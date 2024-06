內部控制新扉頁 永續資訊之管理

【文.臺灣證券交易所公司治理部】

近年來,全球正面臨著因應氣候變遷危機的壓力,世界經濟論壇(WEF)更在其最新出爐的 2024 年全球風險報告中指出,未來十年全球面臨最嚴峻的風險因子便是環境風險。而於去(2023)年底舉辦之第 28 屆聯合國氣候大會(COP 28),首次進行「全球盤點」(Global Stocktake;GST),其工作重點之一即在資訊蒐集與準備,並據此訂定更積極的減碳目標,以全球的角度備戰氣候變遷的挑戰。

此外,經濟合作暨發展組織(OECD)於去年發布新版公司治理原則新增「永續韌性」章節,強調企業揭露之永續資訊應具備一定品質與可比較性。企業如何發展永續政策進而落實淨零之過程,或者基於ESG 因素所進行之投、融資決策,永續資訊的揭露內容與品質越加受到全球各大組織或金融機構的重視。 因此,具有高品質和可靠的永續資訊不僅能夠提升企業的社會形象和聲譽,亦能為其營運和發展帶來實質性的利益。

為了回應全球各利害關係人對永續資訊揭露高品質的需求及加強企業編製永續報告書品質,臺灣證券交易所(下稱證交所)於 2021年 12 月 7 日修正「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」,規範上市公司應就永續報告書編製與驗證建立相關作業程序,並納入內部控制制度。證券櫃檯買賣中心(下稱櫃買中心)對上櫃公司規範亦同。

而國際財務報導準則基金會(IFRS Foundation)於2021年11月正式宣告成立國際永續準則委員會(International Sustainability Standards Board;ISSB),並於去年 6 月發布永續揭露準則,制定國際一致適用之揭露規範,增加永續資訊之可比較性並防止漂綠,滿足投資人永續相關的資訊需求。

我國金融監督管理委員會(下稱金管會)積極接軌國際規範,於去年 8 月 17 日發布「我國接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖」,採直接接軌的方式,強化永續資訊報導品質及可比較性,以提升國際對我國資本市場永續資訊之信賴度。

永續資訊管理納入內控

繼反虛假財務報告委員會下屬的發起人委員會(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission,下稱 COSO 委員會)於1992 年因應財務報告的舞弊提出之「內部控制-整合架構 」(Internal Control-Integrated Framework)後,於2013年發布「內部控制-整合架構」更新報告,擴大其適用範圍,涵蓋了內部、外部、財務和非財務等報導,而非僅限於財務報導之類型。隨著永續資訊的重要性提升,COSO委員會於去年 3月應用 2013年版之架構發布了「實現對永續報導之有效內部控制(ICSR): 透過 COSO《內部控制-整合架構 》建立信任與信心》」(下稱 COSO ICSR)。]