，一個庫德族家庭逃出敘利亞後，在車中等待前往土耳其。2014年9月，有15萬名敘利亞人（大多是庫德族）花了72小時的旅程抵達土耳其 。約翰．史坦邁爾 JOHN STANMEYER 分享 facebook

【撰文： 李永適】

遷移中的人口

大約在6 萬年前，我們的祖先從東非大裂谷出發，展開智人第一場大冒險，他們以狩獵、採集維生，途中與尼安德塔人混種，最後抵達南美洲的最南端。

2013 年冬天，保羅．薩洛培克打算追尋先人的腳步，以徒步行走的方式沿著人類第一次探索地球的路線，並且記錄他的所見所聞。

將近七年來，保羅已經走了超過1萬6000 公里，途經動盪不安的中東地區，與許多失根的人交會並傾聽他們的故事，在這一期雜誌的專題報導中，保羅提出一個發人深省的問題：「究竟是多強的力量，能把人推離家園、放棄所愛，把所有財產都塞在口袋裡就走入未知？這力量比對死亡的恐懼還要強大。」

根據聯合國的估計，全球有超過10 億人在自己的國家境內或跨越國境遷徙，2017 年有6850 萬為了逃離戰爭、迫害、犯罪、政治動盪而流離失所的人。此外，世界銀行最近的研究估算，到2050 年之前，在非洲撒哈拉沙漠以南地區、南亞和拉丁美洲將有超過1 億4000 萬人因為氣候變遷帶來的災難被迫離開家鄉，僅僅是在東非的道路上，可能就會擠滿上千萬的氣候難民。

人類自古以來就是流動的，最新的遺傳學研究更證實我們都是移民者的後代，如同〈誰是最早的歐洲人？〉這篇報導提出的觀點，種族主義與邊界問題都已經過時了。

如今我們正在面對一場規模浩大的新移民潮，這些遷徙的旅程將如何塑造出另一個人類群體？閱讀這一期雜誌，讓我們一同思考保羅在印度最常與當地人的對話：「你是誰？」「你從哪裡來？」「你要往哪裡去？」j

透過網站outofedenwalk.org關注「走出伊甸園」計畫。 分享 facebook

保羅．薩洛培克在2013年展開他的「走出伊甸園」計畫，這項計畫由國家地理學會與奈特基金會贊助，他將持續報導在旅途中供他留宿者的故事， 可以透過網站outofedenwalk.org關注他的旅程。

李永適/

國家地理雜誌中文版總編輯、大石國際文化有限公司創辦人、執行長。

曾任《大地地理》雜誌總編輯、 《國家地理》雜誌中文版首任總編輯、《華夏地理》 雜誌主編（中國大陸）、《中國國家地理》雜誌英文版編輯總監（中國大陸）。其報導作品多次獲得 重要報導獎項，包括連續四次獲得雜誌報導金鼎獎、 吳舜文新聞獎、永續台灣報導獎、李國鼎獎，著作 《消失中的臺灣珊瑚礁》一書曾獲選《中國時報》 年度十大好書。

更多「10億人大遷移」 精彩文章，都在《國家地理》雜誌2019年8月號

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