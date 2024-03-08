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房屋稅條例修正之稅率計算與申報方式解析

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文．徐俊賢】

房屋稅條例（以下簡稱條例 ）已於去112）年底三讀修正通過，預計將於今（113）年 7 月 1 日開始適用，明（114）年 5 月開徵。為打擊囤房，房屋稅條例修正（以下簡稱囤房稅 2.0）有兩大重點，分別是實體面與程序面，前者為第 5 條差別稅率修正，後者為第 7條使用情形變更之申報日期修正。

不過，條例部分修正條文仍待財政部、各縣市政府訂定子法才算完備。日前財政部已研擬子法草案，包括「全國單一自住房屋現值一定金額基準」（以下簡稱現值基準草案）、「房屋稅差別稅率之級距、級距數及各級距稅率基準」（以下簡稱稅率基準草案），子法陸續發布後，方有利於實務推展。

稅率與制度

全國總歸戶　各縣市政府應訂差別稅率

條例修正前（以下簡稱囤房稅 1.0）， 各地方政府「得」自行決定是否訂定差別稅率，且房屋歸戶方式為各縣市歸戶；條例修正後，第5條第1項第1款訂有4目（以下以目次簡稱），也就是分為四種情形分別訂定稅率，同條第 2 項規定各地方政府「應」依條例所規定的第 2 目至第 4 目訂定差別稅率，且房屋戶數的歸戶方式改為按目全國歸戶。

自住優惠稅率須滿足2有2無要件

第 1 目至第 4 目四種課稅與修訂前後之稅率。

第1目為住家用房屋自住優惠稅率。適用自住優惠稅率1.2％者，除了自住、公益出租人出租使用之外，本次法條修正新增以土地設定地上權之使用權房屋，並供使用權人自住使用者（以上三種情形，以下簡稱自住），且若本人、配偶及未成年子女於全國僅持有一間房屋自住，稅率降至1％，惟須房屋現值在一定金額以下者（現值基準草案為六都及新竹縣（市）取房屋現值高低排序第1％戶，其他縣市取第0.3％戶之房屋現值），若房屋現值超過基準，無法適用1％稅率。

至於「自住」的定義，囤房稅 1.0 時期即訂有「住家用房屋供自住及公益出租人出租使用認定標準」，房屋須為所有權人或使用權人本人、配偶、直系親屬實際居住，且無出租、無供營業使用（簡稱 1 有 2 無：有居住、無出租、無營業），且可適用之房屋戶數限 3 戶以內，若超過 3戶，納稅義務人可自行擇定 3 戶適用優惠稅率。

條例修正後，第 5 條新增第 4 項規定，須有設立戶籍為要件，若再加上囤房稅 1.0 原有的條件：有實際居住、無出租及無供營業使用（簡稱 2 有 2 無：有設籍、有居住、無出租、無營業），方可適用優惠稅率 1.2％，至於囤房稅2.0 是否維持實際居住要件且限 3 戶內，須視財政部是否修正自住之認定標準。

【完整內容請見《會計研究月刊》2024.3月號】

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