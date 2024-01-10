COP 28 推動ISSB全球氣候基準

【文．編輯部】

國際財務報導準則基金會（以下稱為 IFRS基金會）於 2021 年聯合國氣候變遷大會（COP 26）宣布成立國際永續準則理事會（ISSB），以期為永續相關財務揭露之全球基準奠定基礎；ISSB續於2022年舉行 的 COP 27，宣布採取進一步措施，提出全球所需的永續資訊揭露基礎架構，以及於 COP 27 達成之合作協議，為「共同實施國際永續準則」作好準備。

ISSB 已 於 去（2023） 年 6 月 正 式 發 布IFRS S1 號「永續相關財務資訊揭露之一般規定」及 IFRS S2 號「氣候相關揭露」，正體中文版則由會計研究發展基金會永續準則委員會進行翻譯與覆審。我國金管會於同年 8 月發布我國接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖，規劃自 2026年起分 3 階段推進上市櫃公司接軌 IFRS 永續揭露準則，等同宣告我國直接接軌國際永續準則。

COP 28 於去年 11 月 30 日至 12 月 12 日在阿拉伯聯合大公國杜拜舉辦，於 COP 28期間，IFRS 基金會和 ISSB 與主要利害關係人會面，積極推動採用 ISSB 永續揭露準則—IFRS S1 和 IFRS S2。

ISSB多邊開發銀行確認支持

隨著全球領袖齊聚COP 28，共同推動應對氣候風險的行動，多邊開發銀行（Multilateral Development Banks）亦於 COP 28 開始之日，發表聲明，確認對 ISSB的支持。

發表此一聲明的銀行包括：亞洲基礎設施投資銀行、歐洲投資銀行、美洲開發銀行和歐洲復興開發銀行，均表示歡迎全球導入 ISSB 所發布之永續揭露準則，永續揭露準則將與現有的財務報導準則相輔相成，同時也促進永續資訊揭露的透明度與可比性。

多邊開發銀行對 ISSB 永續揭露準則的支持深具代表性，該組織於導入 IFRS 過程中發揮了重要作用，例如在非洲、拉丁美洲和加勒比地區、東歐和東南亞等地區。IFRS 基金會對於多邊開發銀行繼續支持制定全球永續揭露準則表示感謝。

啟動永續知識中心

建構ISSB準則使用能力

IFRS基金會於COP 28氣候行動日啟動IFRS永續知識中心（IFRS Sustainability knowledge hub），以協助ISSB永續揭露準則之適用。此中心為IFRS基金會能力建置計畫的重要組成部分。該中心掌管了IFRS基金會研發的內容，以及100多個由第三方組織開發的資源。並依市場需求和新興實務的變化，隨時增加與更新資料。該中心現有的資源包括ISSB準則介紹、從氣候相關財務揭露（TCFD）建議過渡到ISSB準則的指南，以及常見問題解答（FAQs）。

雖然該中心旨在幫助公司準備採用 ISSB 準則進行永續資訊之揭露，但對於會計師、投資者、監管機構和其他尋求提升對 ISSB 準則理解的利害關係人而言，亦是一個有用的知識庫。