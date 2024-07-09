營所稅申報損益項目 不符規定之五種補稅情形

【文．徐俊賢】

營利事業申報營所稅，各項損益項目若不稅法規定遭稅局查核，對納稅義務人及稅務代理人來說，除了補稅之外，是否會被處罰或加徵利息，感受壓力會有很大不同。其實，依所得稅法第 100 條之 2、第 110 條規定，可大致分為三種情形：補稅加徵利息、補稅加漏稅罰，或不屬於上述條文規定範圍內的免息免罰。

補營所稅，加息免罰

所得稅法第100條之2規定，加徵利息的要件為「所列報減除之各項成本、費用或損失、投資抵減稅額，超過本法及附屬法規或其他法律規定之限制」（以下簡稱超限），自結算申報期限截止之次日起，至補繳稅款之日止，按 郵 政儲金一年期定期儲金固定利率計算利息，且加計利息以一年為限。

舉例來說，甲營利事業帳載舊制土地交易損失 300 萬元，申報營所稅時，未自行依法調整申報，遭稅局查核，甲須補繳營所稅與加徵利息，可免罰。

為了明確何種情形可補稅加息免罰，財政部於民國（以下同）107 年 3 月 23 日發布解釋令（下稱 0323 令），列舉營所稅、綜所稅共計 52 項調整項目為彙整表。其中屬於營所稅之 29 項依性質分類所示，就營利事業而言，其一是訂有列支標準或限額之項目，例如所得稅法第 37 條規定交際費限額；其二為不得列為費用或損失項目，也就是限額為 0 者，如上述例舉之舊制土地交易損失；其三為定有限額之投資抵減稅額，如產業創新條例第 10 條及附屬規定；其四為基本所得額扣除金額，112年起已調增至 60 萬元，若扣除金額超過 60 萬元，即為超限。

所得稅申報書亦將可補稅加息免罰項目納入，以利納稅義務人計算稅額，如 112 年營所稅申報書第 6 頁、第 7 頁「所得計算規定有列支限額之項目標準計算表」，且在第 7 頁下方說明欄第 2 點亦註明，未依規定限額減除而短繳稅款者，應補稅按日加計利息。

其中可留意的是，營利事業適用盈虧互抵，若稅局核定可扣除數額與申報額不同，亦可補稅加息，無須處罰，此雖然不是超限性質，亦有列進 0323 令彙整表之中。然而，僅有彙整表所列 29 項可適用補稅加息免罰，不在表列者則無法適用，因此掌握彙整表列舉項目，對營利事業、稅務代理人來說相當重要，可減少誤判所帶來困擾。