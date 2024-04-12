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紓困補貼收入須先抵減核定虧損 才能盈虧互抵

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文．徐俊賢】

日前財政部以書函（以下簡稱 112.12.25函註 1）回覆某營利事業，援引營利事業所得稅查核準則第 111 條之 2 規定，指出紓困補貼收入應先抵減核定虧損後，才能在往後年度盈虧互抵。然而，此見解對已受疫情影響而領取補助，且又虧損的企業來說，無疑是雪上加霜。

所得稅法第 42 條規定，營利事業投資國內營利事業，所獲配股利或盈餘為免稅所得，財政部亦於民國（以下同）66 年以解釋函說明：若當年度虧損，應將不計入所得額的投資收益減除後，餘額才可作為往後年度盈虧互抵的虧損數。

然而，憲法法庭 111 年判決指出，稽徵機關核定各期盈虧互抵的基準，關乎人民租稅負擔，應以法律或法律授權之命令明定，因此財政部於營利事業所得稅查核準則（以下簡稱查準）增訂第 111 條之 2，明列虧損數必須抵減、免予抵減的項目，其中必須抵減的項目從當期虧損減除後，才可供往後年度盈虧互抵之用。

免稅所得應否抵減虧損　

視收益與損失是否衡平

查準第111條之2第1項規定必須抵減的項目，第 1 款至第 3 款列舉項目，包括不計入所得的投資收益、依獎勵民間參與交通建設條例及促進民間參與公共建設法等規定，免納營所稅的免稅所得。同項第 4 款為概括規定，其他法律所規定的免稅所得，且損失亦可從課稅所得減除者，必須先抵減當年度虧損數，才可作為往後年度盈虧互抵之用。

查準第 111 條之 2 第 2 項規定免予 抵 減的項目，第 1 款至第 4 款亦為列舉項目，包括土地交易所得、證券期貨交易所得等，第 5 款為概括規定，為其他法律規定之免稅所得，且損失不能從課稅所得減除者，因收益、損失均不計入所得，因此亦無須從虧損數抵減。

從以上規定可知，基於衡平原則，必須抵減的項目由於其損失可擴大虧損數額，造成日後可盈虧互抵的虧損數增加，因此收益亦應縮減虧損，例如投資收益。相對的，損失不計入者，收益同樣不計入，例如土地交易所得、證券期貨交易所得等。

紓困補貼無須分攤成本費用　

反埋下後患

然而，日前財政部發出 112.12.25 書函，說明紓困補貼收入亦應屬查準第 111 條之 2 第 1項之必須抵減項目。所謂紓困補貼收入，為營利事業依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例（以下簡稱紓困條例）取得之各項補助，依紓困條例第 9 條之 1 規定為免稅收入。財政部112.12.25 書函提及，由於紓困補貼收入雖為免稅收入，其必要成本與費用可核實認列，因此引用查準第 111 條之 2 第 1 項第 4 款規定，認為其成本費用可自應稅所得中減除，是擴大虧損金額，因此紓困補貼收入亦應自虧損額中抵減。

【完整內容請見《會計研究月刊》2024.4月號】

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