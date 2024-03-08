快訊

丟丟妹和男友爆行車糾紛！疑遭人持球棒毆打 台中警帶回多人查辦

中職／龍隊開幕戰票價公布 本後1880元滿足「本質迷」

LINE免費貼圖5款來了！漢堡擬人化超可愛 這款接限時任務「永久使用」

歐盟永續揭露新篇章：輕鬆搞懂CSRD與ESRS

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文．吳佳翰、李介文】

歐盟於2022年通過，並於去（2023年1月5日開始強制實施「企業永續發展報告指令 」（Corporate Sustainability Reporting Directive； 以 下 簡 稱CSRD）， 以及作為其支援性資訊的 「 歐洲永續發展 報告準則 」（European Sustainability Reporting Standards； 以下簡稱 ESRS），要求企業在永續發展方面進行更廣泛、詳細的報告，並對其價值鏈進行更全面的揭露和管理，對於臺灣在歐盟有相關營運活動之企業將造成一定程度的衝擊，本文將介紹 CSRD 與 ESRS 的主要內容及對企業的影響，以期讓國內企業能有提早的理解和預備。

企業永續發展報告

指令—CSRD

CSRD是一個全面的環境、社會及治理（ESG）報導準則，其目標是讓企業更負責任地面對其對環境與社會 的 影 響，同時加速整個歐盟走向永續和包容的經濟金融體系轉型。

擴大適用企業的範圍

CSRD的前身為非財務報導指令（Non-Financial Reporting Directive； 以下簡稱 NFRD），要求員工數大 於500人的歐盟上市公司或銀行、保險等企業對 ESG資訊進行揭露，歐盟於 2021提出取代 NFRD 的 CSRD 架構，進一步將ESG的報導項目明確化，以提升企業永續資訊的相關性與可比較性。此外，CSRD亦擴大了適用的範圍，除目前遵守 NFRD的公司外，還將包括符合以下三種條件的公司：

1.在過去兩個連續財政年度中，於歐盟產生了超過1.5億歐元的淨營業額，並且 在歐盟的受規範市場（Regulated Market；RMs）上至少有一個大型或上市子公司（如果沒有歐盟的大型或上市子公司，則至少有一個分支機構）的淨營業額超過 4,000萬歐元。

2.在歐盟註冊的大型企業，包括在歐盟受規範市場上掛牌的公司和未掛牌的 公司，以及這些大型企業的子公司。這樣的企業被定義為在兩個連續財務年度中，至少符合以下三項條件其中兩項之企業：

●資產負債表總額超過2,500 萬歐元；

●淨營業額超過 5,000 萬歐元；

●平均雇用人數超過250人。

3.在歐盟的受規範市場上掛牌的具有債務或股權證券的中小型企業（SMEs），但不包括表一所定義之微型企業。

四項關鍵要求與第三方確信

CSRD要求企業於編製永續報告書時，需根據 ESRS準則，進一步評估、揭露並報導永續重大主題，並且內容報導必須符合以下四項關鍵要點的要求：

1.資訊品質：要求企業保證永續發展數據的品質，包括真實性、可比較性、可驗證性等方面。

2.雙重重大性議題：要求企業正視永續發展問題對公司業績的影響（即財務重大性），以及公司活動對經濟、環境和人類的外部影響（即影響的重大議題）。

3.期間：要求永續報告應與財務報表之期間一致，並包括歷史和未來資訊。

4.邊界和範疇：要求永續性數據應涵蓋上游、下游價值鏈中的直接和間接業務關係。

除了報導要求之外，CSRD還要求公司需獲得第三方確信，即由第三方業者簽署包含對公司遵守永續性報告標 準、 所進行的流程、電子標記和任何特定揭露要求的確信報告。

【完整內容請見《會計研究月刊》2024.3月號】

延伸閱讀

駐歐盟代表籲警覺中國「切香腸」 改變台海現狀

美施壓盟邦 加大對陸半導體管制

陸「穿梭外交」盼調停俄烏戰爭 余茂春點2方面不適合：沒產生實質良性作用

大陸1-2月進出口均成長、貿易順差擴大兩成 均優於預期

相關新聞

房屋稅條例修正之稅率計算與申報方式解析

房屋稅條例新制又稱「囤房稅 2.0」，預計將於民國（以下同）113 年 7 月 1日開始適用，明（114）年 5 月開徵。本次修法在實體面及程序面有哪些新規定？另相關子法是否完備，方有利於實務推展。

淺談IFRS永續準則的 碳揭露規範

IFRS 永續揭露準則第 S1 號提供一個架構，要求企業揭露其價值鏈中的永續相關風險與機會；第 S2 號專注於規範企業揭露氣候相關的風險與機會。其中，關於碳揭露，企業亦需要解釋氣候變化等永續性風險和機會，這些揭露資訊將可幫助投資者和其他利害關係人，了解企業在管理碳排放和應對氣候變遷方面的努力和成效。

歐盟永續揭露新篇章：輕鬆搞懂CSRD與ESRS

歐盟強制實施「企業永續發展報告指令」（CSRD）及「歐洲永續發展報告準則」（ESRS），加速歐盟走向永續和包容的經濟體系。身為歐盟供應鏈之臺灣企業，應儘速提升自身的永續水平、永續管理的成熟度，搞懂相關規範，以符合歐盟客戶與合規性之期待。

臺灣碳權交易所定位及未來展望

為達成我國 2050 淨零排放目標，依據《氣候變遷因應法》，由臺灣證券交易所與行政院國家發展基金管理會共同投資成立臺灣碳權交易所，藉由交易平台之建置，有效媒合供需，創造企業減碳誘因，進一步促進低碳生產技術及創新產業發展。

碳風險如何影響股價 與融資決策？

研究分析顯示，碳風險會影響股票定價與公司融資決策，因此碳風險成為公司必要關注的議題。尤其高碳排放公司面臨較大的壓力與承擔較高的風險，而使股價有下跌壓力。在全球推動減碳趨勢下，企業必須致力於減少碳排放，增強在金融市場（資本市場與金融機構）的競爭力。

ESG資訊揭露趨勢與重點

資本市場對於 ESG 重視度不斷提升，國際主要資本市場陸續發布永續資訊揭露相關規範，並納入強制性之法規規範，以提升永續資訊品質，我國亦追隨國際趨勢，持續精進 ESG 資訊揭露規範，促進企業永續發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。