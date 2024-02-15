擁抱AI！金融業運用AI指引草案 介紹與未來因應

【文．沈大白、黃 追】

名校大學 A 教授參加一場博士論文口試，遇對人工智慧（AI）頗有研究的 B 教授，並分享其對生成式 AI（Generative AI）發展的觀察。B 教授表示，生成式 AI 不僅可撰寫文章、製作音樂、繪圖及寫程式，甚至回答問題的能力，可謂已從小學程度，提升至大學水平。

B教授表示， 以 ChatGPT為例， 若對其提問：電線桿上有 10 隻鳥，用槍擊中 1 隻，請問還剩下幾隻？在 ChatGPT 早期版本的答案是 9 隻！面對相同提問，ChatGPT進化版本則會回答：當你用槍擊中電線桿上 1 隻鳥時，其他鳥很可能會因為聲響或動作而飛走。所以當你擊中 1 隻鳥後，電線桿上可能不會剩下任何鳥，答案是 0 隻。

從前揭變化可瞭解，生成式 AI 幾以一日大倍數式進展，包含能考慮更多實際情境，如鳥被嚇飛的可能性，從而提供更精準和實際的回答，而非僅有數學計算；而在理解語境和雙關語方面，亦有大幅度提升。因而現已有許多公司嘗試將生成式 AI 應用在客戶服務、工作流程自動化及市場行銷。惟萬物皆有一體兩面，使用是一回事，能否妥適管理更是另一回事。因此各國監管機關對此亦投以極高關注，我國亦不例外。本文以下梳理國內外對 AI 技術應用之規範或指引發展現況，以供參考。

我國金融業運用AI指引（草案）

盤點過往 AI 發展及應用經驗，概有包含演算法偏誤、相關技術或產品偏離原先使用目的、擁有善惡兩種用途，以及演算法設計不良或現有技術限制等潛在風險。為有效防範可能潛在風險，各國近年來積極致力於制訂有關 AI發展的規範或指引，期望能預防及改善 AI 發展所可能帶來風險與問題。

金融監督管理委員會（下稱金管會）為鼓勵金融機構善用科技，以負責任創新為核心，應用可信賴的 AI 技術，以發展更貼近民眾需求的金融服務，並引導業者在兼顧消費者權益、倫理道德及金融市場秩序下，投入科技創新，提升服務效率、品質及競爭力，於去（2023）年 12 月 28 日發布「金融業運用 AI 指引」（草案）。同時，為使草案內容能符合實務運作所需，以臻完備，並以 60 天為期，對外公開徵詢各界意見。金管會表示，係依去年 10 月 17 日所公布「金融業運用人工智慧（AI）之核心原則與相關推動政策」內容，且參考各國政府及國際組織所發布相關指引，經召開多次內、外部會議討論，並參採專家學者、各金融業同業公會及金融科技創新園區意見後訂定草案。草案內容分為總章則及六章次。

總章則

總章則是為共通事項，主要說明AI 相關定義、AI 系統生命週期、風險評估框架、以風險為基礎落實核心原則的方式、協力廠商業者的監督管理等共通事項。例如對AI 有如下相關定義：

1. AI 系統：係指透過大量資料學習，利用機器學習或相關建立模型之演算法，進行感知、預測、決策、規劃、推理、溝通等模仿人類學習、思考及反應模式之技術。

2. 生成式 AI：係指可以生成模擬人類智慧創造之內容的相關 AI 系統，其內容形式包括但不限於文章、圖像、音訊、影片及程式碼等。

草案強調，金融機構運用 AI 系統，可能為自行研發並使用，有關 AI 系統的生命週期主要包括以下各階段：

1.系統規劃及設計：設定明確的系統目標及需求。