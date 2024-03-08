歐盟永續揭露新篇章：輕鬆搞懂CSRD與ESRS

【文．吳佳翰、李介文】

歐盟於2022年通過，並於去（2023年1月5日開始強制實施「企業永續發展報告指令 」（Corporate Sustainability Reporting Directive； 以 下 簡 稱CSRD）， 以及作為其支援性資訊的 「 歐洲永續發展 報告準則 」（European Sustainability Reporting Standards； 以下簡稱 ESRS），要求企業在永續發展方面進行更廣泛、詳細的報告，並對其價值鏈進行更全面的揭露和管理，對於臺灣在歐盟有相關營運活動之企業將造成一定程度的衝擊，本文將介紹 CSRD 與 ESRS 的主要內容及對企業的影響，以期讓國內企業能有提早的理解和預備。

企業永續發展報告

指令—CSRD

CSRD是一個全面的環境、社會及治理（ESG）報導準則，其目標是讓企業更負責任地面對其對環境與社會 的 影 響，同時加速整個歐盟走向永續和包容的經濟金融體系轉型。

擴大適用企業的範圍

CSRD的前身為非財務報導指令（Non-Financial Reporting Directive； 以下簡稱 NFRD），要求員工數大 於500人的歐盟上市公司或銀行、保險等企業對 ESG資訊進行揭露，歐盟於 2021提出取代 NFRD 的 CSRD 架構，進一步將ESG的報導項目明確化，以提升企業永續資訊的相關性與可比較性。此外，CSRD亦擴大了適用的範圍，除目前遵守 NFRD的公司外，還將包括符合以下三種條件的公司：

1.在過去兩個連續財政年度中，於歐盟產生了超過1.5億歐元的淨營業額，並且 在歐盟的受規範市場（Regulated Market；RMs）上至少有一個大型或上市子公司（如果沒有歐盟的大型或上市子公司，則至少有一個分支機構）的淨營業額超過 4,000萬歐元。

2.在歐盟註冊的大型企業，包括在歐盟受規範市場上掛牌的公司和未掛牌的 公司，以及這些大型企業的子公司。這樣的企業被定義為在兩個連續財務年度中，至少符合以下三項條件其中兩項之企業：

●資產負債表總額超過2,500 萬歐元；

●淨營業額超過 5,000 萬歐元；

●平均雇用人數超過250人。

3.在歐盟的受規範市場上掛牌的具有債務或股權證券的中小型企業（SMEs），但不包括表一所定義之微型企業。

四項關鍵要求與第三方確信

CSRD要求企業於編製永續報告書時，需根據 ESRS準則，進一步評估、揭露並報導永續重大主題，並且內容報導必須符合以下四項關鍵要點的要求：

1.資訊品質：要求企業保證永續發展數據的品質，包括真實性、可比較性、可驗證性等方面。

2.雙重重大性議題：要求企業正視永續發展問題對公司業績的影響（即財務重大性），以及公司活動對經濟、環境和人類的外部影響（即影響的重大議題）。

3.期間：要求永續報告應與財務報表之期間一致，並包括歷史和未來資訊。

4.邊界和範疇：要求永續性數據應涵蓋上游、下游價值鏈中的直接和間接業務關係。

除了報導要求之外，CSRD還要求公司需獲得第三方確信，即由第三方業者簽署包含對公司遵守永續性報告標 準、 所進行的流程、電子標記和任何特定揭露要求的確信報告。