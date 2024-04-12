台積電熊本廠效應分析

【文．李沃牆】

眾所矚目的台積電日本熊本廠（JASM）於今（2024）年 2 月 24 日盛大開幕，熊本廠是台積電首度與日本業者合資設廠、總投資金額超過 200億美元。不僅是首座台積電日本廠，也是台積電近年全球布局中首座開幕的海外晶圓廠，年底量產後，將成為日本最先進的邏輯晶圓廠，預期所產生的效益相當驚人。

台積電熊本廠成為日本最先進晶圓廠

台積電熊本廠是由台積電與日本索尼（SONY）半導體解決方案公司和車用零組件商電裝株式會社（DENSO）合資成立。選擇在熊本設廠有三大考量：一、九州是日本半導體零件供應廠根據地，可就近供應；二、熊本當地水資源充足，無缺水疑慮；三、熊本與臺北距離近，方便臺籍員工往返兩地。熊本廠預計於今年第 4 季量產 12 奈米、16 奈米、22 奈米及 28 奈米製程，成為日本最先進的邏輯製程晶圓廠。據悉，除了索尼、車用半導體廠商已排隊下訂單外，亞德諾半導體（Analog Devices, Inc.）也宣布，已與台積電達成協議，由熊本廠長期供應晶片，滿足客戶需求。另外，台積電也進一步宣布在熊本擴建，今年底開始興建第 2 座晶圓廠，並已獲日本政府高達 7,320 億日圓補貼。二廠預計於 2027 年底量產，增加提供6 奈米、7 奈米及 40 奈米製程技術。表一詳列台積電熊本一廠進展歷程，表二則為台積電熊本一廠概況。

臺日合作共創雙贏

立下半導體產業典範

對台積電而言，熊本廠是2017年取得7奈米製程全球領先之後，首度海外建廠完工並開始營運的重要灘頭堡；另美國的亞利桑那州新廠則是在美國第二個生產基地，技術製程為5 奈米，目前尚未完工。不過，此一海外戰略布局卻象徵台積電進入海外擴廠的「大航海時代」。再者，豐田生產的自駕車，對車用晶片的需求與日俱增，索尼在車用影像感測晶片（CIS）擁有全球屬一屬二的實力，但沒有生產邏輯晶片，因而台積電在布局車用 CIS 有互補作用，相輔相成。

此外，日本IDM（垂直整合製造商）大廠瑞薩電子、羅姆半導體等，隨著汽車電子化整合程度升高，未來對熊本廠先進製程代工的需求可望日益上升。尤有進者，日本是半導體材料與設備供應重要地區，例如，日本是光阻劑全球占比最高的國家，可協助台積電超車三星、英特爾。而對日本而言，台積電熊本廠開幕，不僅是台積電在日本的第一個晶圓廠，也代表著日本加速半導體的決心。日本擁有最先進的製程只不過是 40 奈米而已，而熊本一廠有 22、28 奈米，以及 12、16 奈米，剛好能夠補充日本所欠缺的成熟製程。除了是最先進邏輯晶圓廠，更是象徵日本半導體復甦的指標。

熊本廠所在的菊陽町也從區區的胡蘿蔔小鎮，一轉身成為新一代半導體重鎮。另根據九州經濟調查協會估計，台積電設廠帶動半導體相關設備投資，在十年內創造的經濟效益將高達新臺幣 4.35 兆元（註 4）。日本《每日新聞》給它下了一個相當富歷史意涵的標題：「令和の黑船」（令和的黑船）。臺日合作共創雙贏應是立下很好的典範。

臺日供應鏈廠商加入設廠

有望形成完整的半導體聚落

在台積電熊本廠的號召下，業界預估將有超過 50 家的臺灣供應鏈，以及 80 家日本國內外廠商落腳熊本，有望形成完整的半導體產業聚落。

1. 臺灣半導體產業鏈及金融業者也紛紛前往設廠及布局，例如：

■閎康（3587）隨著台積電選擇熊本作為製造基地，設立日本第 2 實驗室，去（2023）年 9 月開幕，支持大客戶。

■汎銓（6830）在經過三年評估後，決定於日本東京設立據點，預計第 3 季啟用，提供日本客戶在地半導體先進製程材料分析服務。