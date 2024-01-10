收取買方延遲支付價款的利息 不再課徵營業稅

【文．徐俊賢】

政部日前發布解釋令（以下簡稱 1206）指出，營業人銷售貨物或勞務，買方延遲付款，無論是買賣雙方約定或經過訴訟，向買方收取延遲付款的利息，不再屬於營業稅課徵範圍。雖然營業人收取買受人延遲支付價款的利息，已無須開立發票課徵營業稅，不過買受人支付遲延利息時，則須扣繳所得稅。

遲延利息不屬於銷售貨物勞務之代價

財政部此解釋令緣由，來自一件最高行政法院判決：甲工程公司向乙交通部國工局承攬工程，雙方因款項爭議進入仲裁，仲裁結果為國工局應支付工程款之外，另支付工程款利息約 3,667 萬元，甲收取利息卻未開立發票，被國稅局補徵營業稅 166餘萬元並加罰249 萬元。甲公司不服，循行政訴訟至最高行政法院，判決認為遲延利息不屬於銷售貨物或勞務之代價的一部分，不應課徵營業稅。

所謂「代價」，來自於營業稅法第3條所述：將貨物所有權移轉他人、提供勞務、提供貨物與他人使用，以取得代價，即為銷售貨物或勞務。同法第 16 條第 1 項規定，計算營業稅額的銷售額，為所收取的「全部代價」，包括價額外所收取的一切費用。這是為了避免營業人蓄意降低售價，將部分代價以其他方式收取，因此過往財政部發布之釋函，均要求將延期支付所加收的利息，併入銷售額課徵營業稅。

然而最高行政法院判決已定讞，因此若仍將遲延利息納入銷售額，營業人可循行政訴訟途徑，期待法院參考該判決撤銷稅局行政處分，恐增加訟源。因此財政部發布 1206 令，營業人因買方延遲價款付款，基於民法第 233 條第 1 項以法定利率（5％）或約定利率，兩者孰高者計算之遲延利息（以下簡稱遲延利息），不課徵營業稅。換句話說，無論營業人是否與買受人約定遲延利息的利率，若無約定則依民法第 203 條規定以 5％計息，若有約定利率且高於 5％，則以約定利率計息，均不再屬於營業稅課稅範圍。

利用形式蓄意規避稅負

將加徵滯納金與利息

遲延利息不再課徵營業稅，也就是不再屬於銷售額，營業人若蓄意降低售價，以較高的約定遲延利息，實為收取代價，稅捐稽徵機關會如何處理？由於這樣的情形，交易雙方事前勢必規劃將部分代價以遲延利息支付， 因此買方除了支付價款之外，也一定需支付遲延利息—形式為遲延利息，實質為銷售額的一部分，因此 1206 令提及，稅局將可依納稅者權利保護法第 7 條實質課稅原則要求補稅，並加徵滯納金與利息，惟不會處漏稅罰。